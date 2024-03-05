20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sürüyor Snowboard'da ilk madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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Spor

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sürüyor Snowboard'da ilk madalyalar sahiplerini buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda snowboard branşında yapılan Dev Slalom Paralel kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Ayrıca curling ve satranç müsabakaları da devam etti.

05.03.2024 02:35  Güncelleme: 02:37
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- 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sürüyor

Snowboard'da ilk madalyalar sahiplerini buldu

ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) snowboard branşı başladı.

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleşen snowboard branşında Dev Slalom Paralel (Parallel Giant Slalom) kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Erkeklerde 17, kadınlarda 11 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Milli sporculardan erkeklerde Onur Kayıhan 1.44.52'lik derecesiyle son 16 turunda elendi ve 15. oldu.

Erkekler:

Altın madalya: Bin Yang (Çin) 1.12.58

Gümüş madalya: Federico Orlando (İtalya) 1.15.85

Bronz madalya: Yipeng Lan (Çin) 1.27.15

Kadınlar:

Altın madalya: Yueyue Zhao (Çin) 1.18.59

Gümüş madalya: Lulu Wang (Çin) 1.45.48

Bronz madalya: Inka Wada (Japonya) 1.28.77

Curling'te yarı finalistler belli oldu

Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda oynanan müsabakalar sonuncuda yarı finalistler belirlendi.

Türkiye, gruptaki son maçlarında Japonya'ya 12-1, İsviçre'ye ise 11-6 yenildi ve grubu 1 galibiyet, 8 yenilgiyle 7. sırada tamamladı.

Grup maçları sonunda Ukrayna, Çin, Güney Kore ve Japonya yarı finalist oldu. Yarı final, bronz madalya ve final maçları yarın oynanacak. Yarı final maçlar 09.00'da, madalya maçları ise 14.00'te yapılacak. Yarı finalde Ukrayna-Japonya, Çin-Güney Kore maçları oynanacak.

Günün sonuçları:

Türkiye-Japonya: 1-12

Polonya-İsviçre: 5-8

Çin-Güney Kore: 12-4

Kenya Ukrayna: 0-2 (Hükmen)

Güney Kore-Polonya: 7-11

Çin- Macaristan: 8-4

Japonya-Kenya: 2-0 (Hükmen)

İsviçre-Türkiye: 11-6

2023 Kış Deaflympics'te satranç müsabakaları devam etti

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) satrança hızlı takım kateagorisinde yarışmalar yapıldı.

Yakutiye Gençlik Merkezi'ndeki müsabakalara 9 ülke 12 takımla katıldı. Türkiye, Ukrayna ve Kazakistan ikişer farklı takımla mücadele etti.

İlk gün sonunda Polonya zirvede yer alırken, Ukrayna 1 ikinci, Kazakistan 2 üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye 1 onuncu, Türkiye 2 ise günü 12. sırada tamamladı.

Futsal müsabakaları devam etti

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) futsal müsabakalarına devam edildi. Aziziye Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda bugün hem kadınlar hem de erkeklerde müsabakalar yapıldı.

Kadınlar A Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında Polonya'yla karşılaştı. Milli takımımız rakibine 6-2 mağlup oldu. Ekibimizin gollerini Sümeyra Yıldız ile Sümeyye Merdivan attı. Polonya'nın golleri ise Barbara Gala (2), Dominika Lasicka, Agata Murawska, Dominika Urbaniec ve Clarissa Toma'dan geldi.

Erkeklerde A Grubu'nda Türkiye, Hollanda'yı 7-3 yenerek ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri Murat Bek, İmamettin Sunmez (3), Emre Şahin, Ahmet Ergin ve Yusuf Ataş attı. Hollanda'nın golleri ise Erion Shala, Bilal Öztürk ve Milos Ter'den geldi.

Maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler

A Grubu:

Hollanda-Türkiye: 3-7

İran-İtalya: 8-4

B Grubu:

Kenya-Japonya: 0-5 (Hükmen)

Brezilya-Çekya: 6-4

C Grubu:

Cezayir- İspanya: 3-4

Tayland- Kuveyt: 4-3

Kadınlar

A Grubu:

Türkiye-Polonya: 2-6

Büyük Britanya-Kenya: 5-0 (Hükmen)

B Grubu:

Brezilya-İrlanda: 13-2

İspanya-İtalya: 10-0

Madalya sıralaması

Organizasyonda Çin madalya sıralamasında günü ilk sırada tamamladı.

Takım Altın Gümüş Bronz Toplam

1- Çin 2 2 2 6

2- Ukrayna 2 1 1 4

3- Polonya 1 2 - 3

4- Fransa 1 - 1 2

5- Letonya 1 - - 1

5- Avusturya 1 - - 1

7- Japonya - 1 1 2

8- Hırvatistan - 1 - 1

8- İtalya - 1 - 1

10 -Almanya - - 1 1

10- Sırbistan - - 1 1

10- Macaristan - - 1 1

Kaynak: İHA

Erzurum, Spor, Güncel, Son Dakika

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