20 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi

Doğukan Sinik: Hedeflerime adım adım gitmek istiyorum

Fraport TAV Antalyaspor'dan İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, hedeflerine adım adım gitmek istediğini belirterek, "Antalyaspor'dan Avrupa'ya gitmek istiyordum. Bu adımı başardım. Orada başarılı olmak ikinci adımım, sonra da diğer adımlara bakacağım" dedi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2'NCİ ÖN ELEME TURU

19.00 HJK Helsinki - Viktoria Plzen20.00 Maccabi Haifa - Olympiakos21.00 Ferencvaros - Slovan Bratislava21.00 DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE21.15 Maribor - FC Sheriff

BEŞİKTAŞ12.35 Siyah-beyazlılar, ikinci etap yurt dışı hazırlık kampı için İspanya'ya gidecek.20.00 Takım, kamptaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

GALATASARAY Avusturya kampını tamamlayarak yurda dönen Sarı-kırmızılılar, günü izinli geçirecek. Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic, İstanbul'a geldi. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması ve sarı-kırmızılı kulübün transferi açıklaması bekleniyor.

TRABZONSPORBordo-mavililerin yeni sezon öncesi yurt dışındaki ikinci hazırlık kampı Avusturya'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - MACCABİ NETANYA MAÇINA DOĞRU18.15 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.18.45 Başakşehir, karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.19.00 Maccabi Netanya Teknik Direktörü Benyamin Lam ve bir futbolcu, basın toplantısında konuşacak.20.00 İsrail ekibi, karşılaşma öncesi son çalışmasını yapacak.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇINA DOĞRU17.30 Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.18.00 Yeşil-beyazlılar, Bate Borisov maçının hazırlıklarını tamamlayacak.19.00 Bate Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.19.30 Belarus ekibi, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda son antrenmanını yapacak.

TFF HUKUK KURULLARI TANITIM TOPLANTISI16.00 Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan; Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu ile Kulüp Lisans Kurulu'ndan oluşan Hukuk Kurulları'nın tanıtım toplantısı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK13.15 Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın naaşı, öğlen namazına müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

HAZIRLIK MAÇLARI18.00 Kayserispor - Alanyaspor19.00 Szombathelyi Haladas - Sivasspor

19.00 Kasımpaşa - Altınordu