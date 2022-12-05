İsrailli muhabirin zor anları! İngiliz taraftarın canlı yayında söylediği 2 kelime karşısında ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrailli muhabirin zor anları! İngiliz taraftarın canlı yayında söylediği 2 kelime karşısında ne yapacağını şaşırdı

05.12.2022 14:45

2022 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Senegal'i 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Mücadelenin ardından İsrail kanalı canlı yayında konuşan İngiliz taraftar, "Özgür Filistin." diye bağırdı. Bunun üzerine oldukça zor anlar yaşayan İsrailli muhabirin görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turunda Senegal'i devirerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası İngiliz taraftarlar büyük coşku yaşarken, İsrail kanalının canlı yayınında yaşanan anlar çok konuşuldu.

"FUTBOL EVE GELİYOR MU?"

İsrail kanalında İngiliz taraftarlara mikrofon uzatan muhabir, "Futbol eve geliyor mu?" diye sordu. Bunun üzerine ülkelerini futbolun anavatanı olarak gören İngiliz taraftarlar, "Evet, futbol eve geliyor." dedi.

İsrailli muhabir canlı yayında İngiliz taraftarın söylediği 2 kelimeyle neye uğradığını şaşırdı

"ÖZGÜR FİLİSTİN"

Bununla da yetinmeyen taraftarlar muhabirin elinden mikrofonu kapıp, "Daha da önemlisi özgür Filistin." diye bağırdı. Neye uğradığını şaşıran muhabir hemen mikrofonu geri alırken, taraftarlar da kadrajın dışına çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İsrailli muhabir canlı yayında İngiliz taraftarın söylediği 2 kelimeyle neye uğradığını şaşırdı
YORUMLAR
500
İİT, İsrail'in Filistin topraklarındaki 'suç ve infazlarını' kınadı İİT, İsrail'in Filistin topraklarındaki 'suç ve infazlarını' kınadı Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Hepimiz yeni İsrail hükümetini başarısız kılmalıyız' Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Hepimiz yeni İsrail hükümetini başarısız kılmalıyız'

Filistin, İsrail, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsrailli muhabirin zor anları! İngiliz taraftarın canlı yayında söylediği 2 kelime karşısında ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Ezgi Mola'yı, Musa Orhan olayında desteklediği için hakkında dava açılan Farah Zeynep Abdullah'tan tepki: Sınır dışı edin istiyorsanız
15:39 MHP lideri Bahçeli'den 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adayı hakkında açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur
15:21 Zimbabve'de Sağlık Bakanı'nın kızıyla beraber olduğu görüntüleri sızdırılan genç kayıplara karıştı
15:09 BİM-MHP gerginliği sokakları karıştırdı! Mağazaların camlarını kırıp "Devlet Baba" yazdılar
15:04 Yılın bombası Cristiano Ronaldo'dan! Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmeye imzalayacak
14:42 Uşak'ta "teslim ol" çağrısına polise ateş ederek karşılık veren şahıs, vurularak öldü
14:41 İranlı efsane futbolcu Ali Daei de ülkedeki protestolardan nasibini aldı! Boykot çağrılarına destek verdiği gerekçesiyle dükkanları mühürlendi
14:26 Bodrum'da korkunç olay: "Hava almaya çıkıyorum" deyip bir daha dönmeyen gencin kemikleri ormanlık alanda bulundu
14:25 Atatürk hayranı olan Alman turist önce Müslüman oldu, sonra adını Kemal olarak değiştirdi!
13:24 Aksaray'da 15 yaşındaki Melike'yi başından vurarak katleden caniden kan donduran ifade: Nişanlımı başkasına yar etmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2022 16:00:24. #1.11#
SON DAKİKA: İsrailli muhabirin zor anları! İngiliz taraftarın canlı yayında söylediği 2 kelime karşısında ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement