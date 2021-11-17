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2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri Hollanda medyasında: 'Gergin ve sıkıcı maç sonunda Portakallar Katar biletini aldı' - Son Dakika
BBC

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri Hollanda medyasında: 'Gergin ve sıkıcı maç sonunda Portakallar Katar biletini aldı'

17.11.2021 02:58
2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri Hollanda medyasında: 'Gergin ve sıkıcı maç sonunda Portakallar Katar biletini aldı'

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda nefes nefese süren mücadelenin ardından Norveç'i 2-0 yenen Hollanda, tarihinde 11. kez finallere katılmaya hak kazandı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda nefes nefese süren mücadelenin ardından Norveç'i 2-0 yenen Hollanda, tarihinde 11. kez finallere katılmaya hak kazandı.

Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenen Türkiye ise, grubu 2. sırada tamamlayarak play - off'lara kaldı.

Rotterdam'da, Covid önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan Hollanda-Norveç maçı öncesinde Hollanda medyasının en büyük korkusu, 2001'deki "İrlanda kabusunun" yeniden yaşanmasıydı.

O dönemde de Luis van Gaal'ın çalıştırdığı Hollanda, son maçında Jason McAteer'in golüyle İrlanda'ya 1-0 yenilerek, grup 3. olmuş ve 2002 Dünya Kupası'na katılamamıştı.

Pazar akşamı düşüp kalçasını kıran Teknik Direktör van Gaal'ın sahada takımın başında bulunmaması ve kadrodaki eksikler, maç öncesi Hollanda açısından önemli olumsuzluklardı.

Van Gaal, De Kuip stadyumundaki tekerlekli sandalyede oturduğu "sky box"tan, direkt cep telefonu hattı aracılıyla yardımcılarını yönlendirmeye çalıştı.

Gözler Hollanda'da, kulaklar Karadağ'daydı

Hollanda medyasının "kıyamet senaryosu" olarak tanımladığı, Norveç'in Rotterdam'da, Türkiye'nin de Podgorica'da kazanması durumunda "yeni bir İrlanda dramı" yaşanacaktı.

"Portakallar" bu durumda lider olarak geldikleri De Kuip'te grup 3.'lüğüne gerileyerek Dünya Kupası'na veda edecekti.

Hollandalı taraftarların gözü seyircisiz oynanan ve televizyondan canlı yayınlanan Hollanda-Norveç maçındayken, kulakları da Karadağ'dan gelecek haberdeydi.

Karadağlı Beciraj'ın 3. dakikada attığı gol, Hollanda'da sevinçle karşılandı. Maçı canlı blogdan aktaran kamu yayıncısı NOS, maçın başında Türkiye'nin yediği golü, "Karadağ'dan Hollanda'ya iyi haber" yorumuyla duyurdu.

Hollanda - Norveç maçı, keyifsiz bir orta saha mücadelesi şeklinde devam ederken Türkiye, Karadağ karşısında Kenan Aktürkoğlu'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Türkiye'nin 2. golü sonrası Norveç de hareketlendi

Maçın 60. dakikasında Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen Orkun Kökçü'nün Türkiye'yi 2-1 öne geçirmesi, Norveç'i umutlandırdı. Kuzey ekibi, bu dakikadan sonra daha etkili bir oyun ortaya koydu.

Dakikalar ilerledikçe Hollanda'da sinirler gerilmeye başladı. Norveç'in atacağı bir gol, bütün umutların sona ermesine yol açabilirdi.

Ancak 84. dakikada Bergwijn'ın golü "Portakallar'ı" rahatlattı. Memphis Depay, uzatmada durumu 2 0'a taşıdı.

Hollanda bu skorla, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine doğrudan katılma hakkını elde ederek, 20 yıl önceki İrlanda kabusunu yeniden yaşamadı.

Van Gaal, Bob Glendenning'den sonra Hollanda'nın 2. kez Dünya Kupası'na katılmasını sağlayan 2. teknik direktör oldu.

Hollandalı teknik direktör maç boyunca korksa da, sonuçtan don derece memnun olduğunu söyledi.

Kamu yayıncısı NOS, "Portakallar, Norveç karşısında elde ettikleri zafer sonucu Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı" başlığını kullandı.

Norveç'in ikinci yarıda daha baskın olduğunu vurgulayan yayın kuruluşu, "Türkiye, Karadağ'daki 2-1 galibiyeti sayesinde ikinci oldu ve play-off sonucu Dünya Kupası'na katılmayı zorlayacak" dedi.

De Telegraaf gazetesi de, "Portakallar Norveç'i yenerek Dünya Kupası biletini aldı" başlıklı haberde, Hollanda'nın başarılarındaki en büyük pay sahibinin Depay olduğunu vurguladı.

AD gazetesi, "Norveç'e karşı sinir bozucu bir akşamda Hollanda'nın Dünya Kupası biletini aldığını" yazdı.

"Norveç psikolojik hile yaptı"

Gazeteye göre sahada 'zor, gergin, tatsız bir maç' yaşandı.

AD, devre arasında Norveç'in, Podgorica'da Karadağ ile Türkiye arasında oynanan maçı da göz önünde bulundurarak Hollanda'yı dakikalarca sahada bekleterek "psikolojik hile" yaptığını vurguladı.

De Vokskrant gazetesi ise, Portakallar'ın "korku düellosu sonunda" Dünya Kupası'na katılmayı hak kazandığını belirtti.

Gazeteye göre, donuk, bunaltıcı gerginlik maçında Hollanda, "ya hep ya hiç" anlayışıyla mücadele etti.

Voetbal International dergisi de, "Hollanda'nın gerilim içinde Dünya Kupası'na adımını attığını" yazdı.

Haber portalı Nu.nl, Hollanda'nın "Norveç karşısında sinir bozucu bir zafer kazandığını" duyurdu.

Hollanda medyasına göre, böylece Portakallar, 8 yıl aradan sonra yeniden katılmaya hak kazandı.

Van Gaal yönetimindeki Hollanda milli takımı 2014 Dünya Kupası'nda 3. oldu. "Portakallar" 1974, 1978 ve 2010 şampiyonalarında final oynadı.

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri Hollanda medyasında: 'Gergin ve sıkıcı maç sonunda Portakallar Katar biletini aldı'
2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri Hollanda medyasında: 'Gergin ve sıkıcı maç sonunda Portakallar Katar biletini aldı'
2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri Hollanda medyasında: 'Gergin ve sıkıcı maç sonunda Portakallar Katar biletini aldı'
2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri Hollanda medyasında: 'Gergin ve sıkıcı maç sonunda Portakallar Katar biletini aldı'
2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri Hollanda medyasında: 'Gergin ve sıkıcı maç sonunda Portakallar Katar biletini aldı'

Dünya Kupası, Hollanda, Türkiye, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri Hollanda medyasında: 'Gergin ve sıkıcı maç sonunda Portakallar Katar biletini aldı' - Son Dakika Spor

BBC

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SON DAKİKA: 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri Hollanda medyasında: 'Gergin ve sıkıcı maç sonunda Portakallar Katar biletini aldı' - Son Dakika
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