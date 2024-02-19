"İptal edildi" haberlerine yalanlama! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih - Son Dakika
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"İptal edildi" haberlerine yalanlama! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan 2023 Süper Kupa Finali'nin iptal edildiği haberlerini yalanladı. Finalin nisan ayında yapılması planlanıyor.

19.02.2024 16:25  Güncelleme: 16:27
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan 2023 Süper Kupa Finali'nin iptal edildiği haberlerini yalanladı.

NİSAN AYINDA YAPILMASI PLANLANIYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için nisan ayında yapılması planlandığını duyurdu.

'İptal edildi' haberlerine yalanlama! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih

"İPTAL EDİLDİ" HABERLERİ YALANLANDI

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

'İptal edildi' haberlerini yalanladılar! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
"İptal edildi" haberlerine yalanlama! İşte Süper Kupa\'nın oynanacağı tarih
Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 'İptal edildi' haberlerine yalanlama! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • murat ARI: Bence oynanmasın, Galatasaray a versinler kupayı ?? 7 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: "İptal edildi" haberlerine yalanlama! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih - Son Dakika
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