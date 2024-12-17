2024 FIFA The Best Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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2024 FIFA The Best Ödülleri Sahiplerini Buldu

Katar'ın Doha şehrinde düzenlenen 'FIFA The Best' ödül töreninde 2024 yılının en iyi futbolcuları, teknik direktörleri ve kalecileri belirlendi. En iyi erkek futbolcu Vinicius Junior, en iyi kadın futbolcu Aitana Bonmati oldu.

17.12.2024 22:50
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FIFA tarafından 2024 yılının en iyilerinin belirlendiği "FIFA The Best" ödül töreni gerçekleştirildi.

"FIFA The Best" ödül töreni Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. Bu organizasyonda erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'i ödülleri verildi. Ayrıca en iyi gol, taraftar ve fair-play ödüllerini kazanan isimler de belli oldu. Yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior kazanırken; yılın en iyi kadın futbolcusu Barcelona forması giyen Aitana Bonmati oldu. En iyi erkek teknik direktör Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti seçildi. En iyi kadın teknik direktör ödülüne ise ABD Milli Takım Teknik Direktörü Emma Hayes layık görüldü. Öte yandan yılın golü Manchester United'da oynayan Alejandro Garnacho'nun Everton'a attığı gol oldu.

Ödüle layık görülen isimler şu şekilde:

En iyi kadın futbolcu: Aitana Bonmati (Barcelona)

En iyi erkek futbolcu: Vinicius Junior (Real Madrid)

En iyi kadın teknik direktör: Emma Hayes (ABD Milli Takımı)

En iyi erkek teknik direktör: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

En iyi kadın kaleci: Alyssa Naeher (ABD Milli Takımı)

En iyi erkek kaleci: Emiliano Martinez (Arjantin Milli Takımı)

En iyi gol (Puskas ödülü): Alejandro Garnacho

En iyi taraftar: Guilherme Gandra Moura

FIFA Fair-Play ödülü: Thiago Maia

En iyi kadın 11: Alyssa Naeher, Lucy Bronze, Naomi Girma, Irene Paredes, Ona Batlle, Portilho, Guijarro, Lindsey Horan, Bonmati, Graham Hansen, Salma Paralluelo

En iyi erkek 11: Emiliano Martinez, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Ruben Dias, William Saliba, Rodri, Toni Kroos, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Vinicius Junior, Erling Haaland

Kaynak: DHA

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