2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası Yalova\'da Gerçekleştirildi

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Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası, 6-8 Ağustos tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirildi.

90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle organize edildi. 14 ilden toplam 250 sporcunun katıldığı şampiyonada, 130 erkek ve 120 kız sporcu çeşitli kilolarda mücadele etti. Şampiyona boyunca minik sporcular, kıyasıya rekabet ederek madalya için ter döktü. İlk gün, erkekler 26-30-34-38 kilo ve kızlar 24-28-32-36 kilo kategorilerinde, ikinci gün ise erkekler 42-46-50 kilo ve kızlar 40-44-48 kilo kategorilerinde tatamiye çıktılar. Son gün ise erkeklerde 55-60 ve +60 kilo, kızlarda ise 52-57 ve +57 kilo kategorilerinde şampiyonlar belirlendi.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, Yalova'da gerçekleşen bu etkinliğin önemine dikkati çekti. Maden, kuraş sporunun köklü tarihine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Kuraş sporumuz 4 bin 500 yıllık Türklerin ata sporu. Göçebe zamanında yaşarken 'savaş sanatı' olarak kullanılan bir spor. Güreş kelimesinin kökeni, Kuraş'tan türeyerek güreş olmuş. O yüzden de bu yedi Türk devletinde kuraş muazzam bir seviyede. Orada sporculara bir kahraman gözüyle bakılıyor. Biz de Türkiye'yi gerekli, istenilen seviyeye getirmek için uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Burada Türkiye Şampiyonasını yaptık. Bu minikler, seneye çoğu yıldız olacak, büyük olacak. Bir ay önce Avrupa şampiyonası yaptık Edirne'de. 96 sporcumuz milli sporcu oldu. Kasım ayında bir Dünya Şampiyonumuz var ona hazırlıyoruz. Bizim için güzel bir müsabaka oldu."

Şampiyonada birincilik elde eden sporcular ise şöyle oldu:

Erkekler, 26 kilo: Yusuf Keser (Bursa), 30 kilo: Serkan Taşkın (Sinop), 34 kilo: Boran Kasım (Batman), 38 kilo: Baran Çelik (Bursa), 42 kilo: Bilal Mert Köe (Sakarya), 46 kilo: Yağız Alp Şahbaz (Denizli), 50 kilo: Ensar Balta (Malatya), 55 kilo: Arda Can Gökgöz (Sinop), 60 kilo: Mahir Güney Özkurt (Ankara), 60 kilo: Baybars Ali Akpınar (Bilecik)

Kadınlar, 24 kilo: Belinay Ekmekçi (Kırşehir), 28 kilo: Simay Kısa (Sinop), 32 kilo: Hümeyra Topal (Bursa), 36 kilo: Eslem Öztopaloğlu (Sakarya), 40 kilo: Hatice Nil Doğan (Kırşehir), 44 kilo: Mina Zeynep Gürkan (Sinop), 48 kilo: Yağmur Temur (Bursa), 52 kilo: Duru Altın (Bilecik), 57 kilo: Azime Buğlem Şahin (Bursa), +57 kilo: Ayşegül Ayık (Kırşehir). - YALOVA