2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası Yalova'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası Yalova'da Gerçekleştirildi

2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası Yalova\'da Gerçekleştirildi

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası, Yalova'da gerçekleştirildi. Şampiyonada 14 ilden toplam 250 sporcu mücadele etti.

08.08.2024 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası, 6-8 Ağustos tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirildi.

90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle organize edildi. 14 ilden toplam 250 sporcunun katıldığı şampiyonada, 130 erkek ve 120 kız sporcu çeşitli kilolarda mücadele etti. Şampiyona boyunca minik sporcular, kıyasıya rekabet ederek madalya için ter döktü. İlk gün, erkekler 26-30-34-38 kilo ve kızlar 24-28-32-36 kilo kategorilerinde, ikinci gün ise erkekler 42-46-50 kilo ve kızlar 40-44-48 kilo kategorilerinde tatamiye çıktılar. Son gün ise erkeklerde 55-60 ve +60 kilo, kızlarda ise 52-57 ve +57 kilo kategorilerinde şampiyonlar belirlendi.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, Yalova'da gerçekleşen bu etkinliğin önemine dikkati çekti. Maden, kuraş sporunun köklü tarihine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Kuraş sporumuz 4 bin 500 yıllık Türklerin ata sporu. Göçebe zamanında yaşarken 'savaş sanatı' olarak kullanılan bir spor. Güreş kelimesinin kökeni, Kuraş'tan türeyerek güreş olmuş. O yüzden de bu yedi Türk devletinde kuraş muazzam bir seviyede. Orada sporculara bir kahraman gözüyle bakılıyor. Biz de Türkiye'yi gerekli, istenilen seviyeye getirmek için uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Burada Türkiye Şampiyonasını yaptık. Bu minikler, seneye çoğu yıldız olacak, büyük olacak. Bir ay önce Avrupa şampiyonası yaptık Edirne'de. 96 sporcumuz milli sporcu oldu. Kasım ayında bir Dünya Şampiyonumuz var ona hazırlıyoruz. Bizim için güzel bir müsabaka oldu."

Şampiyonada birincilik elde eden sporcular ise şöyle oldu:

Erkekler, 26 kilo: Yusuf Keser (Bursa), 30 kilo: Serkan Taşkın (Sinop), 34 kilo: Boran Kasım (Batman), 38 kilo: Baran Çelik (Bursa), 42 kilo: Bilal Mert Köe (Sakarya), 46 kilo: Yağız Alp Şahbaz (Denizli), 50 kilo: Ensar Balta (Malatya), 55 kilo: Arda Can Gökgöz (Sinop), 60 kilo: Mahir Güney Özkurt (Ankara), 60 kilo: Baybars Ali Akpınar (Bilecik)

Kadınlar, 24 kilo: Belinay Ekmekçi (Kırşehir), 28 kilo: Simay Kısa (Sinop), 32 kilo: Hümeyra Topal (Bursa), 36 kilo: Eslem Öztopaloğlu (Sakarya), 40 kilo: Hatice Nil Doğan (Kırşehir), 44 kilo: Mina Zeynep Gürkan (Sinop), 48 kilo: Yağmur Temur (Bursa), 52 kilo: Duru Altın (Bilecik), 57 kilo: Azime Buğlem Şahin (Bursa), +57 kilo: Ayşegül Ayık (Kırşehir). - YALOVA

Kaynak: İHA

Türkiye, yalova, Spor, Ona, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası Yalova'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:43:28. #1.11#
SON DAKİKA: 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası Yalova'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement