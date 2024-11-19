2025 Afrika Uluslar Kupası Takımları Belli Oldu

Spor

2025 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek 24 takım belli oldu.

2025 Afrika Uluslar Kupası 21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Eylül 2024'te başlayan elemelerde 48 ülke 12 grupta mücadele etti ve gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar finallere gitmeye hak kazandı. Ev sahibi Fas, elemelerde oynadığı tüm maçları kazanarak 18 puan topladı. Cezayir, Senegal, Kamerun, Fildişi Sahili, Mısır gibi şampiyonluk adayları da elemelerde başarılı sonuçlara imza attı. Tarihinde 4 kez kıtanın en büyüğü olan Gana, bu yıl elemeleri geçemedi. F Grubu'nda 3 puan toplayarak son sırada yer aldı.

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde gruptan çıkan takımlar şöyle:

A Grubu: Komorlar, Tunus

B Grubu: Fas, Gabon

C Grubu: Mısır, Botsvana

D Grubu: Nijerya, Benin

E Grubu: Cezayir, Ekvator Ginesi

F Grubu: Angola, Sudan

G Grubu: Zambiya, Fildişi Sahili

H Grubu: Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya

I Grubu: Mali, Mozambik

J Grubu: Kamerun, Zimbabve

K Grubu: Güney Afrika, Uganda

L Grubu: Senegal, Burkina Faso

6 farklı şehir, 6 stadyum

Turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Fas'ta 52 karşılaşma 6 farklı stadyumda oynanacak. Kazablanka şehrinde yer alan ve 1988 Afrika Uluslar Kupası finalinin de oynandığı Muhammed V Stadyumu'nun yanı sıra futbolseverlere hizmet verecek stadyumlar şöyle:

"Adrar Stadyumu (Agadir), Fez Stadyumu (Fez), İbn Batouta Stadyumu (Tanca), Marakeş Stadyumu (Marakeş), Prens Moulay Abdellah Stadı (Rabat)" - İSTANBUL