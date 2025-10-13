2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8. Hafta Heyecanı - Son Dakika
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8. Hafta Heyecanı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8. Hafta Heyecanı
13.10.2025 00:21
Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta maçları oynandı; Hollanda, Finlandiya'yı 4-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla başladı.

BÜYÜK SÜRPRİZLER OLDU

Hollanda'nın sahasında Finlandiya'yı 4-0 yendiği G grubu karşılaşmasında Memphis Depay, 1 gol ve 2 asist yaparak ülkesinin en çok asist ve gol kaydeden oyuncu oldu. 31 yaşındaki santrafor, Hollanda formasıyla 54 gol ve 35 asist üretti.

L Grubu maçında Faroe Adaları, sahasında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.
G Grubu'nda Polonya deplasmanda Litvanya'yı 2-0 ile geçerken Polonya'nın ilk golü Fenerbahçeli oyuncu Sebastian Szymanski'den geldi.

Alınan sonuçlar şöyle;

C Grubu:

G Grubu:

  • Hollanda-Finlandiya: 4-0
  • Litvanya-Polonya: 0-2

H Grubu:

L Grubu:

Kaynak: AA

Faroe Adaları, Finlandiya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8. Hafta Heyecanı - Son Dakika

