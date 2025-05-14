4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin\'de Gerçekleşecek

Mersin'de düzenlenen 'Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nun 4.'sü, bu yıl 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'de önemli ultra maratonlardan biri olan organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 646 sporcu, doğanın ve tarihin içinde koşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Atletizm Federasyonu ile iş birliğinde düzenlediği 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, 18 Mayıs Pazar günü yapılacak. Tarih, doğa ve sporun bir araya geleceği maraton ile Mersin'in kültürel ve doğal mirası tanıtılırken, sporcular tarihin eşsiz dokusunun keyfini çıkaracak. Türkiye'de önemli ultra maratonlardan biri olan organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 646 sporcu mücadele edecek. Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Letonya, Rusya, Ukrayna, Hollanda ve Tacikistan'dan gelen sporcular, limon ve portakal ağaçları arasında spor yapmanın keyfini çıkarıp, saklı kalan tarihte kültür, doğa ve spor turizminin birlikteliğini yaşayacak. Parkur boyunca Cennet-Cehennem Obruğu, Kanlı Divane Ören Yeri, Sebaste Antik Kenti, Korykos gibi tarihi yerlerin ve antik kiliselerin içerisinden geçilecek. 4. Kilikya Ultra Maratonu; 10K Kızkalesi Parkuru, 33K Lamos Parkuru ve 53K Kilikya Ultra Parkuru olmak üzere, 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

"Toros Dağları ile Akdeniz arasında yapılacak"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, maratonda sporcuları eşsiz bir manzaranın beklediğini ifade ederek "Kilikya Ultra Maratonu, Toros Dağları ile Akdeniz arasında yapılacak güzel bir etkinlik. Bu bir yarışmadan ziyade kişinin kendisiyle ve doğayla yarışması, belirlediği parkuru bitirebilmesi" dedi.

Sabah saat 06.30'da ilk startı verilecek maratonun Lamos Kanyonu'nda olacağını belirten Taşkın, "Yarışımız Müze Plajı'nda bitecek. Sporcular ana yolu çok kullanmayacak, hemen tarihi doğanın içerisine girecek. Bölgedeki tarihi kalıntıların hemen hemen hepsine de uğrayacaklar. Bu nedenle çok keyifli, güzel, ülke tanıtımına, Mersin'in tanıtımına büyük katkıları olduğuna inandığımız bir organizasyon" diye konuştu.

Mersinlilere organizasyona davet eden Taşkın, "Özellikle Erdemli, Kızkalesi ve Silifke tarafındaki vatandaşlarımızı organizasyona bekliyoruz. Güzel bir Mersin sabahında Kilikya Ultra maratonunda buluşalım" ifadelerini kullandı. - MERSİN