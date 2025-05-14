4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de Gerçekleşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de Gerçekleşecek

4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin\'de Gerçekleşecek

Mersin'de 18 Mayıs'ta düzenlenecek 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 8 ülkeden 646 sporcu yer alacak. Tarih ve doğa ile iç içe bir parkurda koşulacak etkinlikte, Cennet-Cehennem Obruğu gibi tarihi yerlerden geçilecek.

14.05.2025 10:05  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen 'Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nun 4.'sü, bu yıl 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'de önemli ultra maratonlardan biri olan organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 646 sporcu, doğanın ve tarihin içinde koşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Atletizm Federasyonu ile iş birliğinde düzenlediği 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, 18 Mayıs Pazar günü yapılacak. Tarih, doğa ve sporun bir araya geleceği maraton ile Mersin'in kültürel ve doğal mirası tanıtılırken, sporcular tarihin eşsiz dokusunun keyfini çıkaracak. Türkiye'de önemli ultra maratonlardan biri olan organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 646 sporcu mücadele edecek. Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Letonya, Rusya, Ukrayna, Hollanda ve Tacikistan'dan gelen sporcular, limon ve portakal ağaçları arasında spor yapmanın keyfini çıkarıp, saklı kalan tarihte kültür, doğa ve spor turizminin birlikteliğini yaşayacak. Parkur boyunca Cennet-Cehennem Obruğu, Kanlı Divane Ören Yeri, Sebaste Antik Kenti, Korykos gibi tarihi yerlerin ve antik kiliselerin içerisinden geçilecek. 4. Kilikya Ultra Maratonu; 10K Kızkalesi Parkuru, 33K Lamos Parkuru ve 53K Kilikya Ultra Parkuru olmak üzere, 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

"Toros Dağları ile Akdeniz arasında yapılacak"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, maratonda sporcuları eşsiz bir manzaranın beklediğini ifade ederek "Kilikya Ultra Maratonu, Toros Dağları ile Akdeniz arasında yapılacak güzel bir etkinlik. Bu bir yarışmadan ziyade kişinin kendisiyle ve doğayla yarışması, belirlediği parkuru bitirebilmesi" dedi.

Sabah saat 06.30'da ilk startı verilecek maratonun Lamos Kanyonu'nda olacağını belirten Taşkın, "Yarışımız Müze Plajı'nda bitecek. Sporcular ana yolu çok kullanmayacak, hemen tarihi doğanın içerisine girecek. Bölgedeki tarihi kalıntıların hemen hemen hepsine de uğrayacaklar. Bu nedenle çok keyifli, güzel, ülke tanıtımına, Mersin'in tanıtımına büyük katkıları olduğuna inandığımız bir organizasyon" diye konuştu.

Mersinlilere organizasyona davet eden Taşkın, "Özellikle Erdemli, Kızkalesi ve Silifke tarafındaki vatandaşlarımızı organizasyona bekliyoruz. Güzel bir Mersin sabahında Kilikya Ultra maratonunda buluşalım" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kilikya, Turizm, mersin, Kültür, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de Gerçekleşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Sarayı’nın 17’nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre’de bulundu Edirne Sarayı'nın 17'nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre'de bulundu
Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın evi kundaklandı İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı
DEM Partili Bakırhan’ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım
Yaş çay alım fiyatı belli oldu Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı
PKK’nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran’dan PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan
Türk tekstil devi iflas etti Türk tekstil devi iflas etti
Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı
Ünlü rapçi Sean ’Diddy’ Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış

12:26
Bakan Işıkhan’dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi
Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi
12:19
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var
12:17
Kritik zirveden detaylar Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu
Kritik zirveden detaylar! Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu
11:48
’’Bu yıl sıkıntı yaşayacağız’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
''Bu yıl sıkıntı yaşayacağız'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
10:24
25 yıl sonra tarihi görüşme Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
16:28
2 yıl men cezası almıştı Alper Potuk için yeni gelişme
2 yıl men cezası almıştı! Alper Potuk için yeni gelişme
16:05
Metin Öztürk’ten TFF’ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
Metin Öztürk'ten TFF'ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
15:57
Ersun Yanal, Süper Lig’e geri dönüyor
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
15:50
Bülent Ersoy’dan sahneye damga vuran dans şovu
Bülent Ersoy'dan sahneye damga vuran dans şovu
15:48
Burak Özçivit’e soğuk duş Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
15:45
Galatasaray’a 2.3 milyar TL’lik gelir
Galatasaray'a 2.3 milyar TL'lik gelir
15:42
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 12:52:22. #7.12#
SON DAKİKA: 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de Gerçekleşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.