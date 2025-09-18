5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu\'na Davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşları bu sene 5'incisi gerçekleşecek Soğanlı Vadisi temalı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na davet etti.

Kayseri'yi spor şehri yapma yolunda kentin, Altın Bayrak alarak 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanını kazandığının altını çizen Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte bu doğrultuda Kayseri'nin Avrupa Spor Başkenti olması yolunda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Kayseri'deki 60'ıncı ErVa Spor Kulübü olan Mehmet İlgü ErVa Spor Kulübü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, her sene bayram havasında gerçekleşen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun bu yıl Soğanlı Vadisi teması ile düzenlenecek 5'incisne vatandaşları ve sporseverleri davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bu şehri sporla buluşturan, sporun başşehri yapacak çalışmaları sürdürüyoruz" diyerek 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maraton'u hakkında bilgiler verdi.

21 Eylül Pazar günü şehri koşmaya, spora çağıran Büyükkılıç, "21K dediğimiz uluslararası yarı maratonumuz yurt içinden, yurt dışından katılımcıların yoğun olduğu ve 10K dediğimiz ikinci etap ve halk koşusu boyutuyla üçlü içerikle adeta yine bir bayram havasında inşallah hep beraber koşacağız, sağlıklı bir şekilde de hayata tutunmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulunarak maratonda emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, hayırseverlere de teşekkür ettiği konuşmasında hayırseverlerin şehre yaptığı katkılardan bahsetti.

Soğanlı Temalı 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maraton'unda 21K, 10K ve Halk Koşusu parkurlarında yarışacak sporcular, sporun yanı sıra şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı da yakalayacak. Aralarında Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Almanya, Endonezya, İran, Irak, Kazakistan, Kenya, Mozambik, Rusya, Suriye, Tacikistan, Burundi, Etiyopya, Macaristan, Hollanda ve Tayvan'ın bulunduğu 19 ülkeden toplam 811 yabancı sporcunun yarışacağı maratonda, toplam 1 milyon 864 bin TL'lik ödül dağıtılacak. - KAYSERİ