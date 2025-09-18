5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na Davet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na Davet

5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu\'na Davet
18.09.2025 11:36  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 21 Eylül'de gerçekleşecek 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için katılımcıları davet etti. Soğanlı Vadisi temalı etkinlikte 19 ülkeden 811 sporcu yarışacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşları bu sene 5'incisi gerçekleşecek Soğanlı Vadisi temalı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na davet etti.

Kayseri'yi spor şehri yapma yolunda kentin, Altın Bayrak alarak 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanını kazandığının altını çizen Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte bu doğrultuda Kayseri'nin Avrupa Spor Başkenti olması yolunda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Kayseri'deki 60'ıncı ErVa Spor Kulübü olan Mehmet İlgü ErVa Spor Kulübü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, her sene bayram havasında gerçekleşen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun bu yıl Soğanlı Vadisi teması ile düzenlenecek 5'incisne vatandaşları ve sporseverleri davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bu şehri sporla buluşturan, sporun başşehri yapacak çalışmaları sürdürüyoruz" diyerek 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maraton'u hakkında bilgiler verdi.

21 Eylül Pazar günü şehri koşmaya, spora çağıran Büyükkılıç, "21K dediğimiz uluslararası yarı maratonumuz yurt içinden, yurt dışından katılımcıların yoğun olduğu ve 10K dediğimiz ikinci etap ve halk koşusu boyutuyla üçlü içerikle adeta yine bir bayram havasında inşallah hep beraber koşacağız, sağlıklı bir şekilde de hayata tutunmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulunarak maratonda emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, hayırseverlere de teşekkür ettiği konuşmasında hayırseverlerin şehre yaptığı katkılardan bahsetti.

Soğanlı Temalı 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maraton'unda 21K, 10K ve Halk Koşusu parkurlarında yarışacak sporcular, sporun yanı sıra şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı da yakalayacak. Aralarında Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Almanya, Endonezya, İran, Irak, Kazakistan, Kenya, Mozambik, Rusya, Suriye, Tacikistan, Burundi, Etiyopya, Macaristan, Hollanda ve Tayvan'ın bulunduğu 19 ülkeden toplam 811 yabancı sporcunun yarışacağı maratonda, toplam 1 milyon 864 bin TL'lik ödül dağıtılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Etkinlikler, kayseri, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na Davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:52:58. #7.11#
SON DAKİKA: 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na Davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.