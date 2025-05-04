60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Sona Erdi

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR) - 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Türkiye), bugün düzenlenen 8. etapla sona erdi. TUR 2025'in şampiyonu Astana takımından Wout Poels oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı Tour Of Türkiye, bugün düzenlenen 8. etapla final yaptı.

Antalya'da 27 Nisan'da başlayan yarışmanın son etabı Çeşme yarımadasında başladı ve Bostanlı İskele'de sona erdi.

Çeşme Kalesi önünden başlayan yarışmanın startı; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından verildi.

8. Etap birincisi Malucelli oldu

Çeşme- İzmir etabında 23 takımdan 140 bisikletçi 108,7 kilometre pedal çevirdi. Çeşme-İzmir etabını Astana takımından Matteo Malucelli 2 saat 23 dakika 26 saniye ile kazandı.

World Tour takımı olarak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılan Astana takımı, 8 gün boyunca büyük başarı gösterdi ve İzmir finişinden sonra hem genel ferdi hem de tırmanış mayosu olan kırmızı mayoyu aldı.

Genel Ferdi Klasman şampiyonluğu Poels'in oldu

Astanalı sporcu Wout Poels 23 saat 44 dakika 52 saniye ile Genel Ferdi Klasmanı şampiyonu olarak Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu. Poels ayrıca kırmızı mayoyu da alarak TUR'a adını yazdırdı.

Poels'e, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve İzmir Valisi Süleyman Elban kupayı verdi.

Kupayı Caja Rural Seguros RGA takımına İzmir Valisi Süleyman Elban ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya takdim etti.

Türk sporculardan en iyi derece Konya Büyükşehir Belediyesinde

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Türk sporcularından en iyi dereceyi Konya Büyükşehir Belediye Takımından Burak Abay Genel Ferdi klasmanda 64'üncü olarak elde etti.

"Birkaç sene de devam edebilirim"

Yarışın ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan TUR 2025 Şampiyonu Poels, Türkiye'den övgüyle bahsederken, yarışlara birkaç sene daha devam etmek istediğini aktardı.

Poels, "Organizasyon çok güzel, çok güzel bir yarış. Ümit ediyorum ki yarışlara devam edeceğim. Önümüzdeki sene de büyük ihtimalle gelmek isterim. Ondan sonra da birkaç sene de devam edebilirim. Sonrası için tam olarak ne olur bilemiyorum" dedi.

Türkiye'ye ilişkin görüşlerini de dile getiren Poels, "İlk gün kaldığım yerlerden geçtik. Oraları da gördüm. Türkiye, daha önce bulunduğum bir ülke. Tatil için de gelmiştim. Çok nazik ve kibar insanlar var bu ülkede" diye konuştu.