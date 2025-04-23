60\'ında Genç Kalmanın Sırrı: Spor

ANTALYA'da yaşayan Arzu Süer (60), 10 yıldır yaptığı muay thai ve koşu sporları sayesinde yıllara meydan okuyor. 2 çocuk annesi Süer, spor sayesinde hem fiziksel hem ruhsal açıdan genç kaldığını söyledi.

Kick boks ve muay thaiye 50 yaşında başlayan Arzu Süer, ilk denemesinde aldığı keyfin ardından düzenli ders almaya başladı. 10 yıl içinde kendini geliştiren Süer, ayı zamanda koşu ile de ilgileniyor. 10 kilometreyi 50 dakikada koşan Arzu Süer, 21 kilometre koşusunda da derece elde etti. Son olarak 21 kilometrede en iyi derecesine ulaşan Süer, 1 saat 52 dakikada finale ulaştı. Spor sayesinde yaşının çok altında gösterdiğini belirten Arzu Süer, genç kalmanın sırrının spor olduğunu söylüyor.

'SPOR, GÖRÜNÜŞÜME DE OLUMLU YANSIYOR'

Düzenli antrenman ve disiplini sayesinde kendisini her geçen gün daha iyi hissettiğini ifade eden Süer, "10 yıldır düzenli kick boks ve muay thai yapıyorum. Sporu hiç aksatmadan hayatıma dahil ettim ve bu durum hayatımın her alanına yansıyor. Aynı zamanda koşuyorum. Başlarda arkadaşım ile birlikte merak ediyor, 'Acaba yapabilir miyiz' diye düşünüyorduk. Çünkü uzaktan bakınca muay thai, aklımızda olmayan bir spordu. Ama denedikten sonra bütün negatif enerjimin gittiğini hissettim. Bu spor beni adeta bağımlı yaptı. Antrenmanlardan sonra kendimi tamamen yenilenmiş ve farklı bir insan gibi hissediyorum. Gerçekten çok keyif alıyorum, tüm stresimi atıyorum. Spor, görünüşüme de olumlu yansıyor. Bu da benim motivasyonumu artırıyor" dedi.

DERECELERİNİ HER YIL KATLADI

Koşuda katıldığı her yarışmada derecelerini artıran Arzu Süer, "10 kilometre koştum. En iyi derecem 50 dakikaydı. Bir gün kızlarım, 'Anne, neden 21 kilometre denemiyorsun' dedi. Kızlar için katıldım. İlk 21 kilometrelik koşumda yarışı 2 saat 2 dakikada bitirdim. Süreme ben bile şaşırdım çünkü 2 saat 30 dakikadan önce bitiremem sanıyordum. Daha sonra tekrar katıldım ve her seferinde daha iyi olmaya çalıştım. Bu yıl ise en iyi derecemi 1 saat 52 dakika 30 saniye olarak yaptım" diye konuştu.

'DİSİPLİN VE İSTİKRAR HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK BAŞARI'

Süer, sporu hayatının merkezine aldığını ve başarıların art arda geldiği şu sözlerle ifade etti:

"Dışarıdan da çok olumlu tepkiler alıyorum. Beni tanımayan kişiler genelde spor hocası olduğumu sanıyor. Yaşımı söylediğimde ise insanlar çok şaşırıyor. Çünkü oldukça hareketli ve enerjik bir insanım. Spor dışında da aktif bir yaşamım var. Erken kalkarım, günlük işlerimi kendim yaparım. Sadece sporla sınırlı bir hayatım yok ama spor benim için çok değerli. Ailem her zaman en büyük destekçim oldu. Onlar bana inandığı için ben de daha cesaretle hedeflerime ilerliyorum. Şimdiki hedefim 42 kilometrelik maraton koşmak. Ayrıca muay thaide yarışmalara da katılmak isterim ama yaş ve kilo kategorileri nedeniyle bana uygun yarışmacı pek bulunamıyor. Yaşa takılıp kalmasınlar. Yeter ki isteyin, zaman ayırın ve antrenmanları düzenli ve disiplinli yapın. Disiplin ve istikrar benim hayatımdaki en büyük başarıdır."

'DÜNYADA ÖRNEK OLACAK DÜZEYDE'

Arzu Süer'in eğitmenliğini yapan Muay Thai Milli Takım Antrenörü Yasin Urlu, "Arzu Hanım ile yollarımız 2014 yılında kesişti. Daha önce pilates ile ilgilenmiş biri olarak muay thai gibi sert bir branşı merak etmesi ilginç gelmişti. İlk derse girdikten sonra 'Tam bana göre bir spor' dedi. Hiç zorlanmadan uyum sağladı. Şu anda 10 yılı geride bıraktık. 10'uncu yıl için pasta bile kestik. Arzu Hanım, özel bir sağlık durumu, seyahat ya da yurt dışı gibi istisnai durumlar dışında antrenmanlarını hiç aksatmadı. Yılın yaklaşık 130 gününde bizimle aktif şekilde antrenman yaptı. Haftanın 3 günü çalışıyoruz, zaman zaman 5 güne çıktığı da oluyor. Yaşına göre Türkiye'de bir numara diyebileceğim sporculardan biri. Çünkü bu kadar istikrarlı sporcu sayısı çok az. Yaşına rağmen gösterdiği azim ve bağlılık bana göre dünyada örnek olacak düzeyde. Bu yaşta bu kadar tutkuyla spora bağlı kalan birini bulmak neredeyse imkansız" ifadelerini kullandı.