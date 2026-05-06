61. Türkiye Bisiklet Turu'nda Aniolkowski Zafere Ulaştı

06.05.2026 00:28
Marmaris-Fethiye etabını Stanislaw Aniolkowski kazandı, yarınki etap en uzun olacak.

61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 130.4 kilometrelik Marmaris-Fethiye etabını Cofidis takımından Stanislaw Aniolkowski 2 saat 52 dakika 51 saniye kazandı.

İmza işlemlerinin ardından 155 bisikletçi etaba başladı. Geçen yıl TUR genel klasmanında üçüncü olan Picnic – PostNL takımından Juan Martinez dün yaşadığı kazadan sonra etaba başlayamadı. Start önce genel klasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Burak Abay 36'ncı, Spor Toto Takımı'ndan Ahmet Örken 62'nci sırada yarışa başladı. 2-3 kez kaçış denemeleri olduysa da hiçbir sporcu pelotondan uzaklaşamadı. 19'uncu ve 25'inci kilometreler toplu geçildi. Parkur yine yakıcı güneş ve rüzgarsız pozisyonda cereyan ediyordu. Pelotonun beklenmeyen temposu kaçış için atak yapacak sporcuları da etkiledi. Ana grup 60 kilometreye varan bir hızla pedal çeviriyordu.

DOĞUKAN ARIKAN KAÇIŞI DENİYOR

35'inci kilometrede Spor Toto takımından Doğukan Arıkan pelotondan sıyrılmayı başardı. 10 saniye kadar arayı açtı. Arıkan'ın da bu kaçışı fazla uzun sürmedi peloton onu da yakaladı. 50'nci kilometre geçilirken yine pelotonun yüksek temposu göze çarpıyordu. Buna bir de arkadan esen rüzgar eklenince sporcular keyifle pedal bastılar. Yarışta ilk 1 saat geride kaldı. Bisikletçilerin temposu saatte 52 kilometre olarak verildi.

MUSTAFA TARAKÇI BİRİNCİ GEÇTİ, BEYAZ MAYOYU GİYECEK

Etabın 57.9'uncu kilometresinde Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Mustafa Tarakçı kapıyı ilk geçen sporcu oldu. Sonuçlar şöyle;

1-Mustafa Tarakçı (Konya Büyükşehir Belediyespor)

2- Michal Pomorski (ATT)

3- Tobiazs Pawlak (ATT).

Bu sonuçla Mustafa Tarakçı Fethiye etabını zaman limitinin içinde tamamlaması halinde yarınki Patara-Kemer etabında Beyaz Mayoyu taşıyacak.

SPRİNT PRİMİ SONUÇLARI

77.6'ncı kilometrede etabın sprint prim kapısı geçildi. Çizgiyi ilk geçen sporcu Spor Toto'dan Feritcan Şamlı oldu. İkinciliği Muğla Büyükşehir Belediyespor'dan Samet Bulut elde etti. Üçüncülüğü de Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Muhammed Erkan aldı. Kapı geçildikten sonra yeni zaman farkı 1 dakika 55 saniye olarak verildi.

TIRMANIŞ PRİM SONUÇLARI

Etabın son prim kapısı 3'üncü kategoriden puan veren tırmanış oldu. 93.9'uncu kilometrede gerçekleşen kapıyı Spor Toto takımından Mustafa Tekin birinci geçti ve kırmızı mayo dağılımında 3'üncü sıraya yükseldi. İkinciliği İstanbul Takımı'ndan Awet Aman aldı. Üçüncülüğü de Cofidis takımından Sergio Samitier elde etti. Kapı geçildikten sonra peloton kaçışla birleşti.

STANISLAW ETABI BİRİNCİ BİTİRDİ

Etabın son kilometrelerinde Cofidis Takımı Stanislaw Aniolkowski'yi birinci getirmek için çok çalıştı. Son metrelerde de müthiş bir finiş kapışması izlendi. Stanislaw harika bir atakla takımının yardımını geri çevirmedi ve etabı birinci bitirdi. Modern Adventure takımından Riley Pickrell ikinci, MBH Bank CSB Telecom Fort takımından Davide Persico üçüncü geldi.

Polonyalı Aniolkowski, bu etap ile kariyerinde ilk kez Pro kategorisindeki bir yarışta etap zaferine erişti.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Spor Toto Sponsorluğundaki Yeşil Mayo Tom Crabbe'ye Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin tarafından takdim edildi.

TGA – GoTürkiye Sponsorluğundaki Beyaz Mayo Mustafa Tarakçı'ya Türkiye Bisiklet Federasyonu Denetleme kurulu ve Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı tarafından takdim edildi.

Türk Hava Yolları Sponsorluğundaki Kırmızı Mayo Ivan Ramiro Sosa'ya Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş tarafından takdim edildi.

Türk Telekom Sponsorluğundaki Turkuaz Mayo Ivan Ramiro Sosa'ya Türkiye Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından takdim edildi.

EN UZUN ETAP YARIN KOŞULACAK

61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun en uzun etabı olan 180.7 kilometrelik Patara-Kemer arasındaki etap yarın kat edilecek. Turkuaz Mayoyu Equipo Kern Pharma takımından Ivan Ramiro Sosa taşıyacak.

Kaynak: DHA

