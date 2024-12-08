Haftanın Spor Programı

Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Sivasspor - Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Kayserispor - Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'a tek golle yenildi.
BEŞİKTAŞ
Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
1. LİG
13.30 Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor (Aktepe)
16.00 Boluspor - MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük (Eryaman)
19.00 Pendikspor - Sakaryaspor (Pendik)
- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
15.30 Beşiktaş Fibabanka - Bursaspor Yörsan (BJK Fibabanka)
18.00 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko (Ankara)
20.30 TOFAŞ - Anadolu Efes (TOFAŞ)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
16.00 Danilos Pizza - İlkem Yapı Tarsusspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
19.30 Beşiktaş - OGM Ormanspor (BJK Fibabanka)
VOLEYBOL
- Efeler Ligi
14.00 Ziraat Bankkart - On Hotels Alanya Bld.
16.00 Bursa BBSK - İstanbul Gençlik Spor
17.00 Spor Toto - Galatasaray HDI Sigorta
18.00 Fenerbahçe Medicana - Altekma
20.00 Arkas Spor - Halkbank
- Sultanlar Ligi
20.00 Nilüfer Belediyespor Eker - Zeren Spor
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