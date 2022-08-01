A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu belli oldu - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu belli oldu

01.08.2022 12:19
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konya'da 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Milliler, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanacak maçlarda milliler gruptaki ilk maçını 8 Ağustos tarihinde saat 15.00'te İran ile ikinci maçını ise 10 Ağustos tarihinde yine saat 15.00'te Azerbaycan ile yapacak.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde milli takımda yer alacak sporcular şunlar:

Kaleci: Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyespor)

Sol Kanat: Samet Kamberoğlu (Beykoz Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyespor), Sedat Yıldırım (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Atakan Şirin (Spor Toto), Eray Karakoç (Trabzon Büyükşehir Belediyespor)

Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Cemal Kütahya (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

Sağ Kanat: Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Pivot: Alper Aydın (Beykoz Belediyespor), İlkan Keleşoğlu (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

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Kaynak: AA

Yurtbay Seramik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu belli oldu - Son Dakika
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