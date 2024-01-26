A Milli Kadın Basketbol Takımı İstanbul\'da kamp yapacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-8 Şubat'ta İstanbul'da kamp yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde genç oyunculardan oluşan kadronun Sinan Erdem Spor Salonu ve Ahmet Cömert Spor Salonu'nda çalışacağı belirtildi.

Milli takım, bu yıl ilk resmi maçını 7 Kasım'da FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Romanya ile yapacak.

Ay-yıldızlıların kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Hatice Pelin Gülçelik, Saliha Mandıracı, Manolya Kurtulmuş (BOTAŞ), Tuba Poyraz (Bursa Uludağ Basketbol), Meltem Avcı (ÇBK Mersin), Zeynep Şevval Gül, Berfin Sertoğlu (Emlak Konut), Selin Rachel Gül, Duygu Özen, Sudenur Akarpa, İdil Saçalır, Ayşe Yılmaz (Fenerbahçe Alagöz Holding), Sude Yılmaz (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Banu Şimşek, Doğa Adıcan (OGM Ormanspor)