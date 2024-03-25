A Milli Takım, Avusturya ile özel maçta karşılaşacak

Dünyanın en zor yarışlarından biri olan Barkley Maratonu'nu bir kadın koşucu bitirdi

Jasmin Paris, 1989 yılından bu yana ilk kez bir kadın koşucu olarak Barkley Maratonu'nu tamamlayarak tarihe geçti. 40 yaşındaki İskoç maratoncu, 60 saatlik sürenin bitimine 99 saniye kala bitiş çizgisine ulaştı. Paris, maratonun sonunda yere yığılmasını büyük bir rahatlama anı olarak nitelendirdi ve tüm dünyadaki kadınlar için koştuğunu belirterek başardığına mutlu olduğunu söyledi. Barkley Maratonu, Tennessee eyaletindeki Frozen Head State Park'ta yapılan ve katılımcıların 32 kilometrelik tırmanışlarla dolu bir parkuru 5 kez tamamlamaya çalıştığı bir yarıştır. Yarışçılar, 60 saatlik süre içinde neredeyse hiç uyumadan koşu, tırmanış ve yürüyüş yapmak zorundadır. Maratonun toplam tırmanış ve inişleri Everest Dağı'nın iki katı bir yüksekliğe denk gelirken, yarışçılar ayrıca harita okuma ve yalnızlık gibi zorluklarla da mücadele etmektedir.