A Milli Takım'ın kadrosu netleşti! Stefan Kuntz'un tercihleri taraftarın tepkisini topladı - Son Dakika
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A Milli Takım'ın kadrosu netleşti! Stefan Kuntz'un tercihleri taraftarın tepkisini topladı

16.09.2022 15:50

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi C grubunda karşılaşacağı Lüksemburg ve Fareo Adaları maçlarının aday kadrosu belli oldu. Stefan Kuntz kadroda Kayserispor'dan Onur Bulut'a ilk kez yer verirken, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ve Arda Güler ile Beşiktaş'tan Salih Uçan'ın listede yer almaması büyük tepki topladı.

Uluslar Ligi C Grubu'nda Lüksemburg ve Fareo Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'da aday kadro belli oldu. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz'un futbolcu tercihleri tepki çekti.

İLK KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYECEK

Kayserispor'dan sağ bek Onur Bulut, A Milli Takım'ın aday kadrosuna ilk kez dahil edildi. Ayrıca bir önceki kadronun önemli isimlerinden olan Dorukhan Toköz, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları sebebiyle listede kendine yer bulamadı.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır,

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta saha/ Forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu! Stefan Kuntz'un tercihleri futbolseverleri ayağa kaldırdı

STEFAN KUNTZ'A TEPKİ YAĞDI

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un kadro tercihinde Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ve Arda Güler ile Beşiktaş'tan Salih Uçan'a yer vermemesi tepki çekti. Futbolseverler sosyal medyada Alman hocayı eleştiri yağmuruna tuttu.

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A Milli Futbol Takımı, İsmail Yüksek, Stefan Kuntz, Arda Güler, Salih Uçan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın kadrosu netleşti! Stefan Kuntz'un tercihleri taraftarın tepkisini topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım'ın kadrosu netleşti! Stefan Kuntz'un tercihleri taraftarın tepkisini topladı - Son Dakika
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