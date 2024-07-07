A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi - Son Dakika
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A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi

A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella\'ya kesildi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya elenen A Milli Takımımız'da Teknik Direktör Vincenzo Montella eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncu değişikliğini geç yaptığını söyleyerek yenilginin faturasını İtalyan çalıştırıcıya kesti.

07.07.2024 00:27
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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Berlin'deki dev müsabakada ilk yarıda Samet Akaydin'in gölüyle 1-0 öne geçen Türkiye avantajı koruyamadı. Hollanda, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi

FATURAYI MONTELLA'YA KESTİLER

Yarı finalin kapısından dönen A Milli Futbol Takımımız'da eleştiriler İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya yöneltildi. Montella'nın zamanında oyuncu değişikliği yapmadığını söyleyen taraftarlar, sosyal medyada tepkilerini gösterdi.

A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi


İşte sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlardan bazıları:

A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi

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Son Dakika Spor A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Berat Yıldïrım: biz futboldan anlamayan insanlar 65'te değişikliğin şart olduğunu söylüyoruz buradan bir iki oyuncu değişikliği olsun dedik ama oradaki teknik ekip bunu bir türlü göremedi yazıklar olsun boşu boşuna gitti 22 1 Yanıtla
  • Isa Ataman: bu iş montellanın işi değil 15 1 Yanıtla
  • Murat Sert: oyuncular yoruldu hala degisiklik yapmadi arkasindan gol yedik.yabanci hocayla olmaz bu isler.montella istifa.butun oyunculari tebrik ederim 12 2 Yanıtla
  • Hasan Çetinkaya: Çok doğru, zamanında değişiklik yapsa idi en az 1 gol daha atar ve bu sürede 2 gol yemezdik, her oynanan maçta oyuncular yoruluyor, montella değişiklik için 1-2 yol yememizi bekliyor, herhalde kovulma tazminatı kazandığından daha fazla, tazminat olayında da TFF’nin büyük başarısızlığı var, ekonomi kötü tonlarca tazminat nedendir anlamıyorum 10 2 Yanıtla
  • Pinokyo: Geri çekilipte kazanan 1 tane takım söyleyin bana ya! Sürekli denenip başarısız olan birşey inatla neden hala denenir? Senin ersun yanaldan, erol buluttan, şenol güneşten ne farkın var montella?! Elimizdeki maçı vermemizin tek sebebi sensin! Hamit, büyükekşi ve montella derhal gitmeli ve gerçekten vizyon sahibi birileri gelmeli başarı o kadar zor değil…. 7 1 Yanıtla
  • ADEM CUREBAL: Böyle federasyon başkanı olursa böyle teknik direktör oluysa heyzaman yenılkı oluyor 6 2 Yanıtla
  • ŞERAFETTİN ÇİL: Olacak olan buydu montella eline sağlık olsun bidahakine daha iyisine olması dileğiyle iyiydi olmadı şans lazımdı bravo 3 3 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş: Maça erken müdahale etseydi kesin maçı alırdı milli takım milli takım bunun yüzünden kaybetti 4 1 Yanıtla
  • mustafa taner özal: Türk milli takımının elenmesi tek sebebi OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ GEÇ KALDI CENK TOSUN VE SEMİH GİBİ FORVET VARSA ELİNDE ÇİFT FORVET. DEVAM ETMESİ LAZIMDI. 3 1 Yanıtla
  • Serkan Demircan: En baştan beri hocasız kazanıyoruz bu forvetsiz oyunu kuman bilmiyor mu 3 1 Yanıtla
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