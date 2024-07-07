A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella\'ya kesildi

Pinokyo:

Geri çekilipte kazanan 1 tane takım söyleyin bana ya! Sürekli denenip başarısız olan birşey inatla neden hala denenir? Senin ersun yanaldan, erol buluttan, şenol güneşten ne farkın var montella?! Elimizdeki maçı vermemizin tek sebebi sensin! Hamit, büyükekşi ve montella derhal gitmeli ve gerçekten vizyon sahibi birileri gelmeli başarı o kadar zor değil….