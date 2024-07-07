A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Berlin'deki dev müsabakada ilk yarıda Samet Akaydin'in gölüyle 1-0 öne geçen Türkiye avantajı koruyamadı. Hollanda, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Yarı finalin kapısından dönen A Milli Futbol Takımımız'da eleştiriler İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya yöneltildi. Montella'nın zamanında oyuncu değişikliği yapmadığını söyleyen taraftarlar, sosyal medyada tepkilerini gösterdi.
İşte sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlardan bazıları:
Son Dakika › Spor › A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi - Son Dakika
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