ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi elemelerine hazır
Teknik direktör Hasan Vural: Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işler yapmak istiyoruz
Takım kaptanı Selda Akgöz: Galibiyetimizi, cinayete kurban giden kadınlara armağan edeceğiz
'Türkiye'yi iyi temsil edebilmek için elimizden geleni yapacağız'
Armisa Kuç: Şampiyonlar Ligi'nde de gol atacağım
Mesut Serin: Karakucak Güreşleri, Anadolu'nun Kırkpınar'ı olarak geçer
'Güreşlerimizi Ahmet Ayık Karakucak Güreşi olarak düzenliyoruz'
'Son zamanlarda ilgi arttı'
'Tanıtım olarak zayıfız'
'Doğanşar'a herkesi bekliyorum'
UEFA AVRUPA LİGLERİ
- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları oynanacak.
- Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu
21.00 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk
- Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu
20.00 Cherno More – Başakşehir
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılı ekip, 3-1'lik Cagliari galibiyetiyle Avusturya kampını tamamladı.
13.30 Temmuz ayı Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Portekiz kampındaki 3'üncü hazırlık maçını All-Ittihad'ı 4-0 mağlup etti.
19.00 Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına devam edecek.
VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ
17.30 Grup aşamasını 6'ncı sırada bitiren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında, 3'üncü sırada yer alan Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşacak.
TMOK ANMA VE ONURLANDIRMA KURULU
11.00-13.30 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Anma ve Onurlandırma Kurulu ilk ödül törenini gerçekleştirecek. TMOK Başkanı Ahmet Gülüm'ün açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlik daha sonra ödül töreni ile sona erecek. (Olimpiyat Evi - Ataköy)
Son Dakika › Spor › ABB FOMGET Şampiyonlar Ligi'ne Hazır - Son Dakika
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