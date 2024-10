Acun Ilıcalı: Adaletsizliklere rağmen şampiyon olacağız

Spor

İSTANBUL - Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, bu sezon karşılarına çıkan tüm engellere rağmen şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ülker Stadyumu 1907 tribününde bulunan toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yapılan toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Bugün Türkiye'de futbol, acaba futbol olarak oynanıyor mu? Benim ilk sorum bu. Her şey adil ve futbol tam anlamıyla adaletin uygulandığı bir spor mu, diye bir soruyla başlıyorum. Aynı filmin tekrarı olmayacak dedik. Bugünki basın toplantısında konuşacağım her şey somut olacak. Yarın öbür gün bana cevap verecekler. Bir iddia, herhangi bir gri alan üzerinde bir konuşma yapmayacağım. Her şeyi net bir şekilde ortaya koyacağım. Buna cevap verecek olacak varsa somut şeyler sunsunlar" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a gösterilmeyen sarı kart sayısı 14 iken Fenerbahçe'de bu sayı 1"

Son 2 sezonda hakemler tarafından kendilerine haksızlık yapıldığını savunan Ilıcalı, "2 sene önce Fenerbahçe'nin lige iyi başladığı bir dönemdi. Bir Galatasaray maçında 2-0'dan 2-2'ye gelince bir yönetici, 'Ligi bitirmeyiz' diye açıklama yaptı. Bu tehdit üzerinde Türkiye'de bazı gelişmeler oldu ve Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Jesus'un cinnet geçirip, kırmızı kart gördüğü zaman oldu. Bugün 8 eski hakemin onayı ile konuşacağım. Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası Dursun Özbek açıklama yaptı, 'Türkiye'de gördüğüm en kötü hakem yönetimi' dedi. Bir maç sonrasında da 'Orada el yok, ortada sizin kirli elleriniz var' diye açıklama yaptılar. Federasyona en ağır açıklamalar yapıldı. Fenerbahçe'nin her türlü puanı gasp ediliyor. 15 sarı karta, 3 sarı kart gibi orantısız şeyler var. En acısı ise geçen sene Galatasaray ile Fenerbahçe maçında haksız yere oyuncumuz atıldı. 10 kişi kaldığımız anda sevinen bir futbolcu var. Hakemi aldattım ve oyuncunun attırdım diye. O gün Torreira'nın kaldırdığı yumruklar Türk futboluna kalkan ellerdir. 'Bu sezon sistemi de yıkacağız' dedik. Bazı şeylerin düzeleceğine inandığımız için bunu söyledik. Galatasaraylı yorumcular cevap verecekse hepsine açığım. Türkiye'de bütün hakem hocalarının ortak kararı, Galatasaray'a gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Varsa itirazı olan, bana bir şekilde farklı olduğunu söylesin. Fenerbahçe'de bu rakam 1. Fenerbahçe'ye gösterilmeyen kart sayısı 1. Beşiktaş'a da 1. 14 sarı kart bir takıma göstermemiş, diğer iki takıma 1'er tane gösterilmemiş. Bir defans oyuncu, sarı kart görünce aynı performansı gösterebilir mi? Sarı kart operasyonu şöyledir, kimse hakemi sorgulamaz. Ertesi gün maçını da alırsın. Operasyon bitmiş ve bir takımın puanı gitmiş. Hakem sarı kart vermezse bu maç adil olur mu diye soruyorum. 8 tane hakem hocasının kabul ettiği, Fenerbahçe'nin resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı 6 maçta 6 penaltı. 7. haftadayız ve 7 penaltımız verilmedi. Bu nasıl bir lig, bu nasıl bir dünya diye soruyorum. Göztepe maçında En-Nesyri'nin pozisyonu kırmızı kart ve penaltı. 2 puanımız orada gitti. Rize maçında ortak kararla 3 penaltı verilmemiş. Kasımpaşa maçında verilmeyen penaltıda kol tamamen açık. O maçta, geçmiş dönemde Trabzon'da oynanan maçta kalecimizin kafası kanarken maçı devam ettiren hakem Halil Umut Meler var. Hakemi bildiğimiz için oyunculara hakem sorunlu olabilir, siz 3-4 tane gol atın dedik. 7 haftada 7 penaltımız verilmemiş. Rakibin 14 sarı kartı verilmemiş. Bu lig adaletli değil. Acı gerçek ve bunların hepsi somut konulardır. Bana cevap verecekler, somut şeyler üzerinden konuşsunlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Başkanımız yarın maçta operasyon olur ve başımıza bir şey gelecek dedi"

Sarı-lacivertli yönetici, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçında yaşananlarla ilgili düşüncelerini de paylaştı. Acun Ilıcalı, "Galatasaray - Kasımpaşa maçı oynanıyor. VAR'da 9.5 dakika oyun durmuş. İlkokul mezunu olmayan bir kişi bile yapabilir. Maçın sonunda Galatasaray 3-2 galip olduğu için, 9 dakika VAR olan maçta ve üzerine 7-8 dakika da uzamış ama maçın sonuna 6 dakika geldi. Bu 6 dakikanın 5. dakikasında gol geldi. Golden dolayı 1 dakika daha ekleyebilirsin. Bir anda maç bitmemeye başladı. O 6 dakika, 9 dakika oldu. Orta yapılıyor. Kasımpaşalı futbolcular topu uzaklaştırıyor. Hakem maçı durduruyor ve bir şey var mı diye VAR'a soruyor. Sonrasın aynı pozisyon yine oluyor ve hakem yine durduruyor. Maç böyle bitti ve biz yönetim olarak toplandık. Başkanımız yıllardır katliama uğradığı için daha tecrübeli. Başkanımız, 'Yarın maçta operasyon olur ve başımıza bir şey gelecek' dedi. Yine komik şeyler yaşadık. Futbolda bilinen bir kural var, yan hakem ümit verici atakta bayrak kaldırmaz. Maç başladı, ilk yarı Dzeko'ya derinlemesine bir top ve hakem bayrağı kaldırdı. 2. yarı başladı, uzun top ve sonrasında hakem yine bayrağı kaldırdı. Yanımdaki yöneticiye, 'Kurallar mı değişti' diye sordum. Beklesin ve VAR'a gidelim. Bizim maçta VAR kalktı ve onlar olmadan maç oynadık. VAR geldiğinden beri 18 saniyede pozisyonun kesinleştiği görülmedi. Öncelikle bunların adı rezalet. Bu oynanan futbol değil. Futbolun kuralları vardı, kuralların dışına çıkıldı. Şu an kurallar uygulanmıyor" şeklinde konuştu.

"Hakemler Galatasaray'a karşı bir hamle yapınca, hakemliği sonlandırılıyor"

Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinin 88. dakikasında Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk'un yayıncı kuruluş tarafından ekrana verilen görüntüsünü yorumlayan Asbaşkan Ilıcalı, "Okan Buruk'un kalkıp maçın 88. dakikasında hakeme söylediği şey; 'Hocam burada penaltı verirsen, bir daha burada maç yönetemezsin'. Hakem tehdit edildi. Zaten ne yapacak, maç yönetmek istiyor. Kariyerini devam ettirmek istiyor. Galatasaray'a karşı bir hamle yapınca, hakemliği sonlandırılıyor. Operasyon bittikten sonra bu hakemlere yüklenmeyin, futbolu germeyin denilecek. Hocamız Mourinho, protestosunu gösterdi ve bütün dünyada haber olduk. Bu kafada gidersek, Türk futbolu nereye gider bilmiyorum" cümlelerine yer verdi.

"Federasyondaki herkes bu yapıyı yıkmak için mücadele edecek"

Acun Ilıcalı, Türkiye Futbol Federasyonu ile her konuda iletişim kurduklarından da bahsederek, "Federasyona bugün ziyarette bulunduk ve bu olayları belgelerle sunduk. Federasyon yeni ve taraftarlarımız şu acıdan baksın. Bize bazı sözler vermiş ve adalet gelecek diye seçimi kazanmış bir yönetim var. Federasyon adalet istiyor. Biz de adalet istiyoruz. Ayrıcalık istemiyorum. Ortalığı yakarak, yıkarak değil. İletişim kurarak bunu başaracağız. Federasyon burada sorun yok dese başka tavır alalım deriz. Futbolda federasyon, operasyona engel olamaz. Bize, 'Adalet konusunda kimseye taviz veremeyeceğiz' diye söyledi. Her şeyin daha iyi olacağını düşünmemizin sebebi, ortada bir facia var. Aklın almadığı bir durum var fakat federasyon diyor ki ben bunun farkındayım ve buna izin vermeyeceğiz. Biz adaleti getireceğiz diyorlar. Biz onlara bu krediyi vermek zorundayız. Federasyondaki herkes bu yapıyı yıkmak için mücadele edecek" diye konuştu.

"Bu sezon sistemi de devirerek, rezaletlerin yaşanmasını engelleyip, şampiyonluğa koşacağız"

Tribünlerden gelen ve maddi durumuna göre stadyumun birçok bölümünde maç izlediğini anımsatan Ilıcalı, "Önce sosyal medyada bizim düşmemiz için bekleyen insanlara şunu söylüyorum, bizim arkamızda Fenerbahçe taraftarı var. Bizi onlar seçtiler ve sizin yıkma çabanızla biz gitmeyeceğiz. Düştüğü zamanda kalkmayı bilen taraftarlarla birlikte gümbür gümbür geleceğiz. Başkanımız bu kulübü aldıktan sonra ekonomik olarak bu noktaya geldiysek, bu sezon sistemi de devirip, bu rezaletlerin yaşanmasını engelleyip şampiyon olacağız. Bir grup yıkalım peşinde, onlar şampiyonluk değil, kaos istiyorlar. 5., 6. haftada yönetimi yıkmak, başarısızlıkla alakalı değil. Taraftarımız Union SG maçında oyunculara, hocaya ve bize sahip çıktılar. Hep birlikte kenetlendik. Sistemi yıkıp, gümbür gümbür şampiyonluğa koşacağız. Güçlü olduğumuz zaman kimse karşımızda duramayacak. Biz sistemi yıkacağız diye geldik. Bu sistemi de yıkacağız. Yerli hakem diye bir şart olduğunu sanmıyorum. Federasyon başkanı bu konunun derinine iner ve değişmeyeceğini anladığı zaman yabancı hakemi getirirsin. Yapamayan varsa yapanı getirirsin. Hata yaptığı zaman basireti bağlandı deriz. İngiltere'de hakem sorunu yok. Orada hakem baskı altında değil" açıklamasını yaptı.

"Federasyona karşı agresif olmayacağız"

Geçtiğimiz sezon ismi belli olmayan bir kişi tarafından yayınlanan hakem toplantısı yayınıyla ilgili ise Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Cihan Aydın hocamız, bir toplantıya katılıyor. 'En büyük Galatasaraylı Nilay' diye kendi çocuğunun takma adı ile toplantıya katılıyor. Bunu konuşmamıza gerek yok. Bu bize skandal gelmiyor artık. Federasyona karşı agresif olmayacağız. Yeni bir federasyon, gelip görecekler ve çözecekler. Onlar şaşkın değil mi sanıyorsunuz. Hayretler içinde kendisi. Sistem Cumhurbaşkanı ile Ali Koç'un arasının kötü olduğunu söylüyor. Taraftarı bile buna inandırdılar. Kendisi futbol aşığı ve sporu destekleyen birisi. Biz algı üzerinde gitmeyeceğiz. Adalet istiyoruz, federasyona güveniyoruz. Yarın öbür gün güvenim boşa çıkarsa ona göre pozisyon alırsın. Çözeceğim diyor ve bizde onlara güveniyoruz" dedi.

"Yapılacaksa yapılacak, yapılmayacaksa işin sonu yabancı hakeme gidecek"

Ilıcalı, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da yaşananlar karşısında şaşkın olduğuna dikkat çekerek, "Birincisi hakkımızı yedirmeyeceğiz. Başkan, biz sistemi yıkacağız dedi. Biz ortalığı yangın yerine verip iletişimsizlik üzerine bir dünya kuramayız. Böyle gösterip, gözler önüne sereceğiz. Her zaman bir kanun var. Mourinho şakın ve anlam veremiyor. Yan hakemin bayrak kaldırmasına verdiği cevabı hepimiz gördük. Bahsettiğimiz şeyler, somut konularla gündeme gelmek istiyoruz. Hocamıza güveniyoruz. En önemli destek taraftarımızdan gelecek. Hep beraber çabalamaya devam edeceğiz. Bizim için önemli olan sistemin kimin elinde olduğu değil. Yapılacaksa yapılacak, yapılmayacaksa işin sonu yabancı hakeme gidecek. Biz ayrılacak değil, adalet istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.