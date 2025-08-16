Adana Demirspor, Çorum FK'ya 3-0 Mağlup - Son Dakika
Spor

Adana Demirspor, Çorum FK'ya 3-0 Mağlup

Adana Demirspor, Çorum FK'ya 3-0 Mağlup
16.08.2025 23:59
1. Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, evinde Çorum FK'ya 3-0 yenildi.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Ömer Gezer, Özer Özden

ADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız (Dk. 52 Halil Eray Aktaş), Osman Kaynak, Kadir Karayiğit, Caner Kaban, Salih Kavrazlı, Enes Erol, Sefa Gülay (Dk. 73 Samet Duyur), Ahmet Yılmaz (Dk. 52 Kürşat Türkeş Çiçek), Ozan Demirbağ

ÇORUM FK: Hüseyin Akınay, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Üzeyir Ergün, Ferhat Yazgan (Dk. 86 Caner Osmanpaşa), Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Kenan Fakılı (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Yusuf Sol), Samudio (Dk. 70 Eren Karadağ), Eze

GOLLER: Dk. 37 Eze, Dk. 43 Yusuf Erdoğan, Dk. 78 Atakan Akkaynak (Boluspor)

SARI KARTLAR: Ali Arda Yıldız, Kadir Karayiğit, Kürşat Türkeş Çiçek (Adana Demirspor), Üzeyir Ergün, Kenan Fakılı, Eren Karadağ (Çorum FK)

1'inci Lig'in 2'nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu.

4'üncü dakikada Çorum FK'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Samudio'nun şutu üstten auta çıktı.

34'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Eze'nin kafa vuruşu sağ direğin hemen yanından auta çıktı.

37'nci dakikada Çorum FK öne geçti. Orta sahada topu alan Ferhat, pasını sol kanattaki Yusuf Erdoğan'a aktardı. Yusuf'un penaltı noktasına çevirdiği ortada Eze, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

42'nci dakikada sağ kanatta Oğuz'un ortasında Eze röveşata ile vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

43'ncü dakikada Çorum FK farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Ferhat, Yusuf Erdoğan'a pas vererek onu kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Teke tek pozisyonda kaleci Deniz'in müdahalesiyle meşin yuvarlak tekrar Yusuf Erdoğan'ın önüne düştü. Erdoğan boş kaleye topu yuvarlayarak skoru 2-0 yaptı.

65'nci dakikada Eze'nin attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan, kaleci Deniz'i geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi, ancak top yan ağlarda kaldı.

73'üncü dakikada Ferhat'ın pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Eren'in sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Deniz ayağıyla kurtardı.

78'inci dakikada Çorum FK skoru 3-0'a getirdi. Pedrinho'nun attığı uzun pas sonrası sol kanatta topla buluşan Atakan, ceza sahasına doğru kat etti ve sol çaprazdan çektiği düzgün şutla farkı 3'e yükseltti.

90'ıncı dakikada sol kanatta topla buluşan Eren'in yaptığı ortada, Eze'nin kafa vuruşunu kaleci Deniz güçlükle çeldi.

Adana Demirspor evinde Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Çorum, Adana, Son Dakika

