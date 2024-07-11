Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Michael Valkanis: 'Gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz' - Son Dakika
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Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Michael Valkanis: 'Gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz'

Adana Demirspor\'un yeni teknik direktörü Michael Valkanis: \'Gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz\'

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Michael Valkanis, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürdüklerini ve gurur duyulacak bir takım oluşturmak istediklerini belirtti. Valkanis, oyuncularının harika bir enerjiye sahip olduğunu ve taraftarın desteğiyle çok özel şeyler yapacaklarını söyledi.

11.07.2024 12:46
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Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Michael Valkanis, herkesin gurur duyacağı bir takım oluşturmak istediklerini belirterek, "Savaşan, mücadele eden, her maç yüzde yüzünü veren bir takım. Bu da taraftarımızı mutlu edecektir. Takımımla ilgili ilk görüşüm, harika bir enerjiye sahipler. Onların enerjisiyle taraftarımızın enerjisi birleştiğinde çok özel şeyler yapacağız" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesindeki Esentepe mevkiinde bulunan bir otelde sürdürüyor. Yeni teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde günde çift antrenman gerçekleştirilen mavi-lacivertliler, Bolu kampında güç depoluyor.

Oyuncularının çok iyi çalıştığını söyleyen teknik direktör Michael Valkanis, "Şu an her şeyden çok mutluyum. İşlerin iyi yürümesi için birlikte çalışıyorlar. Oyuncularımdan çok mutluyum. İlk iki antrenmanımız çok iyi geçti. Çok iyi çalıştılar. Onlardan istediğimiz de bu. Çünkü herkesin gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Savaşan, mücadele eden, her maç yüzde yüzünü veren bir takım. Bu da taraftarımızı mutlu edecektir. Çünkü birinden yüzde yüzünü vermesini bekleyeceğimiz neden budur. Bugün antrenmanda gördüğüm ilk mutluluk verici şey takımda görmek istediğimiz bazı temel ilkeleri görmekti. Oyuncularım şimdiden anlayıp bunu sahada uygulamaya başladılar. Adana' ya gitmeyi ve özellikle sahamızda oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. En önemlisi taraftarımız bizi destekleyerek sahada 12'nci oyuncumuz olacaktır" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİSİ TARAFTARIN TAKIMI DESTEKLEMESİ"

Takımın harika enerji bir sahip olduğunu belirten Valkanis, "Bende oyunculuk dönemlerimden bağıran ve takıma enerji katan taraftarın ne kadar önemli olduğunu bilirim. Takımımla ilgili ilk görüşüm, harika bir enerjiye sahipler. Onların enerjisiyle taraftarımızın enerjisi birleştiğinde çok özel şeyler yapacağız. Çünkü futbol bundan ibaret. İnsanların gelip orada mutluluk duyacağı ve özel hatıraları olacağı bir ortamı oluşturmak istiyoruz. En önemlisi taraftarın takımı desteklemesi. Çünkü oyuncularımızın bu desteğe ihtiyacı var. Adana'ya gelip oynamak için sabırsızlanıyoruz ve taraftara gurur duyacağı bir oyunu sergilemek için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Michael Valkanis: 'Gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Michael Valkanis: 'Gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz' - Son Dakika
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