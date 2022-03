Ahmet Ağaoğlu: TFF'nin şahsiyetine zarar verecek eleştirilerde, kurum zarar görür - Son Dakika

Trabzon spor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "TFF'nin almış olduğu bir karar var. İçimize sindiririz, sindiremeyiz, beğeniriz, beğenmeyiz, eleştirebiliriz, sıkıntılar varsa tartışabiliriz. Değiştirilmesi yönünde çabalar sarf ederiz ama federasyonun şahsiyetine zarar verecek ölçüde eleştiri konusu yaptığımız zaman kurum zarar görür. Kurumun zarar gördüğü bir yerde de ülke futbolu zarar görür. ve bu zararın bedelini de hem futbol olarak hem spor olarak biz hepimiz ülke futbolunun paydaşları olarak öderiz" dedi.

Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilerek Trabzon'a getirilen Ukraynalı savaş mağduru 60 sporcuyu Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde ağırladı. Başkan Ağaoğlu burada yaptığı açıklamada "Biraz yorucu oldu ama çocukların en ufak bir gülümsemesi, en ufak bir memnuniyeti her şeye bedel. İnşallah bu çocuklarımızın ülkelerinde her şey en kısa sürede normale döner. Ama çocuklarımız 6 ayla 2 yıla kadar bir süre bizim misafirimiz olacaklar. Rizespor, Kayserispor ve Sivasspor ev sahipliği yapacaklar bizimle birlikte. Antalyaspor kulübüne göndermeyi düşündüğümüz 13 sporcu çeşitli nedenlerle uçağa yetişememişler. İlerleyen süreç içerisinde belki çocuklarımız gelebilirler ve sayıları da artabilir. Başından beri bizimle ilgilenen ve çok kısa sürede bu operasyonu gerçekleştirmemizde bizlere yardımcı olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye Cumhuriyeti Ukrayna Büyükelçisine ve bu işin operasyonunu gerçekleştiren herkese teşekkür ederiz. Farkındayız. Çocuklarımız 6 ila 16 yaş arasında değişen yaşlara sahipler. Bu büyük bir sorumluluk. Böylesine zor bir dönemde bu sorumluluğu almakta bir an bile tereddüt etmedik" şeklinde konuştu.

"FEDERASYONUN ALMIŞ OLDUĞU KARARA SAYGI DUYARIZ"MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı ve Tahkim Kurulu'nun bozduğu kararla ilgili de konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Bizim duruşumuz başından beri aynı Trabzonspor kulübü olarak. Benim sürekli olarak söylediğim bir şey var. Türkiye Futbol Federasyonu futbolun amir kuruludur. Genel kurulda seçimle görev başına gelir, yasaların Türkiye Futbol Federasyonuna tanımış olduğu haklar vardır. Yasaların kendisine vermiş olduğu haklara dayanarak TFF'nin sorumlulukları açıktır. TFF'nin almış olduğu bir karar var. İçimize sindiririz, sindiremeyiz, beğeniriz, beğenmeyiz, eleştirebiliriz, sıkıntılar varsa tartışabiliriz. Değiştirilmesi yönünde çabalar sarf ederiz ama federasyonun şahsiyetine zarar verecek ölçüde eleştiri konusu yaptığımız zaman kurum zarar görür. Kurumun zarar gördüğü bir yerde de ülke futbolu zarar görür. ve bu zararın bedelini de hem futbol olarak hem spor olarak biz hepimiz ülke futbolunun paydaşları olarak öderiz. Onun için içimize sindirelim veya sindirmeyelim federasyonun almış olduğu bir karar vardır federasyonun almış olduğu karara Trabzonspor kulübü saygı duyar. Bunun da altını çok açık ve net olarak çizmekte de hiçbir sakınca görmüyorum. Ülke futbolunu yöneten, seçimle genel kurulda iş başına gelen Türkiye Futbol Federasyonuna karşı saygımız federasyon başkanlığı yapmış bir insan olarak Trabzonspor'un duruşu ve Trabzonsporluluk bunu gerektirir" dedi."BEN KİMSEYİ GENEL KURULA DAVET ETMEDİM"'TFF'yi seçime çağırdığınız konusu gündeme geldi' yönündeki bir soru üzerine başkan Ağaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benimde dikkatimi çeken bir konuydu bu. Orada ifade etmek istediğim şey son derece açık. Sıkıntımız varsa, bir problem varsa, şikayetimiz varsa bunu dile getirebileceği yer genel kurullardır dedim. Ben kimseyi genel kurula davet etmedim. Bu spor kulüplerimizde de böyledir, Trabzonsporumuzda da böyle. Biz 30 yıldır bu terbiye ile büyüdük. Bir yönetimi iş başına getirirsiniz. Yönetimi iş başına getirdikten sonra eleştirilerimiz olur, farklı düşüncelerimiz olur. Bunu dile getiririz. Ama ciddi anlamda sıkıntımız varsa bunu dile getirebileceğimiz yer genel kurullardır. Benim dün söylemeye çalıştığım şey buydu. Ama tabi haber sitelerinde 'Ahmet Ağaoğlu TFF'yi genel kurula davet etti' şeklinde bir iki haber çıktığına bende tanık oldum. Asla böyle bir şey söz konusu değildir"