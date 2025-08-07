Ahmet İlhan Özek: "Şampiyon Olacağımıza İnanıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ahmet İlhan Özek: "Şampiyon Olacağımıza İnanıyoruz"

Ahmet İlhan Özek: "Şampiyon Olacağımıza İnanıyoruz"
07.08.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa FK'nın yıldız transferi Ahmet İlhan, takıma olan inancını ve hazırlık sürecini anlattı.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK'nın yıldız transferlerinden Ahmet İlhan Özek, Afyon kampında önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Polat Çetin ile uzun süredir iletişim halinde olduklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Polat hocayla bağımız hiç kopmadı. Her zaman güzel bir ilişkimiz vardı ve sürekli irtibat halindeydik. Beni takımında görmek istiyordu, ben de onunla çalışmayı çok istiyordum. Teklifini duyunca çok mutlu oldum. Hani büyükler sahip çıkar ya, Polat hoca da benim için öyle biri" dedi. Aliağa'daki ortamdan çok etkilendiğini belirten usta krampon, "Anlaşma sürecinde Aliağa'ya geldiğimde çok keyif aldım. Tesisler ve çalışma ortamı son derece profesyonel. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'BURAYA TATİLE GELMEDİK'

Afyon kampının yoğun tempoda geçtiğini dile getiren deneyimli futbolcu, "Hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Uzun zamandır bu kadar yorulmamıştım ama bu da işin doğasında var. Buraya tatile değil, kondisyon yüklemeye geldik. Sezon başladığında sahada çok koşan ve etkili oyun sergileyen bir takım olacağız" şeklinde konuştu.

Takım içindeki uyumdan da söz eden Ahmet İlhan, "Yeni transferlerin takıma hızlıca adapte olması çok önemliydi. Takıma katıldığımda arkadaşlarıma ilk olarak şunu söyledim: 'Siz bu başarıyı bu kulübe getirdiniz, sizleri tebrik ediyorum.' Buraya yapılan her transfer detaylı analizler sonucunda gerçekleşti. Başkanımız ve teknik heyetimizin bu süreçte büyük emeği var" dedi.

'BU TAKIM ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR'

Yeni sezondaki hedefin net olduğunu belirten Ahmet İlhan Özek, "Biz şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz. Burada mükemmel bir oluşum var ve herkes iyi niyetli. Kalplerin düzgün olduğu yerde başarı zaten gelir. İyi bir takımız, iyi bir ekibiz. Taraftarlarımız şunu bilsin: Bu sene iyi bir Aliağa Futbol Kulübü izleyecekler" yorumu yaptı.

'ALİAĞA FK İLE ÖNÜMDE İKİ YIL VAR'

Kariyeriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan 37 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Ben anı yaşamayı seven biriyim. Aliağa FK ile önümde iki yıllık bir süreç var. Sonrasını düşünmedim. Kendimi iyi hissettiğim sürece futbol oynamaya ve takımıma katkı vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

'GENÇLER SABREDİP ÇOK ÇALIŞSIN'

Takımın genç oyuncularına da seslenen Ahmet İlhan, "Burada genç kardeşlerimle sürekli konuşuyorum. Onlara hep çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Ben de gençken hep çalışıyordum ve sabrediyordum. Bir gün sıra onlara da gelecek. Şanslarını iyi kullanmaları için her zaman hazır olmaları gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Ahmet İlhan Özek, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet İlhan Özek: 'Şampiyon Olacağımıza İnanıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Nazan Öncel ’Yakışıklı güvenlik’’ ile video çekti, tepkiler gecikmedi Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik'' ile video çekti, tepkiler gecikmedi
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
Filistin’in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze’de insani yardım beklerken öldürüldü Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü

12:43
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
18:22
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
18:21
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı
'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
18:06
ABD’den Hindistan’a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
ABD'den Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
18:02
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
17:49
İstanbullular dikkat Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
17:44
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
17:33
Babacan’dan “sahte diploma“ skandalına sert tepki
Babacan'dan "sahte diploma" skandalına sert tepki
17:30
Fenerbahçe’den yılın takası
Fenerbahçe'den yılın takası
17:09
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 13:19:34. #7.11#
SON DAKİKA: Ahmet İlhan Özek: "Şampiyon Olacağımıza İnanıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.