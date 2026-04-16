Ahmet Teker\'in Şampiyonluk Hikayesi

SON 9 sezonda forma giydiği takımlarla 8 kez şampiyonluk yaşayan futbolcu Ahmet Teker (34), son olarak Kütahyaspor ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Bir sezonu ise finalde penaltılarla kaybeden Teker, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu, şampiyonluk serisinin tesadüf olmadığını belirterek, "Tesadüf olsaydı 7 kere üst üste olacağını düşünmüyorum" dedi.

Futbol hayatına 2007 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde başlayan Ahmet Teker, altyapı eğitimini Gaziantepspor'da aldı. Kariyerine Vefaspor forması giyerek başlayan Teker, bir sezonun ardından Siirtspor'da profesyonelliğe adım attı. Daha sonra Maltepespor ve Yeniköyspor gibi takımlarda forma giyen Teker, şampiyonluk serisinin başlangıcını ise Serikspor'da yaşadı. Serikspor forması ile iki kez kupa kaldıran başarılı futbolcu Teker, ardından transfer olduğu Adıyaman FK, Batman Petrolspor, Karaman FK, Kepez Spor, Mardin 1969 Spor ve son olarak Kütahyaspor ile şampiyonluğa ulaştı. Bu süreçte Çorumspor'da oynadığı bir sezonu ise finalde penaltılarla kaybeden Teker, son 9 sezonda 8 şampiyonluk yaşayarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

7 YILDA 7 KUPA KALDIRDI

Şampiyonluk serisinin başlangıcını anlatan Ahmet Teker, "En son şampiyonluğun başlangıcı olarak Serikspor'da ilk adımı attım. Orada BAL şampiyonluğu yaşadım. İlk senemdi Serikspor'da. Ondan sonra bir sene ara verdik. Ardından seri başladı. Çok şükür, 7'de 7 yaptık. Son şampiyonluğumuz da Kütahyaspor'da. Kütahyaspor'daki şampiyonluk gerçekten çok farklı ve çok güzel bir şampiyonluktu. Şehir bunu çok istiyordu. Yıllardır buna hasretti. Çok şükür biz de başardık. Takım arkadaşlarımla ve hocalarımla birlikte çok güzel bir işe imza attık" dedi.

'KENDİ MEMLEKETİMDE ŞAMPİYON OLMAK ÇOK ÖZELDİ'

Teker, kariyerindeki şampiyonlukların her birinin farklı bir hikayesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her şampiyonluğun hikayesi farklı. Hepsinin anlamı benim için çok özel. Tabii ki kendi memleketimde geçen sene Mardinspor'da şampiyonluk yaşadım. Orada takım kaptanlığını da yaptım. Kendi memleketimde, doğduğum şehirde şampiyon olmak benim için çok özeldi. Farklı camialarda ve farklı şehirlerde şampiyonluk yaşamak gerçekten çok özel. İnşallah devamı gelir. Ben, bu sene buraya ilk imzayı atanlardan biriydim. Şampiyonluk ateşini yaktık gibi oldu ama tabii ki herkesin çok emeği var. Herkes çok özverili çalıştı. Hocalarımız, takım arkadaşlarım. Zaten çalışmadan bu işin olacağını düşünmüyorum. Ben de işime saygı gösteriyorum, çalışmalarımda çok özenliyim. Sosyal yaşantıma dikkat ediyorum. Bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tesadüf olsaydı 7 kere üst üste olacağını düşünmüyorum"

'ZOR DURUMLAR YAŞADIK AMA BİRLİKTELİK ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ'

Kütahyaspor'un sezon içinde zorlu süreçlerden geçtiğini belirten Teker, "Bu sezon çok farklı bir sezon oldu. Kontenjan oldu, sonra bahis soruşturmaları oldu, eksik kaldık. Çok farklı maçlar oynadık. Bir ara 10-12 kişi kaldık. Altyapıdan oyuncular geldi. Çok zor durumlar yaşadık. En zor durumu yaşayan takımlardan biri bizdik. Ama o birliktelik bize şampiyonluğu getirdi. Bu sene gerçekten çok yorulduk. Tatili de hak ettik. Yönetim kurulumuzun hepsine çok teşekkür ederim. Onlar da elinden gelenin fazlasını yaptılar. Bunun meyvesini de sahada aldık. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizi her zaman desteklediler. Kötü oynadığımız, iyi oynadığımız, yalnız kaldığımız zamanlar oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. Şimdi şampiyonluğu doya doya kutlasınlar" ifadelerini kullandı. Kütahyasporlu Ahmet Teker, bu sezon mavi-lacivertli formayla 9 gol atıp, 6 asiste imzasını attı.

Ahmet Teker'in şampiyonlukları:

2017-2018 Serik Spor

2019-2020 Serik Spor

2020-2021 Adıyaman FK

2021-2022 Batman Petrolspor

2022-2023 Karaman FK

2023-2024 Kepezspor

2024-2025 Mardin 1969

2025-2026 Kütahyaspor