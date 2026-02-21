Alanyaspor, Başakşehir\'e 2-1 Yenildi

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Corendon Alanyaspor sahasında RAMS Başakşehir FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ve RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin mücadeleyi değerlendirdi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamasında, "Normalde maçlara hep iyi başlıyoruz. Bugün bunu başaramadık. Bugün o günlerden biri değildi. Çok kötü bir ilk yarı oynadık. Başakşehir ise tam aksine çok iyi bir ilk yarı oynadı. Baskılarımızı doğru yapamadık. Yine de bazı pozisyonlara girdik. Sonra penaltı pozisyonu biliyorsunuz zaten. Son zamanlarda ceza sahası içinde ufak bir dokunuş Alanyaspor aleyhine penaltı oluyor. Birkaç hafta önce Beşiktaş'a karşı maçın hakimi bizdik. Yine ufacık bir dokunuş ve aleyhimize penaltı verildi. Bu iki maç üzerine konuşuyorum. Örnek veriyorum çünkü o maçta çok iyi oynuyorduk ve aleyhimize bir penaltı kararı çıktı. Bugün ise tam tersi, kötü bir oyun sergilerken yine aleyhimize bir penaltı verildi. Rakibi de tebrik etmek gerekiyor. Çok iyi bir ilk yarı oynadılar. Özellikle bugün bize bir hayli zorluk çıkardılar. İyi oyuncuları var ve çok iyi bir hocaları var. İkinci yarı işler biraz tersine döndü. Biz daha iyi oynadık, daha iyi baskı yaptık ve golü bulduk. Tabii ki konuşmak kolay ama 2-2'lik bir pozisyonumuz var. 2-2'yi yakaladık ve elle oynamadan dolayı bir de iptal edilen pozisyon var. O pozisyonda neden VAR'a gidilmedi bilmiyorum. Benzer bir pozisyonda da bizim lehimize penaltı verilmedi. Bu dünyanın her yerinde bence penaltıdır. Japonya'da, Portekiz'de, İsviçre'de fark etmez; her yerde penaltıdır. Eğer korner pozisyonu için VAR'a gidilseydi bence penaltı olmalıydı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu konuda sadece bir açıklama istiyorum. VAR'ın ne zaman devreye girip ne zaman girmediğiyle ilgili bir açıklama. Bu yüzden kaybettik de demiyorum. Çünkü ben her zaman sorumluluğu üstüme alan biriyim. Birinci yarı kötü oynadık, bunu kabul ediyorum. El pozisyonuyla ilgili söyleyeceklerim bunlardı" ifadelerini kullandı.

'BEN AÇIKLAMA BEKLİYORUM VAR'A NE ZAMAN GİDİLİYOR NE ZAMAN GİDİLMİYOR?'

Gerekirse Alanya'ya bir hakem göndermeleri ve kendilerine VAR'a ne zaman gidildiğini anlatmasını istediklerinden bahseden Pereira, "Beşiktaş maçında verilen penaltı pozisyonunda da VAR'a gidilmedi. Ben sadece bir açıklama bekliyorum. Ne zaman VAR'a gidiliyor ne zaman gidilmiyor? Gerekirse Alanya'ya bir hakem yollasınlar, bizimle konuşsun, anlatsın. Çünkü ne zaman VAR'a gidilip gidilmediğini gerçekten anlayamıyoruz ve üzülüyoruz. Özetlemek gerekirse birinci yarı kötü bir oyun oynadık. Buna rağmen iki ciddi pozisyona girdik. İkinci yarı çok daha iyi bir oyun vardı, zaten siz de gördünüz. Rakip zaman geçirmeye başladı. Tabii ki bunlar futbolda normal. Bugün 7 dakika uzatma verildi, bu fena değildi. Rakip bazı değişiklikler yaptı, beşliye döndüler. Çünkü tehlike yaratmaya başlamıştık. Oyuncularımı özellikle ikinci yarıdaki eforlarından ve çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Bugün beraberlik için uğraştılar. Aslında beraberliği yakaladılar ama gol iptal oldu. Tabii ki taktik de benim için çok önemli ama kimse genelde taktiği sormuyor. Ben yine de açıklayayım. Rakip 4-2-3-1, üçlü oyun kurarak başlayacaktı. Bu beklediğimiz bir şeydi. Stoperleri çok iyi pozisyon alıyordu, buna hazırlanmıştık. Bireysel olarak da çok iyi oyuncuları var. Bize ciddi zorluk çıkardılar. İkinci yarı adam adama, daha önde baskıya döndük. Bu sefer biz onlara zorluk çıkarmaya başladık. Maça ikinci bölgede başlamıştık ama işe yaramıyordu. Bu yüzden adam adama baskıya döndük. Oyuncularım da bu konuda çok iyi iş çıkardı. Çok iyi oldu ama maalesef puan alamadık" dedi.

NURİ ŞAHİN: BİZİM İÇİN REAKSİYON MAÇIYDI

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin ise, "Bizim için çok değerli bir galibiyet. Mağlubiyetten sonra çok önemliydi bizim için. Reaksiyon maçıydı. Takımımın ilk yarıdaki oyunundan çok memnunum, ikinci yarı ne yazık ki 3'ü bulamadık. Alanyaspor'u çok güzel bir golle de ortak ettik ama takımın geliştiğini son 20-25 dakikada gördük. Kalemizi koruduk, çok fazla pozisyon vermedik. Bizim için çok çok değerli 3 puan aldık. Gayet memnunum. Yolumuza devam ediyoruz. Alanyaspor'a da başarılar diliyorum" dedi.