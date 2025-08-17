Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 0-0 - Son Dakika
Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 0-0

Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 0-0
17.08.2025 00:00
Süper Lig'de Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

Alkın BİRİCİK/ ALANYA (Antalya), ?

STAT: Oba

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Göktuğ Hazar Erel

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Hadergjonaj (Dk. 88 Enes Keskin), Janvier (Dk. 74 Maestro), Makouta, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın (Dk. 62 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 88 İbrahim Kaya), Sporar (Dk. 74 Ogundu)

ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydın, Alikulov, Hojer (Dk. 88 Mocsi), Papanikolaou, Laçi (Dk. 90+3 Buljubasic), Olawoyin, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu (Dk. 80 Mihaila), Sowe (Dk. 90+3 Emrecan Bulut)

SARI KARTLAR: Güven Yalçın (Alanyaspor), Alikulov, Sowe (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 2'inci haftasında Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

8'nci dakikada Çaykur Rizespor'un merkezden gelişen atağında Laçi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Dönen topu Sowe tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak bir kez daha kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

13'üncü dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Sporar'ın pasında topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Erdem Canpolat'ta kaldı.

34'üncü dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Sporar'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

50'nci dakikada Alanyaspor'da Yusuf Özdemir'in kısa düşen pasında araya giren Sowe'un vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

54'üncü dakikada Alanyaspor'da Güven Yalçın, kaleci Erdem Canpolat'ı önde görünce, topu orta sahadan kaleye gönderdi. Top direğin üstünden dışarı çıktı.

81'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top kaleci Erdem Canpolat'ta kaldı.

Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

