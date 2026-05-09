Alanyaspor, Kayserispor\'u 3-1 Yendi

STAT: Alanya Oba
HAKEMLER: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy
CORENDON ALANYASPOR: Victor - Fatih Aksoy, Aliti, Viena, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 78 İzzet Çelik), Enes Keskin (Dk. 88 Baran Moğultay), Hwang (Dk. 78 Güven Yalçın), İbrahim Kaya (Dk. 71 Hagi), Meschack (Dk. 87 Efecan Karaca)
ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Beyazit - Katongo, Semih Güler, Bennasser, Carole, Dorukan Toköz (Dk. 64 Görkem Sağlam), Benes, Ramazan Civelek (Dk. 55 Mendes), Furkan Soyalp (Dk. 55 Chalov), Cardoso, Tuci (Dk. 80 Makarov)
GOLLER: Dk. 8 Meschack, Dk. 40 Hadergjonaj, Dk. 61 İbrahim Kaya (Alanyaspor) - Dk. 13 Benes (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Janvier, Makouta (Alanyaspor) - Ramazan Civelek, Semih Güler (Kayserispor)
Süper Lig'in 33'üncü haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma 3-1 Corendon Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla 27 puanda kalarak bitime 1 hafta kala küme düştü.
8'inci dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Katongo'nun kaleci Bilal Beyazit'e gönderdiği geri pasta araya giren Meschack, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
13'üncü dakikada Zecorner Kayserispor eşitliği sağladı. Sol kanattan kazanılan kornerde Cardoso ortasını yaptı. Ön direkte topa yükselen Benes, topu filelere gönderdi: 1-1
40'ncı dakikada Alanyaspor yeniden öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İbrahim Kaya'nın vuruşunda top barajda Semih Güler'in eline çarpınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Hadergjonaj, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Alanyaspor üstünlüğüyle geçildi.
61'inci dakikada Alanyaspor farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Hadergjonaj'ın yaya doğru gönderdiği pasta topla buluşan İbrahim Kaya'nın şutunda top ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşma Corendon Alanyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
