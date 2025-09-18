Ali Koç: Hakem Ataması Operasyon

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem Cihan Aydın'ın Corendon Alanyaspor maçına atanmasının pazar günü yapılacak seçimler öncesinde sarı-lacivertlilere operasyon olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un konuşması sırasında yönetim kurulu üyeleriyle, futbolcular da yanında yer aldı.

Başkan Koç, yönetim kuruluyla maçta yaşananları değerlendirdiklerini belirterek, "Soyunma odasında takım da değerlendirdi. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış operasyondur. Kimse bana dijital atama hikayesi anlatmasın. Federasyon da herkes de dijital atama olmadığını biliyorlar. Bile bile, isteye isteye buraya en son atanacak bir hakemi, Galatasaray nickname ile eğitim programına katılacak kadar yüzsüz birini buraya atamak, seçim öncesi zaten pazar günkü maçtan sonra böyle bir şey bekliyorduk. Olay bu hakemler değil. Uzun bir süredir federasyon başkanına, MHK Başkanı'nın kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideolojiye bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum; benim kalbim bu vücutta attığı müddetçe Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz. Federasyon başkanı ne dedi, 'VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem'. Çok enderdir, bir pozisyonda iki penaltının olması. Böyle bir pozisyon yaşandı. Hangi otoriteye sorarsan sor, ya iki penaltı var diyor, ya da iki pozisyondan biri kesin penaltı diyor, şaka gibi. Uzatmalar iki dakika oynandı. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi sonra maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan kişi bu işin sorumludur. Sayın başkan size sesleniyorum; siz dediniz ki, 'VAR hakemi hata yapamaz'. Bu tavrınızı bekliyoruz. Türk futbolunun selameti için MHK Başkanı'nızın kim olduğunu, ne olduğunu lütfen kulak verin. Bütün Ankara bu konuyu konuşuyor. Siz niye kulak vermiyorsunuz, araştırmıyoruz. Hakemlik kariyeri açısından MHK Başkanlığı yapabilecek bir sicile de sahip olmayan bir insan. Geçen sefer atadılar, arkasına birini koydular Ahmet Şahin diye, esas oydu. Hala akıl hocası o ve birkaç kişi daha. Buraya bu hakemin seçim öncesi atanması Fenerbahçe seçimlerine operasyondur, bir müdahaledir. Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz takdirde başta MHK Başkanı olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi ve Fenerbahçe'nin karşısında bu zihniyetin duramayacağını bilmenizi istiyorum. Öyle ya da böyle şampiyon olacağız. Bugün çok mu iyi oynadık? Hayır. Beraberliği hak ettik mi? Kesinlikle hayır" diye konuştu.

"Artık Türk hakemleri seçimlere de müdahale oluyorsa sözün bittiği yerdeyiz"

Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmada çizgiyi geçen topun gol verilmediğini hatırlatan Koç, "Kırmızı kart, VAR'dan verildi. Rakibimiz attığı golün, gol olduğunu iddia ediyor. Biz yabancı hakemlere sorduğumuzda faul deniyor golden önce. Tartışılabilir, bize göre net faul. Ne oluyor da sadece o konuşuluyor. Fenerbahçe'nin çizgiyi geçen golü neredeyse hiç konuşulmuyor. Yapı, yapı derken boşuna bunları söylemiyoruz. İnan sezonun başındaki bu durumlar aslında sezon sonunda sıralamayı belirleyen unsurların başında geliyor. Bu işin intikamı olacaktır. Böyle iki hakem yollayıp, bize operasyon çekip, seçimleri etkilemek için, pazar günü çok baskı yedik, Fenerbahçe'ye kıyak yaptık gibi hava yapılıyor ya medyada, onun için de bu sefer tam tersini yapalım. Bu zihniyet 100 milyonlarca Euro harcanan Türk futbolunun başında olamaz, olamamalı. Hakemlik sicili, Avrupa'nın 6., 7. en büyük liginin MHK Başkanı olacak kapasitede değildir. Artık Türk hakemleri seçimlere de müdahale oluyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonra ne olacağını sizler göreceksiniz. Bugüne kadar ben doğru bildiğimizi, bedeli ne olacak diye düşünmeden söyledim. Kumar oynayan bir hakem. Yakalanıyor bir şekilde, savunması isteniyor, savunmasını vermeden kendini emekliye ayırıyor. Nereye, kimle gitti, faturasını kim ödedi? Bilmiyoruz. Bu kişiyi alıyorlar, VAR direktör yardımcısı yapıyorlar. VAR direktörü de olmadığına göre kendisi VAR direktörü sayılır. Bunlarla muhatap olmak zorundayız. Niye, niçin? VAR direktör yardımcısı olabilecek kapasitedeyse niye hakemliği bıraktı. Bunu söyledik. Bedeli buysa söylemeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Pazar günü seçim olmasaydı, binlerce kişi federasyona yürürdük"

Hakem atamalarının, dijital atamayla yapılmadığını ifade eden sarı-lacivertlilerin başkanı, "Kim kimi kandırıyor. Biz başından beri yabancı VAR diyoruz. Burada da bir inatlaşma gidiyor. Zararı yok, faydası var. Geçen sezon gördük. En azından hatalar dengeli dağıldı. Ne olacak bizim iki puanımız burada. Daha iyi oynasaydınız diyecekler, penaltıyı atsaydınız mı diyecekler. Pazar günü seçim olmasaydı, binlerce kişi federasyona yürürdük. Bunu yanlış yerlere çekilmesin diye, pazartesini bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa benim hesaplaşmam daha yeni başlıyor, artık yeter. Bu sorunun ortadan kalması için arzu, niyet ve dirayet lazım. FIFA kokartı takıyorlar, lisanı yok. Bu inatlaşmanın gitmemesi için TFF Başkanı'nın o inandığımız iyi niyetini gösterme zamanı gelmiştir. Kendisini aradım, daha pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum. Federasyona başvuru görsel şeyler. Bizim yapacağımız çok daha şiddetli olacak. Pazar günü geçsin. Biz olalım, olmayalım bu çocuklar şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

İki takım için de sıkıntılı bir maç oynandığını söyleyen Koç, "Yeni transferlerimiz oynayamıyor. Dar kadroyla oynadık. Onlar da dar kadro ile çıktı. Bu, hocaya bir şey yazmaz. Bu çocuklar kağıttaki gücü ile hocasız bile maçı kazanmaları lazım. Böyle bir gece yaşadık. Saçma sapan bir gol yiyebilirsin. Penaltı kaçırabilirsin. Bunlar futbolun içinde her zaman olan şeyler. Ama iki kere penaltı dediğin pozisyonda VAR'ın görmemesi; gözünün önünde oluyor. Eliyle topu süpürüyor. Hakemin görmemesi kabul edilemez. Bu art niyettir. Bilerek isteyerek yapılmış bir şeydir" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu kalp bu vücutta attığı müddetçe ben bu ülkeye bu adamın kim olduğunu göstereceğim"

Aynı hakemin geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçına atanmasının hatırlatılması üzerine Ali Koç, "Ben külliyen yanlış diyorum bu hakemlerin maça atanmasına. Bilerek isteyerek bizim seçim üzerine yapılmış bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti kudretli bir devlettir. Bir yerde bunlara da operasyon yapılacak. Bir yerde bunlar ortaya çıkacak ama bizim şampiyonluklarımız, puanlarımız akıp gidiyor. Biz niye yabancı VAR varken fazla laf etmiyoruz. Çünkü dengeli. Biz yabancı VAR'dan Sivas'ta şampiyonluk verdik. Acun Bey'in dediği gibi sesimizi çıkartmadık. Yine hakem (Cihan Aydın) de aynı hakemdi. Doğruları söylemeyen, bizleri uyutan iyi niyetli görünüp kafasının arkasında türlü düşünce olan bir insan şu an MHK Başkanımız. Bu kalp bu vücutta attığı müddetçe ben bu ülkeye bu adamın kim olduğunu, kimlerin akıl hocası olduğunu, niye atandığını göstereceğim. Ondan sonra bakalım Fenerbahçe camiası karşısında durabilecekler mi?" açıklamasında bulundu.

"Türk futbolunun selameti için Ferhat Gündoğdu'ya Türk futbol ailesinden çekilmesini rica ediyorum"

Camianın artık sinirli, öfkeli olduğunu vurgulayan Başkan Koç, "Artık pazartesi kim başkan olursa olsun, sorumluluğu kendi elimize almak, gerekirse sokağa dökülmek... Gerekiyorsa federasyona gitmek, gerekiyorsa Beylerbeyi'ne gitmenin zamanı artık geçmiştir. Kendi menfaatlerimizi artık kendimiz koruyacağız. Türk futbolunun selameti için Ferhat Gündoğdu'ya daha fazla işi uzatmadan, Türk futbol ailesinden kendi iradesiyle çekilmesini rica ediyorum. Bazı yerlerden malum kişiler hala temizlenmediler. Bunlardan biri futboldur. Büyük kulüplerin hiçbiri istemiyor. O zaman neden inatlaşıyoruz. Biz ne yapıp edeceğiz şampiyon olacağız. Bu çocuklar bizi şampiyon yapacaklar. Bu film her sezon karşımıza çıkıyor. Bu adam bir daha buraya gelemez. Bu adam bir daha bu stada gelemez, Fenerbahçeliler sokmaz. Binlerce kişi sahaya iner bu adam bir daha buraya gelirse" şeklinde konuştu. - İSTANBUL