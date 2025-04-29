Ali Koç'tan Süper Lig'e Anonim Şirket Kararı - Son Dakika
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Ali Koç'tan Süper Lig'e Anonim Şirket Kararı

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Ali Koç, Kulüpler Birliği olarak Süper Lig için anonim şirket kurma kararı aldıklarını duyurdu.

29.04.2025 20:28
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- Ali Koç: "Kulüpler Birliği olarak, Süper Lig'de anonim şirket kurulmasına dair karar çıkarttık"

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç:

"Bizler daha çok söz sahibi olacaksak kanunsal değişiklikler lazım"

"Bize 5 yıllık bir harita sunulsun ona göre herkes kendi planını, programını yapsın"

"Türk futbolunun kendini yeniden icat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz"

"Bize göre yabancı VAR fayda sağladı"

İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, "Lig A.Ş. ya da Süper Lig A.Ş adını sonra koyacağız. Onun kurulmasına dair karar çıkartıldı. Bu geçmişte de kurulmuştu. Ama o zamanki yapısı, hukuki düzeni yeterli değildi. Bir müddet sonra feshedildi. 1-2 sene faaliyet gösterdi. Şimdi farklı bir hukuki modele gittik" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün Beşiktaş'ta bulunan bir otelde toplandı. Yapılan toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantının gündem başlıkları ile ilgili konuşan Ali Koç, "20 küsüre yakın gündemimiz vardı. Bunların içinde VAR hakemlerinden tutun, yeni MHK yapısı, Tutarlık İzleme Modülü, gençlik gelişim ligleri, müsabaka saatleri, yayın ihalesinde yer alan verilerin bizlerle paylaşılması gibi konular vardı. Futbol okulları ile ilgili bir talimat vardı onu konuştuk. UEFA'nın altyapı fonunu konuştuk. Danışma kurulunda kimin bizi temsil edeceğini belirledik. Bugünün en önemli kazanımlarından bir tanesi Lig A.Ş. ya da Süper Lig A.Ş adını sonra koyacağız. Onun kurulmasına dair karar çıkartıldı. Bu geçmişte de kurulmuştu. Ama o zamanki yapısı, hukuki düzeni yeterli değildi. Bir müddet sonra feshedildi. 1-2 sene faaliyet gösterdi. Şimdi farklı bir hukuki modele gittik. Burada önemli olan çıkan takımlar, düşen takımlar otomatik olarak hisse devri bizim sistemimizde gerçekleşmiyordu. Onu aşacak bir yöntem belirledik, düğmeye bastık. Belki hemen kısa vadede bir faaliyeti olmayacak ama artık kulüpler ticari konularda kendi menfaatlerinde daha söz sahibi olmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bizler daha çok söz sahibi olacaksak kanunsal değişiklikler lazım"

Kulüpler olarak kendilerini etkileyen konularda şu an hiç söz hakları olmadığına değinen Koç, "TFF'nin şu an ilgilendiği 8 ayrı madde var. O maddelerden 7 tanesi zaten kanunen TFF'ye bağlanmış. 8. madde de ticari konular. Geriye dönük olarak yeni bir çalışma grubu kurduk, Türk futbol anayasasının ilk defa yazılması. Genellikle kulüplerimiz 149 profesyonel kulüp olmasının Türk futboluna fayda değil zarar sağladığını düşünüyorlar. Bunun en fazla 60-80 kulüp olması lazım. Biz 60'ın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bizler daha çok söz sahibi olacaksak kanunsal değişiklikler lazım. Bunun TFF ile beraber dizayn edilip hükumetimize götürülmesi lazım. Dolayısıyla Türk futbolunun birazcık daha batıya yakın bir şekilde yönetilmesi konusunda ilk adımımızı atmış oluyoruz. Bir tarafta İngiltere var, her şeyi kulüpler yapıyor. Bir tarafta da Türkiye var, her şeyi federasyon yapıyor. Biz tabii ki İngiltere modelini savunmuyoruz ama ortada bir model bulunmasını savunuyoruz. Bugünkü federasyonumuz bu konulara açık. Bu konuda iş birliği yaptığımız en önemli paydaşımızla aynı frekansta olmamız muhtemel bir değişikliği de daha hızlandıracaktır diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bize 5 yıllık bir harita sunulsun ona göre herkes kendi planını, programını yapsın"

Toplantıda Türkiye Kupası ve Süper Kupa formatını da incelediklerini aktaran Ali Koç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Futbolcu uygunluğu kuralını istişare ettik. Geneline baktığımız zaman iyi bir çalışma yapılmış ama bazı konularda değişikliğe ihtiyacımız var. Ama esas amacımız bize 5 yıllık bir harita sunulsun ona göre herkes kendi planını, programını yapsın. Kulüp başkanlarımız gelişim ligleri ve U19 liginin bölgesel olmasının daha uygun olacağını düşünüyorlardı. Hem TFF'nin uzmanları hem de bizim kulüplerimizdeki konuyla ilgili uzmanlar bunun doğru bir yaklaşım olmadığını söylediler. Türkiye Kupası ve Süper Kupa formatını inceledik. Türkiye Kupası 1 yıl uzatılmıştı. Şimdi ihaleye çıkılacak. Bununla ilgili yeni bir format olur olmaz bilmiyoruz. Geçen sene bir format yapıldı. Bu formatta kimsenin ciddi bir rahatsızlığı, şikayeti yok. Yeni bir ihaleye çıkılacağı için neler nasıl olur onu konuştuk. Süper Kupa formatını da istişare ettik. Maç takvimi çok yoğun. Ocak ayında olması konusunda da endişeli olanlar vardı. Pandemiden beri her geçen sene futbolcuların izin süreleri daha da azalıyor. Bazı kulüplerimiz ciddi anlamda ihracat yapıyor. Bunun da ihracat teşviki kapsamına alınıp alınmaması konularını değerlendirdik."

"Türk futbolunun kendini yeniden icat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz"

Türk futbolunun kendini yeniden icat etmesi gereken bir dönemden geçtiklerinin altını çizen Başkan Koç, "Biz inanıyoruz ki bu konuda federasyon ve kulüpler beraber çalışıp aynı vizyon ve hedefe odaklanırsa Ankara kısmının daha kolay olacağına inanıyoruz. Futbol anayasası, karar verdiğimiz yeni şirketimiz, kanun değişiklikleri Türk futbolunun kendini yeniden icat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Avrupa'ya baktığınız zaman her şey değişiyor. Bizlerin görevi de biraz Türk futbolunu Avrupa'da örnek gördüğümüz ülkelere daha uygun hale getirmek" açıklamasını yaptı.

"Bize göre yabancı VAR fayda sağladı"

Yabancı VAR'ın fayda sağladığını sözlerine eleyen Ali Koç, "VAR konusunda da genel kanaat yabancı VAR devam etmeli ama edecekse VAR hakemi kalitesinin belli kriterlerin üzerinde olması. Son haftalarda yaşadığımız sıkıntılardan dolayı incelediğimiz VAR hakemlerine baktığımız zaman bizim kulüpler birliği olarak başkanlarımızın talep ettiği seviyeden uzak bazı isimler olduğunu da gördük. Tabii bu ilk defa denenen bir şey. Şikayet ederken artısını da söylemekte fayda var. Bize göre yabancı VAR fayda sağladı. Önümüzdeki sezon devam eder etmez bilmiyorum. Şahsen devam etmesi gerektiğini de düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

Danışma kurulunun görevinin hakemlik sistemini dizayn etmek olduğunu vurgulayan Koç, "Danışma kurulunun görevi bundan sonraki hakemlik sistemini dizayn etmektir. Hakem atamak, hakem eğitmek değil. Türk hakemlik müessesesinin nasıl olması gerektiğini dizayn etmektir. Bence federasyonumuzun iyi bir yaklaşımı var. Artık kronikleşmiş sistemden ayrılması lazım" şeklinde konuştu.

Son olarak yabancı kuralının kozmetikleşmesi gerektiğini belirten Ali Koç, "2003-2004 kuralı var. Genelde herkes memnun. Tek sezonluk olmaması gerektiğini federasyonla istişare edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan Süper Lig'e Anonim Şirket Kararı - Son Dakika

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