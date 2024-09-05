Ali Koç'tan Hakem Performansı Eleştirisi

Spor

- Ali Koç: "Türk futbolunun en önemli kangreni hakemlerin performansları"

İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte Merkez Hakem Kurulu yapısı ve hakemlik müessesini iyileştirmek için ortak çalışma yaptıklarını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı, Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Kemerburgaz Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıdaki en önemli maddelerden birinin MHK olduğunu belirten Başkan Koç, "Türkiye'de hakemlik müessesesi nasıl olmalı, MHK yapısı nasıl olmalı, hakemler nasıl eğitilmeli ve geliştirilmeli, atamalar nasıl olmalı, Avrupa'daki modeller nasıl diye bunun üzerine bir çalışma yaptık. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylar içinde Türkiye Futbol Federasyonu ile yapacağımız çalışmalarla önümüzdeki sezon başlamak üzere değişik bir yapı içinde olmamızı yüksek bir ihtimal olarak görüyorum. Her kulüp kendisine yapılan hatayı veya yapıldığını düşündüğü hatayı yeri geldi zaman federasyonu ziyaret ederek gündeme getiriyor ama buradaki temel kanaat Türk futbolunun ilerlemesi için hakemlik hataların minimize olması lazım. İnsanın olduğu yerde hata olur ama biz Türkiye'deki hata seviyesinin kabul edilemez bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon için haftalık hataları nasıl bir sistemle, mekanizma ile federasyonla istişare edebiliriz onun değerlendirmelerini yaptık" ifadelerini kullandı.

"Tüm kulüpler bu e-bilet sistemine karşı"

Ali Koç, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanacak e-bilet sistemine tüm kulüplerin karşı olduğuna da dikkat çekti. Koç, "Bizi bekleyen en büyük yenilik önümüzdeki sezon itibarıyla e-bilet sistemi. İstisnasız tüm kulüpler bu modele karşı. Bu şekilde bir biletleme sistemi olmasına, kanunun bize emrettiği şekilde yapılmasını bizler açısından doğru olmadığını hatta çok ciddi seyirci kaybına sebebiyet verdiğini aramızda konuştuk. Aslında yıllardır değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz bir ihale yapıldı. Geçmişten farklı olarak sadece altyapı ihalesi yapıldı. Şimdi tüm kulüpler bir biletleme şirketi ile anlaşıp, altyapı ile biletleme şirketinin uyumunu sağlayacak. Hepimiz kendi kulübümüzün ihtiyaçları doğrultusunda bir çare üreteceğiz. Bunların nasıl olması gerektiğini, uyum sürecinin önemini, hangi tarihlere kadar sistemin hazır olup test edilmesi gerektiğini konuştuk. Ama üstüne basarak söylemek istiyorum, kanun bunu emrediyor ama istisnasız Süper Lig'deki tüm kulüpler, eminim ki bir alt ligdeki kulüpler de sistemin olmamasını daha çok tercih ediyorlar. Geçmişte şunu da söyleyeyim size; Ben Fenerbahçe için konuşuyorum ama diğer kulüpler için de bu geçerli, biz yıllık gelirimizin aşağı yukarı yüzde 15'ini bu sisteme vermek zorunda kalıyorduk. Bu da çok yüksek bir oran. Bunun 4'ü, 5'i, bilemedin 6'yı geçmemesi gerekir. Şimdi yeni sistemle kulüpler kendi biletleme şirketleri ile federasyonun yaptığı ihale sonucunda altyapı şirketini uyumlu hale getirmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bu sene yüzde 28 kesinti yapılacak pastadan"

TFF'den bazı bilgiler istediklerini ve bunların da ellerine ulaştığını söyleyen Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, "Federasyona teşekkür etmek istiyorum. Bazı bilgiler istemiştik onlardan. Bunlardan biri Süper Lig yayın gelirinin dağılımı. Diğeri Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni ihalesi yapıldı, bunun yayın gelirinin dağılımı. Bu ikinciyi biz hiç görmüyorduk. Trendyol isim sponsorluğundaki gelir dağılımı. Yani üç tane kalemdeki gelir dağılımını federasyondan istemiştik. Sağ olsun onlar da paylaştılar. Bu sene en büyük fark geçmişe nazaran, geçmişte yüzde 22 kesinti yapılırken, bize verilen bilgiler çerçevesinde bu sene yüzde 28 kesinti yapılacağı pastadan. O yüzde altılık fark da 2. ve 3. liglere ayrılan pay olarak gözüktü" dedi.

İçişleri Bakanlığı ile Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı

Başkan Ali Koç, hafta içinde Kulüpler Birliği olarak İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na katıldıklarını aktardı. Koç, "Çok faydalı bir toplantıydı. İçişleri Bakanımıza ve ilgili tüm bürokratlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Burada önemli olan şey, rakip takım taraftarların maçlara medeni şekilde girip, medeni şekilde maçlardan ayrılması. Bunun için güvenlik güçlerinin, kulüplerin, herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yapması gerekliliği. Dolayısıyla bu da bizce son derece memnuniyetle karşılandı. Zaten bir sorunu çözebilmek için o sorunun tüm paydaşlarını bir araya getirdiğiniz zaman, samimi bir ortamda diyalog sağladığınız zaman çözüm bulmamak diye bir şey olmuyor" cümlelerine yer verdi.

"Bu model, ekonomik sürdürülebilir bir model değil"

Türk futbolunun ekonomik sağlığına kavuşması için 5 yıllık yol haritası geliştirildiğini de sözlerine ekleyen Ali Koç, "Federasyon ile aramızda yapacağımız çalışmayla Türk futbolunun ekonomik sağlığına kavuşması veya Türk futbolunun ekonomik açıdan bağımsız olmasını sağlayacak 5 yıllık bir yol haritası geliştirildi. Daha evvelki konuşmalarımızda istişare etmiştik. Bu bağlamda neler yapılabileceği konuşuldu. Bunun bir gelir ayağı var, bir de gider ayağı var. Maksat gelirleri arttırmak, giderleri azaltmak. Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde ve başka yerlerde söylediğim gibi bu model, ekonomik sürdürülebilir bir model değil. Bugün kulüplerin oluşturduğu kaynak, kulüplerin ihtiyacı olan kaynağı sağlamıyor. O yüzden de daha istenmeyen noktalara gidebiliyor iş. Dış etkenlere daha açık olabiliyoruz. Mesela en çok konuşulan konulardan bir tanesi vergi konuları oldu. Biliyorsunuz vergiler yüzde 15'ten, Türk futbolunun en sıkıntılı olduğu günlerde, Covid öncesi yüzde 40'a çıkartıldı. Bu, transfer açısından da bize bir dezavantaj oluşturdu. Biliyorsunuz bu rakamlar net konuşuluyor Avrupa'da. Hatta biz kulüpler olarak ortak bir duruş belirleyelim ve bundan sonra Türkiye'de yapılacak transferlerde kulüpler buna uymak kaydıyla, buna uyma iradesi gösterip birkaç transfer döneminde sadece stopaj yükümlülüğünü kulüpler alsın, geri kalanını futbolcu ya da menajeri nasıl yapıyorsa yapsın. Bunu nasıl yaparız, Türkiye Futbol Federasyonu talimatıyla mı, yasayla mı, kulüplerin kendi içinde belirleyeceği bir sistemle mi ama bu yüzde 40 vergi çok büyük bir yük oluşturuyor. Kulüpler bunu istediği gibi ödeyemiyor. Yapılandırmalara gidiliyor, cezalar oluyor. Diğer bir taraftan yayın gelirleri nasıl artar.. Bunun en büyük olayı korsan ile mücadele etmek. Bununla beraber ortak bir envanter nasıl geliştiririz, yurt dışında liglerde olduğu gibi kulüplerin ortak pazarladığı ticari envanterler var. Bunları nasıl yaparız diye konuştuk. Giderler içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili çok büyük giderlerimiz var. Biletleme, isim hakkı, ledler, reklam, sponsorluk oradan kesintiler var. Bunlar konuşuldu. İleriye dönük olarak futbolun en önemli paydaşı, esas sahibi olan kulüplerin kendi çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda MHK'nin yapılanması, ihale gibi konularda çok daha söz sahibi olabilecek bir yapıyı, bir kültürü oluşturmak üzere bugün toplantımızı yaptık. Faydalı bir toplantı oldu. İnşallah milli takımımızda güzel sonuçlar aldıktan sonra önümüzdeki hafta federasyonumuzla bir istişare toplantısı yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk futbolunun en önemli kangreni hakemlerin performansları"

"Türk futbolunun en önemli kangreni hakemlerin performansları, hakem atamaları, hakem yetiştirme, üst klasmanlara yükselme, hiçbir şekilde performansa dönük sistemin olmaması" diyen Ali Koç, şöyle devam etti:

"Bunlar hepimizin sorguladığı konular. Bizler dünyanın yatırımlarını yapıyoruz, dünyanın risklerini alıyoruz, çok ciddi mesailer harcıyoruz ve bu yatırımlar bir hakem kararıyla çok ciddi şekilde olumsuz etkilenebiliyor. Tabii ki hata olacak insanın olduğu yerde ama bu şekilde sistematik hata, niyeti pek çok kez sorgulanabilir hataların sonunun gelmesi lazım. Bu federasyonu gözlemlediğimiz kadarıyla kafalarında bir yol planı var, hakemlik müessesesini daha iyi hale getirmek için. Hakem Akademisi diye bir şey açıklandı. Bize ilk açıklandığı zaman mantıklı gelmişti. Ama sonra öğrendik ki paralel bir MHK yapısı gibi bir şeye gidiyor. Sonra kaldırıldı. Dolayısıyla kafalarında bir planlar olduğu belli. Federasyon değişiyor, MHK değişiyor, Kulüpler Birliği başkanı değişiyor, kulüp başkanları değişiyor, hocalar değişiyor, yeri geldi mi takımlar değişiyor ama değişmeyen tek unsur hakemler. Artık Türk hakemlik müessesesi pabucun pahalı olduğunu bilmek zorunda. Bizim artık genç hakemler ortaya çıkarmamız lazım. Gruplaşmayı bitirmemiz lazım. Hakemlerin iyi performansla ödüllendirilmesi, kötü performansla cezalandırılması lazım. Bir sürü yapısal sıkıntımız var. Bunları adreslediğini görüyoruz Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Yol haritası istediğimiz sonuçları verir mi, inşallah verir. Ama hiçbir şey yapmamak kesinlikle istediğimiz sonuçları vermeyecektir. Samimi bir çaba olduğunu görüyoruz ve bunu da memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yolculukta bizim de çorbada tuzumuz olması lazım çünkü en çok bizim canımız yanıyor."

"Bazı kulüplerin hala fazla yabancısı var"

Kulüpler Birliği olarak bugün yaptıkları toplantıda yabancı sayısına dair de konuştuklarını anımsatan Koç, "Federasyon sağ olsun 12 olan sayıyı 14 yaptı. Fazla yabancısı olan kulüpleri bir nebze olsun rahatlatmak için yaptılar ve iyi oldu. Bazı kulüplerin hala fazla yabancısı var. Bu durumda bu sporcuların paraları ödenecek. Bu da Türkiye'nin parasının çöpe gideceği anlamına geliyor. Bu kulüplere nasıl yardımcı olacağımıza dair konuşmamız oldu. Federasyonu aradık, Galler'e gidiyorlar. Birkaç kulübün yabancı sayısının artması şeklinde konuşmamız oldu" açıklamasını yaptı.

Ali Koç, ayrıca Trabzon'da saldırıya uğrayan milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.