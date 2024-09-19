Ali Rıza Bilal'in Antarktika Hedefi - Son Dakika
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Ali Rıza Bilal'in Antarktika Hedefi

Ali Rıza Bilal\'in Antarktika Hedefi

Ali Rıza Bilal, Türk bayrağını Güney Kutbu'na dikmek için zorlu bir Antarktika yolculuğuna çıkıyor.

19.09.2024 14:31
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SPORA 5 yaşında jimnastik ile başlayan Ali Rıza Bilal, 3 yıl basketbol oynadıktan sonra kürek kariyerine başladı. 18 yıldır kürek sporuyla ilgilenen Bilal, Türkiye'ye Dünya Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını (3.lük) kazandırarak Türk Olimpiyat tarihinde kürek branşında yer alan ilk sporcu oldu. 2010 yılında triatlon sporuna yönelen Bilal, bugüne kadar 5 Ironman, 30'dan fazla Half Ironman ve 5 Extreme Full Triathlon yarışına katıldı. Şimdi ise Türk bayrağını kutup noktasına diken ilk Türk olma hedefiyle kasım ayında Antarktika'ya gitmeye hazırlanıyor.

Ali Rıza Bilal'in Güney Kutup Projesi adını verdiği bu zorlu yolculuk, Antarktika'nın deniz kıyısından başlayarak Güney Kutbu'nda son bulacak. Bilal, Türk bayrağını kutup noktasına dikmek amacıyla kayakla ilerleyecek ve tüm yiyecek ve ekipmanlarını arkasında çekeceği 100 kiloluk kızakta taşıyacak. Yardım almadan ve tek başına tamamlamayı hedeflediği bu yolculukta, 1000 kilometrelik -40°'lik buz çölünü yaklaşık iki ayda geçmeyi planlıyor. Yolculuk boyunca Bilal'in ilerleyişi uydu üzerinden takip edilebilecek, ayrıca keşif süresince çekim yaparak günlük tutacak.

Ali Rıza Bilal, yolculuk için tüm hazırlıklarını tamamladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türk bayrağını Güney Kutbu'na dikmek, hem kendi sınırlarımı zorladığım bir yolculuk hem de ülkeme duyduğum sevginin bir simgesi olacak. Ulaşılması zor bir hayal gibi görünse de, bunu başarmak için her adımda kararlılıkla ilerleyeceğim. Bayrağımızı dünyanın en zorlu noktalarından birine taşımak, hayatım boyunca hayalini kurduğum bir onur."

Şimdiye kadar sporun farklı dallarında kazandığı başarılarına bir yenisini daha eklemek istediğini belirten Bilal, "Yıllardır sporla iç içeyim. Ülkemi dünya şampiyonalarında temsil ettim, sırtımda oğlumla dağların zirvelerine tırmandım, onu bebek arabasında iterek maratonlar koştum, Ironman yarışlarını tamamladım. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etme gururunu yaşadım ve farklı disiplinlerde hala yarışıyorum. Deneyimlerimi paylaşmak ise benim için büyük bir tutku. Ülkemize ve gençlerimize, yeni coğrafyalar keşfetmenin coşkusunu yaşatmak ve her insanın kafasındaki hedefi gerçekleştirebileceğini göstermek başlıca hedefim. Sporculuk kariyerim boyunca 'İstiyorum, yapabilirim' benim mottom oldu. Şimdi buna bir ekleme yaptım: Yorulduğumda durmam, işimi bitirdiğimde dururum" dedi.

"İKİ AY BOYUNCA KAR VE BUZ ERİTEREK SIVI İHTİYACIMI KARŞILAYACAĞIM"

Yolculuğunu sürdürülebilirlik anlayışıyla gerçekleştireceğini belirten Ali Rıza Bilal, yolculuğu sırasında çevreye verdiği zararı en aza indirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Projem sadece bir Türkün bunu başarmasından da öte olacak. Ben sürdürülebilir bir yaşam ve 0'a yakın atık üreterek dünyamızın korunmasına da önem vererek bu projeyi tamamlayacağım. Küresel ısınmanın bir nebze önüne geçebilmek için bütün elektrikli aletlerimi güneş enerjisi ile çalıştıracağım. Ekspedisyonumda dünyamıza hiçbir atık bırakmamak adına tamamen kendi kas gücümle 1000 kilometre giderken çöplerimi yanımda taşıyacağım. Sürdürülebilir bir yaşam için yanımda hiç su taşımayacağım. İki ay boyunca kar ve buz eriterek sıvı ihtiyacımı karşılayacağım. Bu şekilde su harcamayacağım gibi, plastik su şişesi atığım da olmayacak. Isınmak için yakıt kullanmayacağım. Minimalist yaşam ile çevreyi nasıl koruyabileceğimizi Antarktika projem ile göstereceğim. Bir kişi günde bir buçuk kilo atık üretiyor. Ben günde 2 gram yemek poşeti atığı üreteceğim. 2 ayda toplam 1 buçuk kilogram atık üretmiş olacağım."

'SİZLERİN DESTEĞİ EN BÜYÜK GÜCÜM OLACAK'

Yolculuk boyunca en büyük motivasyonunun toplumdan aldığı destek olacağını vurgulayan Bilal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zorlu yolculukta, 100 kilogramlık kızakta tüm yiyecek ve ekipmanımı taşıyacak, tamamen kendi gücümle, dışarıdan hiçbir yardım almadan ilerleyeceğim. 50 gün boyunca tek başıma olsam da, sizlerin desteği en büyük motivasyonum olacak. Serüvenimi uydu üzerinden anbean takip edebilir, arbkutupfatihi.com web sitem ve sosyal medya hesaplarımdan güncellemeleri izleyebilirsiniz. Manevi desteğinizi hissetmek, bu zorlu yolculukta en büyük gücüm olacak."

Kaynak: DHA

Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Rıza Bilal'in Antarktika Hedefi - Son Dakika

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