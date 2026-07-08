Aliağa FK'da Yusuf Şimşek İhtimali - Son Dakika
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Aliağa FK'da Yusuf Şimşek İhtimali

Aliağa FK\'da Yusuf Şimşek İhtimali
08.07.2026 11:54
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Aliağa FK, yeni teknik direktör olarak Yusuf Şimşek ile görüşmelere başladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi bütçesini düşürerek mevcut kadronun önemli bir kısmı, yeni transferler, Sportif Direktör Erdem Özgenç ile Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'la yollarını ayıran Aliağa FK'da yeni çalıştırıcı için Yusuf Şimşek isme ön plana çıktı. Kemer sıkma politikasına giren yönetimin Yusuf Şimşek'e teklif götürdüğü öğrenildi. Geçen sezon iki İzmir kulübünden önce Altay'ı çalıştıran ardından Altınordu'da görev yapan 50 yaşındaki teknik adamla tesislerde görüşme yapıldığı, Şimşek'in kulüp tesislerini de gezdiği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynayıp şampiyonluklar kazandığı futbolculuk yıllarının ardından teknik adamlık kariyerine ilk olarak 2011-2012 sezonunda Turgutlaspor'da oyuncu-antrenör olarak başlayan Şimşek, Denizlispor, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Bandırmaspor, Fatih Karagümrük, Afyonspor, Balıkesirspor, 1461 Trabzon, Isparta 32 Spor, Çorluspor 1947, Bandırmaspor ve Adanaspor'da çalıştı. Yusuf Şimşek geçen sezon 3'üncü Lig'de Altay'ı düşme hattından çıkarıp, Altınordu'yu 2'nci Lig'de kümede tutmayı başarmıştı. Şimşek imza atarsa İzmir'de dördüncü durağı Aliağa olacak.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Yusuf Şimşek, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK'da Yusuf Şimşek İhtimali - Son Dakika

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