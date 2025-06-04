Alparslan Baran Yeni Sezonda Hedef Büyütüyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarı finalinde elenerek üst lig hayalini erteleyen Altınordu'da ön libero Alparslan Baran yeni sezonda takımın önemli isimlerinden biri olmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertli ekibin ara transfer döneminde Avusturya ekibi FC Liefering'den kadrosuna dahil ettiği 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Türkiye'ye gelmeden önce çapraz bağ sakatlığı geçirmiş olması nedeniyle fazla forma şansı bulamadı.

Kırmızı-lacivertli formayla ligde 3 kez şans bulan ve Play-Off'larda görev yapmayan Alparslan; Kastamonuspor (D) karşısında 86'ncı dakikada, Karaköprü Belediyespor randevusunda 90+3'üncü dakikada, Batman Petrolspor müsabakasında ise 90+4'üncü dakikada oyuna girdi. İzmir temsilcisi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun yeni sezona hazır bir şekilde gireceği dile getirildi.