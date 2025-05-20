Altay Bayındır, UEFA Finalinde 11. Türk Olabilir - Son Dakika
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Altay Bayındır, UEFA Finalinde 11. Türk Olabilir

Altay Bayındır, UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayarak, yabancı takımda finalde görev alan 11. Türk olacak.

20.05.2025 11:24
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Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, 'Kırmızı Şeytanlar'ın Tottenham ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi finalinde görev alması halinde UEFA organizasyonlarının final etabında yabancı bir takım kadrosunda forma giyen "11. Türk" olacak.

İngiliz ekibinin 21 Mayıs Çarşamba günü Tottenham ile İspanya'nın Bilbao şehrinde oynayacağı maçın geniş kadrosunda yer alması beklenen milli eldivenden önce 10 Türk futbolcu UEFA'nın düzenlediği şampiyonaların finalinde kupa için mücadele etti.

Can Bartu, Özcan Arkoç, Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fatih Tekke ve Arda Güler, UEFA'nın organize ettiği Şampiyonlar Ligi, eski isimleri Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nın (UEFA Avrupa Ligi) yanı sıra UEFA Süper Kupası'nda da görev aldı.

İlk finalist Türk Can Bartu oldu

Türk futbolu adına yurtdışından bir takımla ilk kez final oynayan isim 1962 yılında Can Bartu oldu.

'Sinyor' lakaplı Can Bartu, Avrupa Kupa Galipleri Kupası finalinde Atletico Madrid ile oynanan final maçında İtalyan ekibi Fiorentina'nın formasını giydi. Avrupa kupalarında final maçı oynayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Can Bartu, kupayı 1-1 ve 3-0'lık sonuçlarla Atletico Madrid kazandı.

Türkiye'de Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giydikten sonra yurtdışına çıkan Özcan Arkoç ise 1968 yılında Hamburg'ta UEFA Kupa Galipleri Kupası finalinde oynadı.

Özcan Arkoç, 1968 yılındaki finalde Alman ekibinin kalesini Milan'a karşı koruduğu müsabakada Roland Hamrin'in gollerine engel olamadı ve kupa İtalya'ya gitti. Özcan Arkoç, UEFA organizasyonlarının finalinde görev alan ilk Türk kaleci olarak kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki Türkler

Yabancı bir takımda görev alarak UEFA finalinde boy gösteren oyuncuların çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde sahaya çıktı.

Yıldıray Baştürk, Şampiyonlar Ligi'nin 2002 finalinde Bayer Leverkusen formasıyla İspanyol ekibi Real Madrid'e rakip oldu. Kupayı 2-1'lik skorla Real Madrid kazandı.

Baştürk'ün ardından ligin 2010 finalinde Hamit Altıntop, Inter Milan'a karşı kupa mücadelesi verse de müsabakayı zaferle tamamlayan taraf 2-0'lık skorla İtalyanlar oldu.

Nuri Şahin, 2013 yılındaki finalde Borussia Dortmund'un Bayern Münih'e 2-1 yenilerek kupaya veda ettiği maçta oyuna sonradan girdi.

İstanbul'da 2023 yılındaki final maçı iki Türk futbolcuyu karşı karşıya getirdi.

Inter Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Türk kökenli İlkay Gündoğan'ın takımı Manchester City mücadele etti. Olimpiyat Stadı'ndaki finali 1-0 kazanan İngilizler, kupayı Ada'ya götürdü.

İlk kupa zaferi Fatih Tekke'nin

Trabzonspor kariyerinin ardından Rusya'da futbol oynayan Fatih Tekke, yabancı bir takımın formasıyla Avrupa'da kupa kaldıran ilk Türk futbolcu oldu.

Fatih Tekke'nin forma giydiği Rus ekibi Zenit, 2007-08 sezonunda Manchester'da oynanan UEFA Kupası finalinde İskoç takımı Glasgow Rangers'ı 2-0 yenerek zafere ulaştı.

Arda Turan 2 kez sevindi

Milli futbolcu Arda Turan, Atletico Madrid'de görev yaptığı dönemde takımı hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de UEFA Kupası'nda birer kez finale yükselse de sadece 1 kez son maçta görev alabildi.

Arda Turan, 2012 senesinde bir başka İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya karşı oynanan UEFA Kupası finalinde Atletico Madrid formasıyla 90 dakika sahada kalarak takımının 3-0 galip gelerek kupayı kazanmasında rol oynadı.

Arda, 2012 yılının ağustos ayında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde bir kez daha sahaya çıkarken kupa coşkusunu bir başka Türk futbolcu Emre Belözoğlu ile yaşadı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile karşı karşıya gelen Atletico Madrid'in İngiliz rakibini 4-1 yendiği maça Arda Turan 11'de başlarken Emre Belözoğlu, 87. dakikada oyuna dahil oldu. Son düdüğün çalmasının ardından düzenlenen törende iki Türk futbolcu kupayı havaya kaldırdı.

Arda Turan, 2014 yılında ise Şampiyonlar Ligi finalini kaçırdı.

Madrid derbisi adlandırılan ve Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelirken Arda Turan kulüpler bazında Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunun finalinde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Arda Güler, Real Madrid ile kupa kaldırdı

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli isimler arasında yer alan Arda Güler, yurtdışında en genç kupa kaldıran isim oldu.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçen sezon Borrussia Dortmund'a karşı oynanan ve İspanyol ekibinin 2-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görev alamasa da sezon başı oynanan UEFA Süper Kupası'nda Atalanta'ya karşı kısa süre forma giydi.

88. dakikada Vinicus Junior'ın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid'in 2-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla kupa sevinci yaşadı.

Altay'ın yedek başlaması muhtemel

Manchester United'da Altay Bayındır'ın San Mames'teki final maçına kulübede başlaması bekleniyor.

"ManU"da bu sezon 9 maçta kaleye geçen milli eldiven, Premier Lig'de 3 kez görev yaptı. Altay, 3 kere de Carabao Kupası'nda forma giyerken UEFA Avrupa Ligi'nde 2, FA Cup'ta da 1 kez kaleyi korudu.

İngiliz ekibinde 840 dakika kalede kalan Altay Bayındır, görev aldığı sürelerde 18 gol yedi.

Milli kaleci, Tottenham'a karşı eldiven giyerse Özcan Arkoç'tan sonra kaleci olarak finalde görev yapan ikinci Türk olarak kayıtlara geçecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Altay Bayındır, UEFA Finalinde 11. Türk Olabilir - Son Dakika

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