Altay'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Altay'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Altay'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
10.05.2026 13:19
Altay'da 3'üncü Lig için olağanüstü genel kurul yapılacak, başkan adayı henüz çıkmadı.

YENİ sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da yarın olağanüstü genel kurul yapılacak. Henüz başkan adayının çıkmadığı seçim, saat 18.00'de İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Sinan Kanlı'nın ise kongrede aday veya yatırımcı çıkmaması durumunda yeniden elini taşın altına koyabileceği ifade edildi.

Maddi krizlerle boğuşan Altay'da Sinan Kanlı'nın yeni sezon bütçesini denkleştirmeye çalıştığı da öğrenildi. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda mücadele edip aynı yıl küme düşen Altay, 4 yıllık süre içinde 3'üncü Lig'e kadar geriledi. Geçen sezon son anda 3'üncü Lig'de kümede kalmayı başaran siyah-beyazlılar büyük borç yükü altına girerek transfer yasağı cezaları aldı. İzmir ekibi ayrıca eski oyuncularına olan borçları nedeniyle puan silme cezalarıyla da karşı karşıya kaldı.

Kaynak: DHA

