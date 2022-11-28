Altay-Göztepe maçındaki olaylar Türkiye'de gündemin zirvesinde. Altay tribününden Göztepe tribününden işaret fişeği fırlatılmasıyla olaylar başladı. Bir taraftar ağır yaralandı.
Taraftarların tedavisi için 2 ambulans sahaya girdi. O sırada Göztepeli bir taraftar sahaya atladı. Korner direğini söken taraftar Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e bu cisimle saldırdı. Başından yaralanan kaleci hastaneye kaldırdı.
Statta yaşanan olaylar sokaklara taştı. Maça gitmeyen taraftarlar dahi kavgaya dahil oldu. Sokakta çıkan arbede esnasında bir taraftar bıçaklandı.
Olaylı maç sebebiyle 1 milyonu aşkın paylaşım yapıldı. Pek çok kişi "Futbol yasaklansın" şeklinde görüş yazdı.
İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:
Son Dakika › Spor › Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın - Son Dakika