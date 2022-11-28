Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın - Son Dakika
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Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın

28.11.2022 00:11

Altay-Göztepe maçında statta çıkan ve sokaklara taşan olaylar gündemin bir numaralı konusu oldu. İzmir'de yaşanan olaylara ilgili Twitter'da 1 milyondan fazla paylaşım yapıldı.

Altay-Göztepe maçındaki olaylar Türkiye'de gündemin zirvesinde. Altay tribününden Göztepe tribününden işaret fişeği fırlatılmasıyla olaylar başladı. Bir taraftar ağır yaralandı.

TARAFTAR SAHAYA ATLADI

Taraftarların tedavisi için 2 ambulans sahaya girdi. O sırada Göztepeli bir taraftar sahaya atladı. Korner direğini söken taraftar Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e bu cisimle saldırdı. Başından yaralanan kaleci hastaneye kaldırdı.

SOKAKLARA TAŞTI

Statta yaşanan olaylar sokaklara taştı. Maça gitmeyen taraftarlar dahi kavgaya dahil oldu. Sokakta çıkan arbede esnasında bir taraftar bıçaklandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR

Olaylı maç sebebiyle 1 milyonu aşkın paylaşım yapıldı. Pek çok kişi "Futbol yasaklansın" şeklinde görüş yazdı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın
Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın
Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın
Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın
Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın
Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın
Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın
Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın
Tüm Türkiye İzmir'i konuşuyor: Futbol yasaklansın
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