Altay, İskenderunspor\'u 1-0 Yenerek Kümede Kalma Umutlarını Sürdürdü

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Mehmet Ali Vardar, Okan Taşköprü
ALTAY: Ozan – Salih, Kuban, Yunus Efe, Özgür, Murat Berkan Demir (Dk. 46 Arda), Yusuf (Dk. 90 Ege), Emre, Onur Efe, Mehmet Nur (Dk. 90 Caner), Murat Uluç (Dk. 90+3 Deniz)
İSKENDERUNSPOR: Onur Can – Kadir, Ulaş Zengin, Erbay, Ahmet, Kerem (Dk. 58 Devran), Turan (Dk. 58 Berat Yılmaz), Serdarcan, Mehmet, Mohamed Khalil (Dk. 72 Kağan), Berat Erdoğan (Dk. 90 Ömer)
GOL: Dk. 50 Onur Efe (Altay)
SARI KARTLAR: Salih, Murat Berkan, Caner (Altay), Erbay, Serdarcan (İskenderun)
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay, kaybetmesi halinde küme düşeceği 24'üncü hafta erteleme maçında evinde Play-Off hattındaki İskenderunspor'u 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını son 3 haftaya taşıdı. Cezası nedeniyle seyircisinden mahrum kaldığı müsabakada İzmir ekibinin golünü 50'nci dakikada Onur Efe attı. Bu sonuçla Altay 24 puana ulaşırken, İskenderunspor 49 puanda kaldı.
26'ncı dakikada ev sahibi ekipten Emre'nin ceza sahası dışından plase vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
29'uncu dakikada İskenderunspor'un sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet'in şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
50'nci dakikada Altay golü buldu. Soldan Özgür'ün kullandığı kornerde ceza sahası karıştı. Onur Efe altı pasın sağından meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderdi: 1-0.
52'nci dakikada İskenderun atağında soldan ceza sahasına giren Mohamed Khalil'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Ozan topu kornere çeldi.
86'ncı dakikada Altay kontratağında soldan ceza sahasına giren Mehmet Nur'un vuruşunda kaleci Onur Can gole izin vermedi.
Altay maçı 1-0 kazandı.
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