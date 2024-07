Altınordu, 2 gurbetçi oyuncuyla daha anlaştı

Spor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde 2 gurbetçi oyuncuyla daha anlaştı. Kırmızı-lacivertliler, Almanya 4'üncü Lig ekibi Babelsberg 03'ten ayrılan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Can Gencel ile 3 yıllık, aynı takımdan 27 yaşındaki forvet arkası Tahsin Çakmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde sportif direktör Murat Korkmaz ve teknik direktör Olcay Şahan da hazır bulundu. Altınordu'nun yeni transferleri Altınordu forması altında başarılı bir sezon geçirip takımı üst lige çıkarmak istediklerini ifade etti.

GURBETÇİ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Sportif direktör Murat Korkmaz da her iki oyuncunun kulübün profiline uygun futbolcular olduğunu belirterek, "Şu ana kadar kadromuza 9 gurbetçi oyuncu kazandırdık. Önümüzdeki günlerde yine yurtdışında yetişen ve Türkiye'de forma giymiş 2 oyuncuyu daha transfer edeceğiz. Geçen yılın kadrosunda yer alan Keni Var Uzun ve İlkan Seven ile birlikte toplam 13 gurbetçi oyuncumuz oldu. Bu kadar oyuncuyu projeye ikna edip buraya getirmek oldukça zor. Bizlere her zaman destek olan Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ve Özkan ailesine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.