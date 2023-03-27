Amatör Lig'de yine olay! Polis müdahale etmese can kaybı olabilirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Amatör Lig'de yine olay! Polis müdahale etmese can kaybı olabilirdi

27.03.2023 15:05
Amatör Lig'de yine olay! Polis müdahale etmese can kaybı olabilirdi

Amatör liglerden futbol dışı haberler gelmeyi sürdürüyor. Son olarak, Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Perşembe Belediyespor ile Çaycumaspor maçının sonunda stat dışında ortalık karıştı. Futbolcular ile teknik heyetler arasında çıkan arbede polisin araya girmesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Perşembe Belediyespor ile Çaycumaspor karşı karşıya geldi. Kartların havada uçuştuğu karşılaşmada skor 2-2'lik skorla tamamlanırken karşılaşma sonunda stat dışında olaylar çıktı.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Aytunç Topaloğlu sezonu Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Perşembe Belediyepor, kendi sahasında Çaycumaspor ile karşılaştı. Karşılaşmada ilk golü Perşembe Belediyespor atarak 1-0 öne geçti. Maçın 64. Çaycumaspor'da Gökhan Ayarcı durumu eşitleyerek beraberliği yakaladı. Maçın 73. dakikasında Perşembe Belediyespor rakip kaleye attığı gol ile 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın sonlarına doğru her iki takımdan futbolculara hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda sarı ve kırmızı kartlar havada uçuştu. Konuk ve ev sahibi takımlardan iki futbolcu karılaşmanın sonlarına doğru 10 kişi oynadı. 88. dakikada Çaycumaspor yeniden eşitliği sağladı ve maç 2-2 berabere tamamlandı.

POLİS ARAYA GİREREK OLAYLARI KONTROL ALTINA ALDI

Maçın bitiş düdüğüyle beraber futbolcular soyunma odalarına gittiği esnada stat dışı birden bire karıştı. Futbolcular arasında çıkan arbede büyüdü ve polis ile teknik heyetin araya girmesiyle olaylar kontrol altına alındı. Bu sırada olaylar sırasında soyunma odasına gitmek için hazırlanan Çaycumasporlu futbolcular yeniden sahaya döndürüldü. Bu kez yine Perşembe Belediyespor futbolcuları ve Çaycumaspor'un teknik heyeti arasında yeniden fitil ateşlendi. Bu kez polis yeniden araya girerek olaylar kontrol altına alındı.

Olaylardan fotoğraflar:

Amatör Lig bildiğiniz gibi! Polis araya girmese birbirlerini öldüreceklerdi
Amatör Lig bildiğiniz gibi! Polis araya girmese birbirlerini öldüreceklerdi
Amatör Lig bildiğiniz gibi! Polis araya girmese birbirlerini öldüreceklerdi
Amatör Lig bildiğiniz gibi! Polis araya girmese birbirlerini öldüreceklerdi
YORUMLAR
500
Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi Futbolcu Ömer Bozbey jübilesini yaptı Futbolcu Ömer Bozbey jübilesini yaptı

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amatör Lig'de yine olay! Polis müdahale etmese can kaybı olabilirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:58 İmzalarda son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı hayale döndü
14:55 Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç
14:52 İmza yarışında son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı artık mucizelere kaldı
14:55 Amatör Lig'de yine olay! Polis müdahale etmese can kaybı olabilirdi
14:49 Amatör Lig bildiğiniz gibi! Polis araya girmese birbirlerini öldüreceklerdi
14:50 İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına 3. defa itirazda bulunacak
14:44 İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığına itiraz edecek
14:43 Kızılcık Şerbeti'nde nefes kesen fragman! Nursema ve Umut dudak dudağa
14:31 Fenerbahçe ve Zenit arasında büyük bir anlaşmaya imza atıldı
14:25 İmzalar resmen atıldı! Fenerbahçe ile Zenit arasında dev anlaşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 15:08:36. #1.11#
SON DAKİKA: Amatör Lig'de yine olay! Polis müdahale etmese can kaybı olabilirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement