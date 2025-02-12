Amedspor'dan Diyarbakır Stadyumu İçin İstifa Çağrısı - Son Dakika
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Amedspor'dan Diyarbakır Stadyumu İçin İstifa Çağrısı

Amedspor\'dan Diyarbakır Stadyumu İçin İstifa Çağrısı

Amed Sportif Faaliyetler Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Stadyumu'ndaki zemin sorununa dikkat çekerek, Gençlik Spor İl Müdürü'nün istifasını talep etti. Kaya, bu sorunun sadece Amedspor'un değil, tüm Diyarbakır halkının meselesi olduğunu ifade etti.

12.02.2025 14:29  Güncelleme: 15:05
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AMED Sportif Faaliyetler Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "Şehrin bileşenleri tarafından maddi destek sunulan ve bütün maddi imkansızlıklara rağmen maçların oynanması için Amedspor tarafından kiralanan Diyarbakır Stadyumu, maalesef bilinçli bir şekilde bu sezonki en büyük rakibimiz haline getirilmiştir. Israrla görevini yapmaktan kaçınan ve sürekli bahanelerin arkasına sığınan Gençlik Spor İl Müdürünü derhal istifaya çağırıyoruz" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Yüksek İstişare Kurulu ve Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri, Diyarbakır Stadyumu'ndaki zemin sorununun giderilmemesini protesto etti. Bağlar ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasına Amed Sportif Faaliyetler Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Kulüp Başkanı Burç Baysal, Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren ile çok sayıda taraftar katıldı. Grup adına konuşan Mehmet Kaya, zeminin bir an önce düzeltilmesi gerektiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz sezondan bu yana bitmek tükenmek bilmeyen bir sorunumuz var. Bu sorunun çözümü için görüşmediğimiz hiçbir kişi ve kurum kalmadı. Birinci sıradaki muhatabımız Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü ise maalesef aylardır geçiştirmek dışında başka bir çözüm geliştirmiyor. Şehrin bileşenleri tarafından maddi destek sunulan ve bütün maddi imkansızlıklara rağmen maçların oynanması için Amedspor tarafından kiralanan Diyarbakır Stadyumu, maalesef bilinçli bir şekilde bu sezonki en büyük rakibimiz haline getirilmiştir. Sezon başından beri stadın uygun olmaması nedeniyle kulübümüz Amedspor, maçlarını dışarıda oynamak zorunda bırakılmıştır" dedi.

'GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRÜNÜ DERHAL İSTİFAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Saha zemini sorununun yalnızca kendi sorunları olmadığını ifade eden Kaya, "İç sahada oynanan maçlarda da zemin bozukluğundan kaynaklı birçok futbol emekçimiz sakatlıklarla karşı karşıya kalmıştır. Sadece kendi sporcularımız değil rakip takım futbol emekçilerinin de zeminden kaynaklı sakatlık yaşamamasını istiyoruz. Bunun maddi ve manevi zararını karşılamak mümkün değildir. Bu sezonun ikinci hafta maçında TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve bütün yetkililerin gözü önünde bir rezalete şahit olduk. TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu da bu sorunun acilen çözülmesi için yetkililerden ricada bulundu. Bizler de sezon başından beri onlarca kez ısrarcı bir şekilde sözlü ve yazılı talepte bulunduk. Bu sorun sanki sadece Amedspor camiasının sorunuymuş gibi yetkililerin çoğu başını kuma gömdü, oyalamacı bir tavır içine girdi. Stat sorunu sadece Amedspor'un sorunu değil bu kentte yaşayan herkesin sorunudur. Burada en büyük sorumluluk Gençlik Spor İl Müdürlüğünündür. Başka kentlerde 6 ayda stat sıfırdan inşaatına başlanıp bitirilirken bizde ise bir yıla yakındır çim sorunu bile çözülmedi. Amedspor Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu olarak defalarca görüşmeler yaptık, kentteki siyasi parti temsilcileri sorunu Meclis'e taşıdı, taraftar gruplarımız defalarca gündemleştirdi ama yine de bu sorun çözülmemiştir. Sorunların çözümüne dair tüm diyalog kapılarını açık tutmamıza rağmen maalesef tatmin edici hiçbir olumlu geri dönüş alınamamıştır. Amedspor camiası çok büyük bir camiadır. Her kurum ve kişinin büyük ciddiyet ve hassasiyetle muhatap alması gerekir. Spor kamuoyu ve Diyarbakır halkı yaşadığımız stat sorununu 'Kasıtlı ve bilinçli bir yaptırım ve cezalandırma' olarak değerlendiriyor. Tüm girişimlerimizin sonuçsuz kalması yapılan bu değerlendirmeler ve soru işaretlerini daha da belirgin hale getiriyor. Israrla görevini yapmaktan kaçınan ve sürekli bahanelerin arkasına sığınan Gençlik Spor İl Müdürünü derhal istifaya çağırıyoruz. Bu sorunun en hızlı şekilde çözüme kavuşmaması halinde demokratik protesto hakkımızı ve taleplerimizi daha gür bir şekilde seslendirmeye devam edeceğiz. Diyarbakır'daki bütün kurumları, sivil toplum kuruluşlarını ve Amedspor taraftarlarını yapacağımız çağrıya destek vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Amedspor'dan Diyarbakır Stadyumu İçin İstifa Çağrısı - Son Dakika

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