Ampute Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na Erciyes'te 1850 rakımda hazırlanıyor - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na Erciyes'te 1850 rakımda hazırlanıyor

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Ampute Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası\'na Erciyes\'te 1850 rakımda hazırlanıyor
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2026 Dünya Kupası'nda milli formayı ilk kez giyecek oyuncular, Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nın Meksika'daki hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Kayseri Erciyes'te 1850 metre rakımda süren kampta milliler, üst üste şampiyonlukları korumayı amaçlıyor.

TÜRKİYE Ampute Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda milli formayı ilk defa giyecek oyuncuları başarılı olmak istiyor. Millilerin golcüsü Zülfücan Derinpınar "En yakın hedefim şu an dünya şampiyonasına giden kadroda olmak. Orada olmakta yetmeyecek. Orada şampiyon olmakta hedeflerimin arasında" derken, genç kaleci Çınar Akın Taşyapar ise "İnşallah Allah izin verirse şimdi Dünya Kupası'nda forma giymek istiyorum. Eğer gidersem sanırım Dünya Kupası'na giden en genç kaleci olacağım. Bunu vermiş olduğu heyecan var" dedi.

Meksika'nın San Juan de los Lagos 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde Türkiye Ampute Milli Takımı hazırlıklarını teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Ampute Milli Futbol Takımı'nın golcüsü Zülfücan Derinpınar ile kaleci Çınar Akın Taşyapar, ilk kez forma giymeye hazırlandıkları 2026 Dünya Kupası öncesi kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

'İNŞALLAH TEKRAR ŞAMPİYON OLMAYA GİDECEĞİZ'

Yüksek bir rakımda hazırlandıklarını belirten Zülfücan Derinpınar, "Yaklaşık 14 yıldır ampute futbol oynuyorum. Uzun zamandır kamplara gidip geliyorum. Daha önce turnuvalara katıldım. Genç milli takım bazında, A milli takım bazında Balkan şampiyonluğumuz var. Genç milli takım bazında U-23 Avrupa şampiyonluğumuz var. Kamp yoğun gidiyor. Yorucu gidiyor ama bunu bekliyorduk. Buna hazırdık. Buranın öncesinde 2 tane Riva kampımız vardı. Buraya onların akabinde geldik. Tabi burası daha yoğun geçiyor. Rakım farkı var. Yüksek bir rakımda hazırlanıyoruz. Çünkü Meksika'da da rakım buraya yakın olacak yüzden oraya fiziksel ve mental olarak kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Şuan için gayet iyi gidiyor. İyi ilerliyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. İnşallah şampiyonluk unvanını koruyarak tekrar oraya şampiyon olmaya gideceğiz" dedi.

'ÜST ÜSTE ELDE ETTİĞİMİZ ŞAMPİYONLUKLARI KİMSEYE KAPTIRMAYACAĞIZ'

Devraldıkları bayrağı daha iyi temsil etmenin çok önemli olduğuna da dikkat çeken Derinpınar, "Tesisleri gayet iyi buldum. Yüksek irtifa kamp merkezi gerçekten bu konuda profesyonel bir yer. Yeni yapılan bir yer. UEFA standartlarına gayet uygun bir yer. Bizim de burada kamp yapıyor olmamız ayrıcalıklı sporcular olduğumuzu gösteriyor. Bunun için mutluyum. Takım olarak mutluyuz. Çünkü iyi bir tesiste profesyonel futbolcular her zaman iyi bir kamp geçiriyor. Saha içine daha çok odaklanıyor. O yüzden tesisleri gayet iyi buluyorum. Gerçekten çok üst düzey bir performans. Ampute Futbol Milli Takımı olarak Türkiye'de bütün branşlarda görülmemiş bir performans. Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu hepsinin üst üste gelmesi daha önceki jenerasyonda olan abilerimizin bize devrettiği bayrağı daha iyi temsil ederek, oradaki şampiyonlukları devam ettirmek adına bizim için çok önemli. O yüzden oraya da şampiyon olamaya gideceğiz. Üst üste elde ettiğimiz şampiyonlukları kimseye kaptırmayacağız" diye konuştu.

'MİLLİ TAKIMIMIZA SENELERCE HİZMET ETMEK İSTİYORUM'

Derinpınar, "En yakın hedefim şu an dünya şampiyonasına giden kadroda olmak. Orada olmakta yetmeyecek. Orada şampiyon olmakta hedeflerimin arasında. Sonrasında bu milli takımın, bu jenerasyonun en temel isimlerinden olup milli takımımıza senelerce hizmet etmek istiyorum. En büyük hedeflerimden biri bu. Ben forvet oyuncusuyum. Forvet olarak kendime örnek aldığım Savaş Kaya var. Ömer Güleryüz var. Daha önce forvet olarak Rahmi Özcan vardı. Bu isimleri, bu abilerimi kendime örnek alıyorum. Çünkü daha önce milli takımın başarısı için hizmet etmiş insanlar. Bu bayrağı göğsünde dalgalandırmış ve uzun yıllar başları elde etmiş insanlar. Ben bu insanları rol model alarak ilerliyorum. İnşallah bende ilerdeki jenerasyona rol model olurum" dedi.

'GENELDE MAÇLARIMIZI HIRSLARIMIZLA OYNUYORUZ'

Ülkeler arasındaki siyasi durumlardan etkilendikleri anların da olduğunu söylen Derinpınar şöyle konuştu:

"En büyük hedeflerimden biri de bu. Dünya da çoğu ülkeler maçlara farklı hazırlanıyor. Biz Türkler olarak çok hırslı bir ülkeyiz. Genelde maçlarımızı hırslarımızla oynuyoruz. Teknik, taktik bir yere kadar ilerliyor. Ondan sonrasında biz sahada maneviyatımız ve hırsımızla mücadele ediyoruz. O yüzden ülkeler arasındaki siyasi durumlardan etkilendiğimiz anlar oluyor ama biz genelde hiçbir şeyden etkilenmeyip kendi hırs ve özveri mücadelemizle sahaya çıkıyoruz. Bu da kendi içimizdeki milli takım aşkını ve bu ülkeyi ne kadar iyi temsil ettiğimizin göstergelerinden biri oluyor."

'GİDERSEM SANIRIM DÜNYA KUPASI'NA GİDEN EN GENÇ KALECİ OLACAĞIM'

Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini belirten kaleci Çınar Akın Taşyapar ise, "2024'te Balkan şampiyonu olmuştuk. İlk o zaman A Milli Takım forması giymiştim. İnşallah Allah izin verirse şimdi Dünya Kupası'nda forma giymek istiyorum. Eğer gidersem sanırım Dünya Kupası'na giden en genç kaleci olacağım. Bunu vermiş olduğu heyecan var. Dünya şampiyonluğu büyük bir organizasyon. O yüzden ben de o kadroda olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'HEDEFLERİM MİLLİ TAKIMDA KALICI OLMAK'

Kaleci Taşyapar, "Abi-kardeş ilişkilerimiz çok iyi. Buradaki abilerimizin hepsinden birer şeyler öğreniyoruz. Hepsi büyük tecrübeler. Hepsinin şampiyonlukları milli takım bazında, normal lig bazında hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyoruz. Örnek aldığım abilerimden Mert abi var, Furkan abi var. Onlarında bir sürü şampiyonluğu var. Mert abinin 2024'te dünya şampiyonluğu var. Örnek aldığım kaleciler onlar diyebilirim. Hedeflerim; milli takım bazında tüm şampiyonlukların içinde olmak. Milli takımda kalıcı olmak. Şu anki hedefim Dünya Kupası kadrosunda olup şampiyon olmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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