Ampute Milli Takım golcüsü Alparslan, Kayseri kampında şampiyonluk hedefini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ampute Milli Takım golcüsü Alparslan, Kayseri kampında şampiyonluk hedefini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ampute Milli Takım golcüsü Alparslan, Kayseri kampında şampiyonluk hedefini anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Golcü Eyüp Alparslan, Kayseri'deki kampın güzel geçtiğini söyleyerek Dünya Kupası'nı kazanıp ülkeye dönmek istediklerini belirtti.

TÜRKİYE Ampute Milli Futbol Takımı'nın golcüsü Eyüp Alparslan, "O zamanki performansım ve yaşımdan dolayı ben o kadroda yoktum. Abilerimiz bizi çok güzel temsil etti. İnanılmaz işler yaptılar. Onları da tebrik etmek istiyorum. Onlar şampiyon olarak bıraktılar. Bizde bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Meksika'nın San Juan de los Lagos 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde Türkiye Ampute Milli Takımı hazırlıklarını, teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Ampute Milli Futbol Takımı'nın golcüsü Eyüp Alparslan, 2026 Dünya Kupası öncesi kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

'DÜNYA KUPASI'NI KAZANIP, ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ'

Kayseri'deki Erciyes kampının güzel geçtiğini belirten Eyüp Alpaslan, "Kayseri'de kampa başladık. Çok güzel bir kamp süreci geçiriyoruz. Antrenmanlar inanılmaz derecede şiddetli geçiyor. Çok güzel tesisler var. Özellikle yüksek irtifa merkezinde var. Çalışmamız çok güzel devam ediyor. Oksijen anlamında biraz zorluk yaşıyoruz ama güzel geçiyor. Zaten hocalarımızda bize gerekli teknik ve taktik bilgiyi veriyor. 10 gün önce baba oldum. Zor oluyor ama burası milli takım. Burası her şeyden ve herkesten üstün bir yer. Daha önemli bir yer. O yüzden biraz sabredeceğiz. İnşallah onun da bize katacağı şans ile Dünya Kupası'nı kazanıp, ülkemize döneceğiz" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIP İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Dünya Kupası şampiyonluğu unvanını devam ettirmek istediklerini de söyleyen Alparslan şunları kaydetti:

"O zamanki performansım ve yaşımdan dolayı ben o kadroda yoktum. Abilerimiz bizi çok güzel temsil etti. İnanılmaz işler yaptılar. Onları da tebrik etmek istiyorum. Onlar şampiyon olarak bıraktılar. Bizde bunu devam ettirmek istiyoruz. İşimiz çok zor ama biz de kolay değiliz. Elimizden gelen her şeyi yapıp inşallah şampiyon olacağız. Benim hedeflerim arasında öncelikle milli takımda başarılı bir sporcu olmak ve Dünya Kupası'nı kazanmak var. Ondan sonra Avrupa Kupası'nı kazanmak var. Uluslar Ligi'ne daha önce katıldım. Talihsiz bir mağlubiyet yaşadık. Ondan dolayı şampiyon olamadık."

Kaynak: DHA
Milli TakımErciyesTürkiyeKayseriFutbolEyüpSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı 3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı
Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor
İstanbullular dikkat AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu
Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
BM Genel Sekreteri Guterres’ten veda konuşması Ayakta alkışlandı BM Genel Sekreteri Guterres'ten veda konuşması! Ayakta alkışlandı
Devlet hastanesinde IBAN iddiası Sakarya’da bir doktor görevinden uzaklaştırıldı Devlet hastanesinde IBAN iddiası! Sakarya'da bir doktor görevinden uzaklaştırıldı
Silindirin altında kalan Süper Lig’in eski yıldızı Townsend, o dehşet dolu anları anlattı Silindirin altında kalan Süper Lig'in eski yıldızı Townsend, o dehşet dolu anları anlattı
13:51
Galatasaray’da başkanlık yarışı erkenden başladı 5 isim gündemde
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde
13:46
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor’a destek sözü
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü
13:40
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:24
Dünya devi firma, Türkiye’deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
12:36
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
12:20
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 14:10:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Ampute Milli Takım golcüsü Alparslan, Kayseri kampında şampiyonluk hedefini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement