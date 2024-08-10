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- Antalya'daki spor köyü 3 ayda 2 bin sporcu ağırlayacak

Haziran ayında başlayan kamp Eylül ayının ilk haftasında sona erecek

'Spor Köyü' önümüzdeki yıl 6 bin sporcuya kapılarını açacak

ANTALYA - Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), İbradı'da gerçekleştirdiği 'Spor Köyü' projesi ile binlerce çocuğa kamp imkanı sağlıyor.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesindeki 25 bin metrekare arazinin kullanım hakkını 25 yıllığına alan Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek geçen yıl spor köyü projesini hayata geçirdi. Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun tek amaç ve gayesinin çocukların geleceği ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek için spor yaptırmak olduğunu söyleyen ASKF Başkanı Metin Bulut, "Biz Antalya'da yıllardan beri gençlerimize tesis yapmak için yarışmaktayız. Yönetim kurulu olarak bir spor köyü kurmaya karar verdik. Özellikle yaz aylarında gençlerimizin daha iyi bir kamp yapabilmeleri için Torosların bağrında bulunan İbradı ilçemizde bu projemizi gerçekleştirmeyi hedefledik. Hedefimizin yüzde ellisini gerçekleştirdik. Mutluyuz" dedi.

"Çocuklar sadece spor değil kültürlerini de tanıyacaklar"

Antalya'nın tarihi ve kültürü ile de çok önemli bir yer olduğunu söyleyen Bulut, "Burada çocuklarımız sadece spor değil, sosyal ve kültürel yönden de bölgede bulunan dünyaca ünlü Türkiye'nin en büyük, dünyanın 3. büyüklüğündeki yeraltı gölü mağarası, Ormana mahallesinde bulunan tarihi düğmeli evleri de tanıyorlar. Çocuklarımıza Antalya'mızın güzelliğini sunuyoruz. Çocuklarımız hem sporlarını yapıyorlar, hem de kültürümüzü tanıyorlar" diye konuştu.

"Spor köyüne yoğun ilgi"

Geçen yıl Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak İbradı Belediyesinden 25 yıllığına intifa hakkını aldıklarını ve kısa sürede hayata geçirdiklerini anlatan Bulut, "Burada geçen yıl sporcu ağırlamaya başladığımız spor köyümüze ikinci yılına devam etmekteyiz. İbradı Ormana spor köyünü Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak bölgemizdeki öncelikle Amatör spor kulüplerimizin çocuklarımızın kamp merkezi olarak devam ettik ve bu yılda korkunç bir sayıda kulüplerimizin destekleriyle mini minnacık çocuklarımız İbradı Ormana spor köyünde turnuvalarını, antrenmanlarını, kamplarını yaparak son derece tertemiz temiz, oksijeni bol serin bir havada, çocuklarımız, spor kulüplerimiz takımlarımız buradaki kamplarına antrenmanlarına devam etmektedir. İbradı Ormana spor köyünün olması hem bölgemiz takımının katkıları, hem esnafımızın ekonomik yönden katkı sağlamamız bizleri oldukça mutlu etmektedir" dedi.

"Spor köyü ileriki yıllarda kamp merkezi olacak"

Geçen yıl 2 bin civarında sporcunun kamp yaptığını ve yine bu yaz 3 aylık kamp döneminde 2 bin civarında sporcunun kamp yapacağını söyleyen Bulut, "Gelecek yıllarda İbradı Ormana spor köyü Kızılcahamam, Abant, Topuk Yaylası ve Erzurum'dan sonra beşinci olaraktan sıralamadaki yerini alacak. Şu anda konaklama yapılan evlerimizin projemizin yüzde ellisi tamamlandı. İleriki günlerde Belediye Başkanlarımız, işadamlarımız, spor dostlarımız ve futbol federasyonu, ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun katkılarıyla kalan projemizi tamamlayınca sezonda burada 6 bin öğrencimizi kampımızda misafir etmeyi düşünüyoruz. Şu anda tesiste 12 evimiz var. Aynı anda 60 sporcumuza hizmet veriyoruz. Gelecek yıllarda da 32 tane daha evimizi yapınca aynı anda 120 sporcu kardeşimizi burada misafir edeceğiz" diye konuştu.

"Türkiye'de ilk ve tek spor köyünü yapan il Antalya"

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak Türkiye'de bir spor köyü yapan tek ilin Antalya olduğunu dikkat çeken Bulut, "Türkiye'de 81 ilde bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz var. 81 ilde sadece Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu, işadamlarımızın spor dostlarının destekleriyle biz başlattık. İleriki günlerde burası çok büyük kamp spor merkezi haline gelecek. İnancımız sonsuzdur. Zaten projelerimizi adım adım ilerliyoruz. Hedefimize ilerliyoruz. Geçen yıl çim sahamız yoktu. Sentetik sahada çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu yıl büyük özveri ile çalıştık. Toprak olan nizami futbol sahamızın çimini ektik. Mükemmel olmasa da mükemmele yakın bir çim sahamız mevcut. İleriki yıllar için bu sahamız bize yetersiz gelecek. Şu anda yeni çalışmalarımız var. Futbol sahamızın yakınlarında 8 dönümlük bir arazide proje çalışmaları başlattık. İleriki günlerde bir proje dahilinde ikinci bir çim saha yapacağız. Böylece İbradı'da bulunan Gençlik ve Spor il müdürlüğüne ait sentetik saha ile birlikte 3 sahamız olacak. Tabi ki zamanla bunlarda yeterli olmayacak. Yeni projeler yaparak saha sayımızı arttıracağız. İlk etapta geçen yıldan itibaren Antalya merkezdeki amatör takımlarımıza burayı açtık. İleriki yıllarda konaklamam yerlerimiz çoğaldığı zamanlarda Isparta, Burdur Konya gibi çevre illerdeki tüm takımlarımıza da tesisimizi açacağız" şeklinde konuştu.

"Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna minnettarız"

Alanya Arslanları Futbol okulu teknik sorumlusu Eren Çek, Alanya'dan Antalya Amatör Spor Kulüplerine ait olan İbradı Ormana Spor köyüne kampa katıldıklarını söyledi. Alanya'da yaklaşık 400-500 civarında sporcu kitlesi olduğunu söyleyen Çek, "Alanya'da bizim önceliğimiz sporcu yetiştirmek. Biz yetiştirici olarak teknik ekibimiz ve diğer arkadaşlarımızla birlikte emek harcıyoruz. Bu sene buraya kampımızın ikincisini düzenledik. Geçen yıl buraya geldiğimize çok memnun olduk. Geçen yıl 80 öğrenci ile buraya geldik. Bu senede ortalama 90 öğrenci bandında kampımıza başlamış bulunduk. Bu sene iki aşamalı bir kamp düzenledik. İlk kampımızı küçük yaş gruplarında 2014- 2015 -2016 yaş gruplarında daha çok burayı göstermek, tanıtmak, kampın ne olduğunu, arkadaşlığın beraber hareket etmenin duygusunu öğretmek için getirdik. Çokta memnun olduk. İlk etap kampımızı iki gün önce getirdik. Çocuklarımızı Alanya'da ailelerine teslim ettik. İki gün sonrada büyük yaş grubu, yarışmacı gruplarımızı İbradı Ormana Spor Köyü tesislerine getirdik. Şu an onlarla iyi bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Çocuklar için burada hem hava şartları, hem saha tesis şartları bizler için çok fayda sağlıyor" dedi.

Spor insanlarından Bülent Uğur, ise, Eski bir hakemim 15 yıl profesyonel liglerde fiilen futbol hakemliği, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Antalya Şube Başkanlığı ve Antalya il hakem kurulu başkanlığı yaptığını söyledi.

Alanya Arslanları Futbol kulübü sporcusu 11 yaşındaki Bedri Arlı, "Alanya Arslanları futbol takımında U 11 takımı oyuncusuyum. Kamp için İbradı Ormana Spor Köyüne geldik. Burası çok güzel bir yer. Burada kamptayız. Herkese burayı tavsiye ederim" dedi.

Minik sporcu Yusuf Arslan, "Alanya Arslanları U 12 takımında futbol oynuyorum. Biz kamp olarak İbradı'yı seçtik. Burası çok güzel bir yer. Havası, sahalarından her şeyinden çok memnun kaldık" diye konuştu.