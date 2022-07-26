Antalyaspor'a yeni forma sponsoru - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor'a yeni forma sponsoru

26.07.2022 15:01
Antalyaspor'a yeni forma sponsoru

Aziz Çetin: Nuri Şahin yönetiminde tüm dinamiklerimizi harekete geçirerek daha başarılı sonuçlar almak istiyoruz"Hedefimiz ilk 5 içinde yer almak" Lawrence Merritt: Bütün Türkiye'de görünür olmak istiyoruzOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Vavacars ile...

Aziz Çetin: Nuri Şahin yönetiminde tüm dinamiklerimizi harekete geçirerek daha başarılı sonuçlar almak istiyoruz

"Hedefimiz ilk 5 içinde yer almak"

Lawrence Merritt: Bütün Türkiye'de görünür olmak istiyoruz

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalya spor, Vavacars ile forma sponsorluk anlaşması imzaladı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve Vavacars CEO'su Lawrence Merritt katıldı. Sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Atatürk'ün deyimiyle 'Dünyanın en güzel şehri' Antalya'dan selamlar getirdim. Antalya'nın en büyük markası Antalyaspor. Bu bilinirliliği uluslararası kazanacağımız başarılarla artırmak istiyoruz. Nuri Şahin yönetiminde tüm dinamiklerimizi harekete geçirerek daha başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Antalyaspor meydan okuyor. 16 maçtır yenilmiyor. Avrupa'da şu anda Milan, Liverpool ve Antalyaspor böyle bir seriye sahip. Antalyaspor; yönetimi, futbolcusu ve taraftarıyla, Türkiye'nin en sempatik takımlarından. Bunları yaparken de önemli markalarla iş birliği yapmak çok önemli. Bizimle beraber çalışmaktan keyif alacaklarını düşünüyorum. Antalyaspor'a yaptıkları yatırımın karşılığını uluslararası olarak da alacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu."HEDEFİMİZ İLK 5 İÇİNDE YER ALMAK" Hedeflerinin Süper Lig'i ilk 5 içinde bitirmek olduğuna dikkat çeken Çetin, "Yönetim kurulumuzun hedefi her zaman ilk 5 içinde yer almak. Geçen yıl az bir puan farkıyla 7'nci sırada tamamladık ama bu sene hedefimiz 5 yıl. Geçen yıl 54 sponsorla, Türkiye'nin en çok sponsoru olan ikinci kulübüydük. Antalyaspor'un sponsorları içinde herhangi bir devlet bankası, devlet kurumu yoktu. Tamamıyla Antalyaspor'u seven ve yatırımının karşılığını alacağını düşünen firmalar vardı. Benim için ana sponsorlar daha önemlidir. Ancak desteğin büyüğü küçüğü olmaz. Haftaya da stat isim anlaşmamız olacak, 5 yıllık imza atacağız. Çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.LAWRENCE MERRITT: BÜTÜN TÜRKİYE'DE GÖRÜNÜR OLMAK İSTİYORUZ

Türkiye'de spor alanında yatırım yapmak sevdiklerini dile getiren Vavacars CEO'su Lawrence Merritt, "Bugün de Antalyaspor'a yatırım yapacağız. Antalyaspor'u seviyoruz. Antalyaspor ezber bozan ve meydan okuyan bir kulüp. Biz de aynı şekilde oturmuş düzene meydan okuyan, sektöre farklılık getiren bir şirketiz. Genç bir kulüp olduğunu biliyoruz. 1966'da kuruldu ve başarılı bir kulüp. Bizler de kendimizi bu şekilde konumlandırıyoruz. Biz kendimizi bütün Türkiye'ye hizmet veren ulusal bir marka olarak konumlandırmak istiyoruz. İstanbul'da bir kulübe daha sponsorluk yapıyoruz. Bütün Türkiye'de görünür olmak istiyoruz. Müşterilerimizin spor tutkunu olduğunu biliyoruz. Spor insanlara zevk verir. Biz de araç alım-satım şirketi olarak insanlara zevk vermek istiyoruz. Bilmeniz gereken şu, ben Türk değilim ama firmamız Türkiye'de doğdu. 2019 yılında bu şirketi İstanbul'da kurduk. Kendimi yabancı gibi görmüyorum ve zamanımın çoğunu da burada geçiriyorum. Bizde farklı olan firmayı destekleyecek doğrudan yabancı destekçi olması. Dövizin direkt Türkiye'ye gelmesi de ülke ekonomisi açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak
Kaynak: DHA

Antalyaspor, İstanbul, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'a yeni forma sponsoru - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:21 2045 yılından geldiğini iddia eden adam, gösterdiği videoyla ürküttü
16:20 Fenerbahçe'den Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı akşam saatlerinde İstanbul'da olacak
16:11 Muhammet'i çöp evde kilit altında tutan teyzenin ifadesi ortaya çıktı: Kendisine yaklaştırmıyordu
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya yolcusu! Putin ile yapılacak zirvede tahıl konusu ve Ukrayna'daki son durum ele alınacak
15:32 5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:56 Kılıçdaroğlu'ndan, PKK'lı olmadığını iddia eden Selahattin Demirtaş'a övgü: Serbest kalması en büyük arzum
15:50 Erken seçim için dillendirilen tarihin AK Parti için özel bir anlamı olduğu öne sürüldü
15:49 Alman devi sadece 79 dakika forma giyen genç futbolcuya 28.5 milyon euro ödedi
15:41 Ezel dizisinin yıllar sonra kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun neşeli hali dikkat çekti
15:33 Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 16:34:49. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor'a yeni forma sponsoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement