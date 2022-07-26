Antalyaspor'a yeni forma sponsoru

Aziz Çetin: Nuri Şahin yönetiminde tüm dinamiklerimizi harekete geçirerek daha başarılı sonuçlar almak istiyoruz

"Hedefimiz ilk 5 içinde yer almak"

Lawrence Merritt: Bütün Türkiye 'de görünür olmak istiyoruz

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalya spor, Vavacars ile forma sponsorluk anlaşması imzaladı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve Vavacars CEO'su Lawrence Merritt katıldı. Sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Atatürk'ün deyimiyle 'Dünyanın en güzel şehri' Antalya'dan selamlar getirdim. Antalya'nın en büyük markası Antalyaspor. Bu bilinirliliği uluslararası kazanacağımız başarılarla artırmak istiyoruz. Nuri Şahin yönetiminde tüm dinamiklerimizi harekete geçirerek daha başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Antalyaspor meydan okuyor. 16 maçtır yenilmiyor. Avrupa'da şu anda Milan, Liverpool ve Antalyaspor böyle bir seriye sahip. Antalyaspor; yönetimi, futbolcusu ve taraftarıyla, Türkiye'nin en sempatik takımlarından. Bunları yaparken de önemli markalarla iş birliği yapmak çok önemli. Bizimle beraber çalışmaktan keyif alacaklarını düşünüyorum. Antalyaspor'a yaptıkları yatırımın karşılığını uluslararası olarak da alacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu."HEDEFİMİZ İLK 5 İÇİNDE YER ALMAK" Hedeflerinin Süper Lig'i ilk 5 içinde bitirmek olduğuna dikkat çeken Çetin, "Yönetim kurulumuzun hedefi her zaman ilk 5 içinde yer almak. Geçen yıl az bir puan farkıyla 7'nci sırada tamamladık ama bu sene hedefimiz 5 yıl. Geçen yıl 54 sponsorla, Türkiye'nin en çok sponsoru olan ikinci kulübüydük. Antalyaspor'un sponsorları içinde herhangi bir devlet bankası, devlet kurumu yoktu. Tamamıyla Antalyaspor'u seven ve yatırımının karşılığını alacağını düşünen firmalar vardı. Benim için ana sponsorlar daha önemlidir. Ancak desteğin büyüğü küçüğü olmaz. Haftaya da stat isim anlaşmamız olacak, 5 yıllık imza atacağız. Çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.LAWRENCE MERRITT: BÜTÜN TÜRKİYE'DE GÖRÜNÜR OLMAK İSTİYORUZ

Türkiye'de spor alanında yatırım yapmak sevdiklerini dile getiren Vavacars CEO'su Lawrence Merritt, "Bugün de Antalyaspor'a yatırım yapacağız. Antalyaspor'u seviyoruz. Antalyaspor ezber bozan ve meydan okuyan bir kulüp. Biz de aynı şekilde oturmuş düzene meydan okuyan, sektöre farklılık getiren bir şirketiz. Genç bir kulüp olduğunu biliyoruz. 1966'da kuruldu ve başarılı bir kulüp. Bizler de kendimizi bu şekilde konumlandırıyoruz. Biz kendimizi bütün Türkiye'ye hizmet veren ulusal bir marka olarak konumlandırmak istiyoruz. İstanbul'da bir kulübe daha sponsorluk yapıyoruz. Bütün Türkiye'de görünür olmak istiyoruz. Müşterilerimizin spor tutkunu olduğunu biliyoruz. Spor insanlara zevk verir. Biz de araç alım-satım şirketi olarak insanlara zevk vermek istiyoruz. Bilmeniz gereken şu, ben Türk değilim ama firmamız Türkiye'de doğdu. 2019 yılında bu şirketi İstanbul'da kurduk. Kendimi yabancı gibi görmüyorum ve zamanımın çoğunu da burada geçiriyorum. Bizde farklı olan firmayı destekleyecek doğrudan yabancı destekçi olması. Dövizin direkt Türkiye'ye gelmesi de ülke ekonomisi açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.