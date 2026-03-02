Antalyaspor-Fenerbahçe Berabere

HESAP.COM Antalyaspor , Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, sonuç olarak hem kaybettikleri 2 puan hem de kazandıkları 1 puan olduğunu kaydederken, Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle ise şampiyonluk yarışının çok uzun olduğunun ve sonuna kadar bunu sürdüreceklerini ifade etti.

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlıların gollerini Soner ile Van de Streek kaydederken, deplasman ekibi Fenerbahçe'nin gollerini ise Cherif ve Veysel Sarı kendi kalesine attı. Hesap.com Antalyaspor puanını 24'e çıkarırken, Fenerbahçe ise 54 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler aldığı beraberlikle lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.

SAMİ UĞURLU: FİZİK VE MENTAL OLARAK HAZIRIZ

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Öncelikle içeride oynadığımız maçlarla ilgili konuşayım. Burada 4'üncü maçımızı oynadık ve 8 puan aldık. Bir tanesi Trabzonspor, bir tanesi Fenerbahçe, Samsunspor ve Gençlerbirliği. İç saha performansına baktığınız zaman oldukça iyi. Tabii bunu dışarıya da yansıtmak gerekiyor. Dışarıdaki maçlarda alacağımız puanlar aslında bizi yukarıya taşıyacak. Fizik olarak da hazırız. Mental olarak da hazırız. Aslında iyi kurgularla çıkıyoruz. Geçen hafta yediğimiz talihsiz gol, o biraz tabii bizi üzdü. Bugün onu telafi etmek için çıktık. Çok zorlu bir rakibe karşı, iyi bir takıma karşı, kaliteli oyunculara sahip Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Özellikle maçın 60 dakikalık bölümünde istediklerimizi tamamen sahaya yansıttığımızı söyleyebilirim. Kenarlarda, kanatlarda özellikle çok etkili olduk. Merkezde çok çoğaldık. Burada Fenerbahçe'nin dörtlü oynayabileceğini de düşünmüştük. 3'lü de çıkabileceğini düşünmüştük. Aslında iki türlü de Fenerbahçe'yi çalışmıştık. 3'lü başladıklarında da, dokuz yönlendirme yapıp iki kenar stopere geldiğinde bizim kanat oyuncularımıza şiddetli baskı yapıp kazandığımız toplar sonrası geçiş ve sonuçlandırma istemiştik çok fazla. Tabii burada biraz işin taktiksel bölümü ama orada bize savunmada daha kalabalık kalmamızı, daha güvenli kalmamızı sağladı. Giannetti'nin sakatlığı ciddi gibi gözüküyor. Sakatlığı aslında oradaki dengeleri de biraz bozduğunu söyleyebilirim ama 2-1 sonrasında kanat oyuncumuzun yavaş yavaş yorulduğunu gördük. Orada bir Saric hamlesi yaptık. Tabii 2-1'den sonra Storm ile bulduğumuz pozisyonu eğer gole çevirebilseydik maçı kazanabilirdik. Fenerbahçe'de pozisyonlar buldu. Daha sonra kendi kalemize talihsiz bir şekilde gol attık. Futbolda bunlar var ki kaptanımız yüreğiyle oynayan, çok fazla mücadele eden, takım için çok değerli bir oyuncu. Burada kendi kalemize attığımız gol ister istemez tabii biraz moral olarak da takımı aşağıya çektiğini söyleyebilirim" dedi.

'HEM KAYBEDİLMİŞ 2 PUAN HEM DE KAZANILMIŞ 1 PUAN'

Maçın son dakikalarında daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Uğurlu, "Maçtan önce Fenerbahçe'den bir puan verseler belki büyükler haricindeki her takım buna kazanılmış bir puan olarak bakar. Önümüze bakmalıyız. 2-0'dan sonra hem kaybedilmiş iki puan hem de kazanılmış bir puan gibi aslında. Dediğim gibi iç saha performansımız çok iyi. Tarafların da çok fazla rolü var. Bize çok iyi destek oluyorlar. Arkamızda hissettiğimizde ister istemez o coşkumuz da çok artıyor. Zaten bizim oynadığımız sistemde özellikle çok tempolu, istekli ve coşkulu oynaman gerekiyor. Bunu biz sahada yakalıyoruz. Dediğim gibi dışarıdaki maçlarda da bunu yakaladığımızda sıralama olarak daha yukarıya çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'DIŞ SAHADA DA AYNI KONSANTRASYONLA, COŞKUYLA OYNADIĞIMIZDA İSTEDİĞİMİZ PUANLARI ALACAĞIZ'

Bireysel hataların olduğuna dikkat çeken Sami Uğurlu, "Bugün de, geçen hafta da bireysel hatalar oluyor. Ama ben oyun olarak da mücadele olarak da özellikle ilk 60 dakika oyuncularımdan çok memnunum. Hepsini de tebrik ediyorum. İç sahada aldığımız puanları dış sahada almaya başladığımızda ligde kalacağız dedim. Bizim iyi bir kadromuz var. Bunu geldiğim gün de söylemiştim. Geçen hafta şundan bahsetmiştim. Dış sahada da özellikle aynı konsantrasyonla ve aynı coşkuyla oynadığımızda dış sahadan da istediğimiz puanları alacağız" dedi.

'ÖZEL OYUNCULARIMIZ VAR'

Özel oyuncularının olduğunu belirten Uğurlu, sakat oyuncuların durumuyla da ilgili bilgi verdi. Uğurlu, "Burada özel oyuncularımız var. Ama 2-3 oyuncu kaybettiğimizde tabii ister istemez bunun problemlerini yaşıyoruz. Safuri eğer ki bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta bizle birlikte olacak. Herhangi bir problem yok. Giannetti yarın MR'ı çekilecek ancak durumu ciddi gözüküyor. Onu bir süre kullanamayabiliriz. Çünkü düştüğünde bileği burkuldu. ve ciddi bir şişme var. Yarın MR'dan sonra netleşecektir" ifadelerinde bulundu.

'BALLET'TEN ÇOK MEMNUNUM'

Samuel Ballet'in yükselen performansıyla ilgili gelen soruya Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Bu oyun kurgusuyla da alakalı. Senin yaptığın planla da alakalı. Dediğim gibi kanat oyuncuları, özellikle bir 8, çok fazla ceza sahasına girip sonuçlandırma yapabiliyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. Daha önce çalıştığımız takımlarda 15 gol atan 8 numara, 15 asist yapan 8 numaralarla ve kanat oyuncularının en azından lig boyunca toplamda baktığında 14-15 gole katkı vermesi gerekiyor. Karşılığını alabilmek için. Ballet'in de sanırım daha önce kupa maçı hariç ligde golü yoktu. Çok fazla pozisyona giriyor. Gol de atıyor. Çok etkili oynuyor. Daha fazla önde kullanıyoruz. Sadece bu kurguyla, planla alakalı değil. Ballet'in zaten görülen bir fiziki durumu var. Hem hızlı hem güçlü. Türkiye ligine yatkın oyuncu deriz ya Ballet onlardan bir tanesi aslında. Bazen çok iyi oyuncu alırsın ama tutmaz. Çünkü Türkiye'de farklı bir oyun var. Hızlı, güçlü, sonucu belirleyecek oyuncularımızdan bir tanesi Ballet. Bunu da çok iyi yapıyor. Kaleye daha yakın oynuyor. Çünkü çok fazla dışarıda top alıp orada çok fazla mesafe kat etmesi gereken oyuncu konumundayken şu anda kaleye daha yakın, topu alıp direkt kaleye inebiliyor. Çok da cesur oynuyor. Performansından da çok memnunuz. Umarım sonuna kadar bu katkıyı verecek" diye cevap verdi.

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, perşembe günü sahalarında Samsunspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçında da rotasyon yapacaklarını ve ligde çok fazla forma giymeyen oyunculara şans vereceğini sözlerine ekledi. Uğurlu, tamamen lige odaklı olduklarını da söyledi.

ZEKİ MURAT GÖLE: HEP BİRLİKTE VERİLMİŞ KARAR

Viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle takımın başında bulunmayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun yerine basın toplantısına Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle katıldı. Ekip olarak çalıştıklarını ifade eden Göle, "Şimdi şöyle bir şey var. Ekip olarak çalışıyoruz. Hocamız rahatsız olduğu için sonuçta biz ona destek oluyoruz. Tabii ki biz kendi başımıza her kararı veremiyoruz. Doğal olarak bir ekibimiz var. Yardımcı hocalarımız var. Sadece ben değilim sonuçta. Hocamızın da yardımcı ekibi var. Bizim kendi analiz ekibimiz var. O arada iletişim halindeyiz. Hocamızla iletişim kurabildiğimiz zamanlar oluyor, bazen de olamıyor rahatsızlığından dolayı. Sonuçta hep beraber verilmiş bir karar" dedi.

'2 PUANI İLK YARIDA KAYBETTİK'

2 puanı ilk yarıda kaybettiklerini dile getiren Göle, "Aslında biz 2 puanı ilk yarıda kaybettik. Belki dediğiniz enerji eksikliği ilk yarıda bizde vardı. Evet oyuna istediğimiz gibi yüksek tempoda başlayamadık. 3 gün önce İngiltere'de oynadığımız maçtaki enerjiyi sahada oluşturamadık. Ama bunun bir nedeni daha vardı. Çok fazla erken oynama isteği, çok fazla derine koşu yapma isteği, çok fazla uzun top isteği bu takımda var. Biraz daha topa sahip olabilirdik. Oyunu daha iyi kontrol edebilirdik. Genel anlamda ilk yarıda bunlar eksikti. Bir de Semedo'nun sakatlığı var. Beklenmedik bir değişiklik oldu. Erken bir değişiklik oldu. İkinci yarının başında da bir konsantrasyon eksikliğinden kaynaklı çok basit bir gol yedik. Bugün Fenerbahçe seviyesinde görülmeyecek goller yedik. Takım sonra bir reaksiyon verdi. 2-2'ye kadar getirdik. Hatta maç içerisinde geri dönüş yapabilecek pozisyonları da yakaladık. Değerlendirebilseydik, şimdi çok farklı şeyler konuşuyorduk ama tabii ki şampiyonluk yarışında çok uzun bir süreç var. Çok fazla maç var. Biz sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.