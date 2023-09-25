Trafik kazasında ağır yaralanmıştı! İşte Antalyasporlu Naldo'nun günlerdir yoğun bakımda olan oğlunun son durumu - Son Dakika

Trafik kazasında ağır yaralanmıştı! İşte Antalyasporlu Naldo'nun günlerdir yoğun bakımda olan oğlunun son durumu

Son Güncelleme: 25.09.2023 13:31

Antalyaspor futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria, iki otomobil ile motosikletin karıştığı bir kazada ağır yaralandı. 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören Davi'nin beyin bulgularının normale dönmesi bekleniyor.

Antalya'da iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın ağır yaralanıp 19 gündür yoğun bakımda tedavisi süren oğlu Davi Pereria'nın (4), beyin bulgularının normale dönmesinin beklendiği kaydedildi.

OTOMOBİLİ NALDO'NUN KAYINPEDERİ KULLANIYORDU

Kaza, 7 Eylül saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti kontrolündeki otomobile yandan çarptı. Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yöne giden Cüneyt Eslik'in kullandığı motosiklete çarptı.

Trafik kazasında ağır yaralanmıştı! Antalyasporlu Naldo'nun günlerdir yoğun bakımda olan oğlunun durumu iyiye gidiyor

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif yaralı atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale etti. Davi'nin ambulansta 2 kez duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

Trafik kazasında ağır yaralanmıştı! Antalyasporlu Naldo'nun günlerdir yoğun bakımda olan oğlunun durumu iyiye gidiyor
Naldo

SIKIŞAN KAYINPEDERİ, ÇEVREDEKİLER ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI

Otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına çevredekiler koştu. Ekipler otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıya müdahale edip, Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilen Davi, 48 saat uyutuldu. 19'uncu günde yoğun bakımdaki tedavisi süren Davi'nin, beyin bulgularının normale dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trafik kazasında ağır yaralanmıştı! İşte Antalyasporlu Naldo'nun günlerdir yoğun bakımda olan oğlunun son durumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik kazasında ağır yaralanmıştı! İşte Antalyasporlu Naldo'nun günlerdir yoğun bakımda olan oğlunun son durumu - Son Dakika
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