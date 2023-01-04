Antalyaspor harekete geçti! Fenerbahçe mücadelesinin VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti - Son Dakika
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Antalyaspor harekete geçti! Fenerbahçe mücadelesinin VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti

04.01.2023 08:12

Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç ile ilgili VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Son dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole isyan edilen açıklamada, "VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir konuşma var mı merak ediyoruz. Açıklanmasını talep ediyoruz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) şeffaflık anlayışının bunu gerektirdiğine inanıyoruz. Ortada bir hak varsa helal etmediğimizin bilinmesini isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında Akdeniz ekibinin iptal edilen golü büyük tepki çekti. 90+8. dakikada Antalyaspor'da Fernando ceza sahası dışından topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyon sonrası VAR tarafından çizilen ofsayt çizgisi ise tartışma yarattı.

Pozisyonun başlangıcında Antalyasporlu futbolcunun pası, VAR tarafından çizilen çizgiye göre ofsaytta olan futbolcuya değil arkasındaki takım arkadaşına gitti. Bunun üzerine bir kısım futbolsever, pozisyonun ofsayt ile uzaktan yakından alakası olmadığını savundu.

"KARANLIĞIMSI GECE"

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu adına "Karanlığımsı Gece" başlığıyla kulübün internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından paylaşılan yazılı açıklamada, hakem kararlarına tepki gösterildi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda dün gerçekleşen Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesine ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunda dün Sivas ve Gaziantep, bugün Antalya, yarın karanlık bir gecenin yaşanacağı bir başka şehir. Biz Kadir Sağlam'ı daha önceden tanıyorduk. Hatırlatalım, bu sezon 5. haftada oynadığımız Kasımpaşa maçında Larsson'un yüzüne atılan tekmeye kırmızı kart çıkartmayan da auta giden pozisyonda penaltı uyduran da bu maçtan sonra 4 hafta ceza alan da işte bu geceki hakem Kadir Sağlam'ın ta kendisiydi."

"VAR KAYITLARINDA OFSAYTIMSIZ BİR KONUŞMA VAR MI MERAK EDİYORUZ"

"Acemi hakem istemiyoruz dedik." ifadesi kullanılan açıklamaya, şöyle devam edildi: "Bugünkü maçta 1-0 öndeyken Bünyamin ile atağa çıkarken faulle durdurulmasına rağmen Fenerbahçe'nin ilk golüne adeta asist yapan, penaltıyı arayan, ofsaydı uyduran da aynı hakem. VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir konuşma var mı merak ediyoruz. Açıklanmasını talep ediyoruz, TFF'nin şeffaflık anlayışının bunu gerektirdiğine inanıyoruz. Ortada bir hak varsa helal etmediğimizin bilinmesini isteriz. Anadolu kulüplerini şampiyonluk yarışına meze eden düzene karşıyız. Adaleti sadece camiamız için değil, tüm Anadolu kulüpleri adına istiyoruz."

Paylaşımda, Sivasspor-Galatasaray maçındaki VAR kayıtlarında geçen "Burada ofsaytımsı bir şey olabilir." sözlerine gönderme yapılması da dikkat çekti.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasındaki VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi
Kaynak: AA
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